Zostaw tylko to, co sprzyja zdrowiu, prawidłowej wadze i dobremu samopoczuciu. Czujesz, że nie powinnaś wyrzucać żywności? Obiecujemy zrobisz to tylko raz, pozbędziesz się wyłącznie śmieciowego jedzenia. Niech nie będzie ci żal. Pamiętaj koszty, jakie ponosisz, gdy szwankuje twoje zdrowie są znacznie wyższe.

Nasz przewodnik po kuchennych czystkach podzieliliśmy na miejsca w kuchni, które musisz przejrzeć: szafki, blat kuchenny, zamrażarkę i lodówkę. Przy okazji sprawdzaj także terminy przydatności do spożycia.

Pamiętaj prawidłowe nawyki żywieniowe zależą od tego, czy masz z czego przygotować zdrowe posiłki. Pustki w lodówce oznaczają pizzę z dowozem.

Szafki kuchenne



Zostaw lub kup:

warzywa puszce (fasolę, ciecierzycę, groszek),

konserwy rybne (tuńczyk, sałatki rybne, szprotki w pomidorach, sardynki),

kasze: gryczaną, jaglaną, jęczmienną, ryż brązowy, komosę ryżową,

płatki owsiane górskie i inne niedosładzane płatki zbożowe, amarantus ekspandowany,

makarony pełnoziarniste,

sosy na bazie pomidorów bez dodatku cukru, pesto zielone/czerwone, salsa pomidora,

ksylitol/erytrytol/stewia do słodzenia,

wszystkie gatunki orzechów i pestek,

masła orzechowe niedosładzane, bez dodatku oleju palmowego,

pojedyncze przyprawy/zioła,

gruboziarnista sól morska, pieprz ziarnisty,

suszone owoce niedosładzane,

różne gatunki herbat, herbaty owocowe i ziołowe,

kakao gorzkie bez dodatku cukru,

mąki razowe i graham,

gorzka czekolada (minimum 70% kakao),

suche nasiona warzyw strączkowych,

pomidory suszone w oliwie,

suszone grzyby,

oliwę z oliwek, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej lniany, olej sojowy,

wszystkie świeże warzywa i owoce,

świeże zioła,

ocet balsamiczny,

dżemy w 100% z owoców,

chleb razowy, graham,

tortille pełnoziarniste.

Wyrzuć:

owoce w puszce dosładzane,

biały ryż i białe makarony z oczyszczonej mąki,

granola i płatni śniadaniowe dosładzane,

cukier,

suszone owoce dosładzane,

napoje gazowane i syropy słodzone do rozrabiania wodą,

kakao z dodatkiem cukru,

mieszanki przypraw z solą i/lub glutaminianem sodu,

białe mąki,

słodycze, czekoladę mleczną, cukierki, ciastka,

sosy z dodatkiem cukru,

dżemy dosładzane, kremy czekoladowe do smarowania pieczywa,

chleb biały, bułki kajzerki, tortille pszenne.

Lodówka



Zostaw lub kup:

jogurty naturalne gęste i pitne,

kefir, maślanka naturalne,

mleko 2% lub 3,2%,

feta, mozzarella, dobrej jakości sery żółte,

jajka,

tofu,

dobrej jakości wędliny z dużą zawartością mięsa (np. tradycyjne wędliny jak kindziuk, szynka parmeńska),

keczup bez dodatku środków konserwujących, bez cukru,

musztarda gruboziarnista,

wszystkie świeże warzyw i owoce,

hummus bez środków konserwujących,

oliwki, kapary,

masło prawdziwe,

kiszone ogórki, kiszoną kapustę,

świeże ryby,

świeże mięso,

pasztety warzywne,

soki owocowe 100% (ale pij je z umiarem),

soki warzywne.

Wyrzuć:

majonez,

produkty mleczne odtłuszczone,

serki homogenizowane dosładzane,

jogurty owocowe słodzone,

bita śmietana,

wędliny mielone i nawodnione złej jakości,

kupne pasztety mięsne,

parówki, kiełbasę,

wyroby seropodobne,

margarynę.

Zamrażarka



Zostaw lub kup:

mieszanki warzyw na patelnię,

pojedyncze warzywa mrożone,

truskawki, maliny, jagody mrożone,

tropikalne owoce mrożone,

poporcjowany bulion warzywny zamrożony,

owoce morza i ryby bez glazury,

mrożone mięso.

Wyrzuć:

mrożona pizzę,

frytki,

mrożone dania gotowe,

ciasto francuskie,

lody (możesz zjeść raz na jakiś czas, ale lepiej nie mieć w domu).

