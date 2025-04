Codzienne powinniśmy przyjmować od ok. 1,5 l w przypadku dzieci (4-9 lat) do nawet 2,5 l w przypadku dorosłych mężczyzn (ok. 8 szklanek dziennie) płynów z różnych źródeł (woda butelkowa, herbata czy zupa). Woda odgrywa nieocenioną i często niedocenioną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu. To od odpowiedniego poziomu nawodnienia zależy prawidłowy przebieg naszych funkcji poznawczych czy fizycznych. Powinniśmy również pamiętać o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz zdrowym stylu życia.

Jaka woda najlepsza?

Nie mamy wątpliwości, że woda jest zdrowa i trzeba ją pić. Niestety z realizacją tego założenia bywa różnie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy przekonani do picia wody czy nie, to uwielbiamy dyskutować o tym, która według nas jest najlepsza. Swoje opinie opieramy najczęściej na bardzo subiektywnej, choć ważnej kwestii – smaku, oraz ewentualnie, często nieprawdziwych, opiniach z Internetu. Jakie są fakty? Pewne jest, że zarówno woda z kranu jak i butelkowana powinny być bezpieczne dla nas. Powinny, ponieważ zależy to od kilku zewnętrznych czynników np. stanu instalacji czy sposobu przechowywania wody w butelce. Również nie każda woda jest odpowiednia dla każdego, szczególnie jeśli mamy na myśli grupy takie jak niemowlęta i dzieci czy kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Butelka wody dla wszystkich

Warto wiedzieć, że różne rodzaje wody podlegają różnym przepisom. Woda butelkowana musi spełniać restrykcyjne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wód mineralnych, źródlanych i stołowych oraz w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Woda kranowa podlega natomiast zapisom ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Która woda będzie odpowiednia dla nas?

To zależy od naszych indywidualnych uwarunkowań, natomiast na pewno uniwersalnym wyborem, czyli wodą odpowiednią do spożycia na co dzień dla każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, są wody butelkowane – źródlane (tzn. o niskim stopniu mineralizacji). Najlepiej wybierać te z pozytywną opinią np. Instytut Matki i Dziecka, który precyzuje, która woda jest polecana nawet dla niemowląt.

Bezpieczna woda, czyli jaka?

Czy to prawda, że woda w butelce różni się od wody z kranu, a jej pochodzenie oraz rodzaj mają znaczenie? Woda butelkowana, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, musi pochodzić z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, które są odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, szczególnie tymi związanymi z działalnością człowieka. Jest to woda pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzuje się też stałym składem mineralnym. Woda w butelce nie może podlegać procesom uzdatniania, które zmieniłyby jej naturalne właściwości fizykochemiczne czy mikrobiologiczne. Woda z kranu może natomiast pochodzić z różnych źródeł, także tych powierzchniowych (np. z rzek) i często musi być uzdatniana – ozonowana lub chlorowana, aby mogła być nam udostępniona. Sam jej skład również różni się w zależności od miasta i stanu wodociągów.

Woda butelkowana służy do bezpośredniej konsumpcji, natomiast woda kranowa w zdecydowanej większości zużywana jest w rolnictwie i produkcji. Niewielki odsetek zużywają gospodarstwa domowe, przy czym głównie na cele sanitarno-higieniczne (jak mycie, zmywanie, pranie czy spłukiwanie toalet).

Woda źródlana czy mineralna jest butelkowana w bliskim sąsiedztwie źródła, natomiast woda z kranu często musi przebyć bardzo długą drogę, zanim trafi do naszych domów. Niestety nieodpowiedni stan wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach może powodować pogorszenie jakości wody. Nieodpowiednie przechowywanie wody butelkowanej, na przykład z narażeniem na wysoką temperaturę i promienie słoneczne, może negatywnie wpłynąć na jej walory smakowe.

Wpływ wody na organizm

Warto pamiętać, że nasz organizm to przede wszystkim woda, a dokładniej woda stanowi około 60% naszego organizmu. Każdego dnia tracimy, w zależności od płci i innych czynników, od 2 do 2,5 litra wody. Nie jesteśmy w stanie magazynować jej w większej ilości w organizmie, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o codziennym nawodnieniu, szczególnie w zbliżającym się sezonie letnim. Pochodząca z różnych źródeł woda (woda źródlana, zupy) w ilości co najmniej 2 litry pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji fizycznych i poznawczych oraz utrzymaniu prawidłowej regulacji temperatury organizmu. Picie wody korzystnie wpływa na koncentrację, zapamiętywanie oraz samopoczucie. Zrównoważona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania zdrowia.