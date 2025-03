Na pytanie „jaka mąka jest najzdrowsza” nie ma jednej prostej odpowiedzi. Bowiem dla każdego inny gatunek czy rodzaj mąki może okazać się najlepszy. Na przykład dla chorujących na celiakię nawet najzdrowszy typ mąki pszennej czy żytniej nie będzie zdrowy. Z kolei dla osoby odchudzającej się najlepszym wyborem może okazać się mąka o najmniejszej zawartości kalorii, bo pomoże szybciej schudnąć.

Dla przeciętnego człowieka, któremu zależy na zdrowym żywieniu, najzdrowsza będzie ta mąka, która zawiera bogactwo błonnika i mikroelementów. Dlatego warto przyjrzeć się każdej mące z osobna i wybrać dla siebie taką, która w określonym stanie zdrowia i przy wybranej diecie, będzie właśnie tą najzdrowszą.

Poniżej przyjrzymy się zawartości makroskładników i mikroelementów w różnych rodzajach mąki. Następnie zajmiemy się ułożeniem tych mąk w rankingi pod kątem ważnych składników. Ale na początek jeszcze jedna ważna sprawa.

Mówiąc o jakości mąki nie można zapominać o odpowiedniej uprawie zboża, z którego jest ona wyrabiana. Ziarna powinny być magazynowane w odpowiednich warunkach, pozbawione nadmiernej wilgoci, a także wolne od zanieczyszczeń oraz ubytków spowodowanych np. przez szkodniki zbożowe. Niestety na to, jako kupujący, nie mamy wpływu.

Wartości odżywcze białej mąki pszennej

Kalorie: 364 kcal

Białko: 10.33 g

Tłuszcz: 1.4 g

Węglowodany: 76.3 g

Błonnik: 2.7 g

Witamina B1 (Tiamina): 0.22 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.03 mg

Witamina B3 (Niacyna): 2.1 mg

Kwas foliowy: 26 μg

Żelazo: 1.2 mg

Magnez: 22 mg

Fosfor: 108 mg

Potas: 107 mg

Wartości odżywcze mąki pszennej pełnoziarnistej

Kalorie: 332 kcal

Białko: 13.2 g

Tłuszcz: 1.9 g

Węglowodany: 71.2 g

Błonnik: 12.2 g

Witamina B1 (Tiamina): 0.5 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.1 mg

Witamina B3 (Niacyna): 5.9 mg

Kwas foliowy: 44 μg

Żelazo: 3.7 mg

Magnez: 138 mg

Fosfor: 346 mg

Potas: 405 mg

Wartości odżywcze mąki żytniej

Kalorie: 325 kcal

Białko: 9.8 g

Tłuszcz: 1.7 g

Węglowodany: 70.6 g

Błonnik: 15.1 g

Witamina B1 (Tiamina): 0.4 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.1 mg

Witamina B3 (Niacyna): 4.3 mg

Kwas foliowy: 38 μg

Żelazo: 2.6 mg

Magnez: 120 mg

Fosfor: 370 mg

Potas: 334 mg

Wartości odżywcze mąki orkiszowej

Kalorie: 338 kcal

Białko: 14.6 g

Tłuszcz: 2.4 g

Węglowodany: 70.2 g

Błonnik: 10.7 g

Witamina B1 (Tiamina): 0.4 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.1 mg

Witamina B3 (Niacyna): 5.5 mg

Kwas foliowy: 45 μg

Żelazo: 3.2 mg

Magnez: 136 mg

Fosfor: 401 mg

Potas: 388 mg

Wartości odżywcze mąki gryczanej

Kalorie: 343 kcal

Białko: 13.3 g

Tłuszcz: 3.1 g

Węglowodany: 71.4 g

Błonnik: 10 g

Witamina B1 (Tiamina): 0.1 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.4 mg

Witamina B3 (Niacyna): 7.0 mg

Kwas foliowy: 30 μg

Żelazo: 2.2 mg

Magnez: 231 mg

Fosfor: 347 mg

Potas: 577 mg

Wartości odżywcze mąki kukurydzianej

Kalorie: 365 kcal

Białko: 9 g

Tłuszcz: 1.2 g

Węglowodany: 73 g

Błonnik: 7.3 g

Sól: 0.01 g

Co do witamin i mikroelementów:

Witamina B1 (tiamina): 0.3 mg

Witamina B2 (ryboflawina): 0.1 mg

Witamina B3 (niacyna): 1.2 mg

Witamina B5 (kwas pantotenowy): 0.8 mg

Witamina B6 (pirydoksyna): 0.4 mg

Witamina E: 0.6 mg

Kwas foliowy: 45 µg

Żelazo: 2.7 mg

Magnez: 37 mg

Fosfor: 70 mg

Potas: 280 mg

Cynk: 0.9 mg

Wartości odżywcze mąki ryżowej

Kalorie: 366 kcal

Białko: 6.4 g

Tłuszcz: 1.2 g

Węglowodany: 80.1 g

Błonnik: 2.4 g

Witamina B1 (Tiamina): 0.02 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.05 mg

Witamina B3 (Niacyna): 2.59 mg

Kwas foliowy: 4 μg

Żelazo: 0.35 mg

Magnez: 35 mg

Fosfor: 98 mg

Potas: 76 mg

Wartości odżywcze mąki owsianej

Kalorie: 389 kcal

Białko: 16.9 g

Tłuszcz: 7 g

Węglowodany: 66.3 g

Błonnik: 10.6 g

Witamina B1 (Tiamina): 0.46 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.1 mg

Witamina B3 (Niacyna): 0.9 mg

Kwas foliowy: 32 μg

Żelazo: 4.7 mg

Magnez: 177 mg

Fosfor: 402 mg

Potas: 362 mg

Wartości odżywcze mąki migdałowej

Kalorie: 610 kcal

Białko: 24 g

Tłuszcz: 54 g

Węglowodany: 6.9 g

Błonnik: 10.7 g

Witamina E: 24.2 mg

Witamina B1 (Tiamina): 0.25 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 1.1 mg

Kwas foliowy: 50 μg

Żelazo: 4 mg

Magnez: 270 mg

Fosfor: 484 mg

Potas: 705 mg

Wartości odżywcze mąki orzechowej (orzechy włoskie)

Kalorie: 660 kcal

Białko: 15.2 g

Tłuszcz: 59 g

Węglowodany: 13.7 g

Błonnik: 6.7 g

Witamina E: 0.7 mg

Witamina B6: 0.58 mg

Kwas foliowy: 98 μg

Żelazo: 2.9 mg

Magnez: 158 mg

Fosfor: 346 mg

Potas: 441 mg

Wartości odżywcze mąki kokosowej

Kalorie: 443 kcal

Białko: 18.4 g

Tłuszcz: 12.5 g (tłuszcze nasycone: 11.8 g)

Węglowodany: 60.9 g

Błonnik: 38 g

Mikroelementy:

Witamina B1 (Tiamina): 0.1 mg

Witamina B2 (Ryboflawina): 0.1 mg

Witamina B3 (Niacyna): 1.1 mg

Witamina B6: 0.2 mg

Kwas foliowy: 9 μg

Żelazo: 5.7 mg

Magnez: 90 mg

Fosfor: 210 mg

Potas: 500 mg

Cynk: 1.1 mg

Miedź: 0.7 mg

Jeśli przyjrzysz się tym wszystkim wymienionym mąkom, zauważysz, że najmniej kalorii dostarcza mąka żytnia. Poniżej ranking mąk – od najmniej do najbardziej kalorycznej.

Mąka żytnia: 325 kcal Mąka pszenna pełnoziarnista (razowa): 332 kcal Mąka orkiszowa: 338 kcal Mąka gryczana: 343 kcal Mąka pszenna biała: 364 kcal Mąka kukurydziana: 365 kcal Mąka ryżowa: 366 kcal Mąka owsiana: 389 kcal Mąka kokosowa: 443 kcal Mąka migdałowa: 610 kcal Mąka orzechowa: 660 kcal

Jak zaraz się przekonasz, mąki żytnia i pełnoziarnista pszenna zawierają też inne cenne składniki.

Błonnik jest ważnym składnikiem diety odchudzającej, gdyż spowalnia wchłanianie się węglowodanów i syci na dłużej, a także odżywia mikroflorę jelitową. Wszystkie te aspekty mogą sprzyjać odchudzaniu.

Oto ranking od najbogatszej do najuboższej w ten składnik mąki:

Mąka kokosowa: 38 g Mąka żytnia: 15.1 g Mąka pszenna pełnoziarnista (razowa): 12.2 g Mąka orkiszowa: 10.7 g Mąka migdałowa: 10.7 g Mąka owsiana: 10.6 g Mąka gryczana: 10 g Mąka kukurydziana: 7.3 g Mąka pszenna biała: 2.7 g Mąka ryżowa: 2.4 g

Tak się składa, że mąka kokosowa zawiera zdecydowanie więcej błonnika od innych rodzajów mąki. Jest jednak bardzo kaloryczna, więc sięgając po nią warto zachować umiar.

Jak na razie, z tych dwóch rankingów na czoło konkursu na najzdrowszą mąkę wysuwa się mąka żytnia, która jest bogata w błonnik oraz niskokaloryczna. Zaraz za nią plasuje się mąka pszenna pełnoziarnista. No to przejdźmy teraz do zawartości witamin i mikroelementów.

fot. Która mąka ma najwięcej błonnika?/ Adobe Stock, Africa Studio

Oto rodzaje mąki, na które warto zwrócić uwagę:

1. Mąka migdałowa:

bogata w witaminę E (24.2 mg)

zawiera duże ilości magnezu, fosforu, potasu

2. Mąka orkiszowa:

bogata w witaminy z grupy B (szczególnie B1, B3)

ma dużą zawartość magnezu, fosforu i potasu

3. Mąka żytnia:

dobre źródło witamin z grupy B i błonnika

zawiera dużo żelaza, magnezu i fosforu

4. Mąka owsiana:

ma wysoką zawartość witaminy B1 i magnezu

oraz dużą ilość fosforu, cynku, żelaza

Czas na wyciągnięcie wniosków.

Jeśli uważnie czytałaś ten materiał, wiesz, że po analizie zawartości kalorii i błonnika, zdecydowanym faworytem do „tytułu najzdrowszej mąki” została mąka żytnia. Jeśli chodzi o zawartość witamin i mikroelementów, też mieści się w pierwszej piątce. Zatem bezsprzecznie można ją na podstawie tych 3 kryteriów ogłosić najzdrowszą mąką.

Pamiętaj jednak, że każda z tych mąk ma wyjątkowe właściwości. Np. najbogatsza w zdrowe tłuszcze jest mąka orzechowa i migdałowa. One też zawierają najwięcej kwasu foliowego, szczególnie istotnego w ciąży.

Dlatego według nas najzdrowsze jest sięganie po różne rodzaje mąki – zbożowe, najlepiej razowe, oraz mąki niezbożowe, które oferują inny zestaw cennych dla zdrowia składników.

Na początek zajmijmy się mąkami najbardziej typowymi, zbożowymi. Podstawowy podział, na jaki wskazują eksperci kulinarni, to mąki ze zbóż chlebowych, czyli pszenicy i żyta, oraz niechlebowych, a więc kukurydzy, owsa i innych. Każda z nich ma inny smak oraz właściwości. Przy wypieku chleba można je dowolnie łączyć i mieszać w różnych proporcjach.

Na czym tak naprawdę polegają różnice pomiędzy konkretnymi rodzajami mąki, pomijając już ich wartości odżywcze i kaloryczność?

– Główną cechą, która odróżnia mąki od siebie, jest tzw. wyciąg – Jarosław Marczuk, prezes Fundacji Chleb to zdrowie. – Pojęciem tym opisujemy stosunek ilości uzyskanej mąki do ilości wykorzystanego do jej produkcji zboża.

Jak tłumaczy Marczuk wyciąg może być regulowany poprzez mniej lub bardziej dokładne oczyszczanie ziaren z ich zewnętrznych części, tzw. okrywy owocowo-nasiennej. A więc im wyciąg większy, a ziarna mniej obrane, tym mąka jest ciemniejsza, a co za tym idzie bardziej bogata w cenny błonnik, witaminy i składniki mineralne. Ich zawartość mierzona jest laboratoryjnie, a w oparciu o liczbę soli mineralnych określa się typ mąki, np.: jasna mąka żytnia typu 500 zawiera około 0,5 procent składników mineralnych, a mąka żytnia razowa typu 2000 zawiera około 2 procent. Zgodnie z powyższą systematyką nie ma bardziej pełnoziarnistej mąki od tej typu 2000. Typ 3000 to tylko chwyt marketingowy.

Sprawdzaj numery mąki

W zależności od typu mąki można ją wykorzystywać do przygotowywania różnych potraw. Warto zwracać uwagę po jaki produkt sięgamy w sklepie, tak aby nasze eksperymenty kulinarne zakończyły się sukcesem. Inna mąka będzie niezbędna do przygotowania lekkich i chrupiących wafli, inna do biszkoptów lub naleśników, a jeszcze inna do wyrobu domowego makaronu.

W przypadku chleba należy stosować mąki o najwyższych wartościach, przy zachowaniu zasady mówiącej, że im wyższy typ, tym bardziej zwarte pieczywo. I tak w przypadku mąki pszennej najczęściej używana jest ta opatrzona numerem 750, potocznie nazywana też mąką chlebową, 1400, czyli sitkowa lub oraz 1850 – graham.

W przypadku chleba pieczonego na zakwasie najlepsza będzie mąka najmniej przetworzona, czyli opatrzona numerem 2000. Podobnie sprawa wygląda w przypadku mąk żytnich. Jej niższe numery używane są do m.in. do wyrobu makaronów, a wyższe idealnie nadają się do pieczenia bułek. Najbardziej wartościowa wśród mąk żytnich, czyli ta o numerze 2000, to mąka razowa.

Niestety do delikatnych ciast mąka razowa się nie nadaje, w ich przypadku lepiej sięgać po mąki o niższych numerach, niestety bardziej oczyszczone i mniej wartościowe.

Kupuj mąkę taniej

Gdy wiemy już, jaką mąkę warto wybierać, tak, aby była ona zdrowa i zapewniała naszemu organizmowi jak najwięcej składników odżywczych, pojawia się pytanie o cenę. Coraz częściej okazuje się bowiem, że produkty uważane za bardziej naturalne lub opatrzone naklejką „eko” są droższe od pozostałych. Okazuje się jednak, że w przypadku mąki jest zupełnie odwrotnie.

Niejednokrotnie ta najbardziej naturalna jest tańsza niż ta bardziej przetworzona, bo jej produkcja jest prostsza. Bez obaw możemy więc sięgać po tanią mąkę sprzedawaną m.in. w dużych sieciach handlowych. Jest wytwarzana przez duże młyny z zachowaniem należytych rygorów technologicznych, a jej niska cena to wynik także ogromnej skali sprzedaży.

Jak korzystać z mąk niezbożowych?

Nie bardzo da się w przepisach na wprost zastąpić mąki zbożowe orzechowymi, zwłaszcza na wypieki. Dlatego najlepiej sięgać po przepisy specjalnie opracowane tak, aby wykorzystanie mąki migdałowej, kokosowej czy orzechowej dało odpowiedni rezultat. Do takich przepisów należą wszelkie przepisy typu keto. Sprawdź: przepisy na szybkie keto ciasta.

Natomiast zwykle w ramach mąk niezbożowych można niemal dowolnie wymieniać je w przepisie, np. kokosową na migdałową, czy migdałową na orzechową.

Źródło: USDA, materiały prasowe Sasal/mn

Artykuł pierwotnie opblikowano 27.01.2016 r.

