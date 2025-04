Zdrowa kolacja, tak jak każdy prawidłowo skomponowany posiłek, powinna składać się pełnowartościowego białka (pochodzenia zwierzęcego) w postaci np. chudego nabiału, wędliny, jaj czy też ryby, pełnoziarnistego produktu zbożowego tj. na przykład pieczywo, makaron czy ryż oraz warzywa i/lub owocu. W kolacji mogą znaleźć się również niewielkie ilości łatwostrawnego tłuszczu tj. masła bądź oleju.

Kolacja - z jakich produktów zrezygnować?



Zdrowa kolacja to jednak nie tylko właściwe zestawienie produktów w jednym posiłku, ale również odpowiedni ich dobór, ilość i sposób przygotowania. Zdrowa kolacja powinna być bowiem lekkostrawna i niezbyt obfita. W praktyce oznacza to rezygnację z produktów wzdymających (kapusta, papryka, nasiona roślin strączkowych), niektórych warzyw i owoców tj. na przykład papryka, ogórek, gruszka oraz ostrych przypraw.

Kolacja na ciepło

Jeśli kolacja jest przygotowywania „na ciepło” warto również, aby nie była to potrawa smażona, duszona z obsmażaniem ani z dodatkiem dużej ilości tłuszczu (wystarczy dodatek 1 łyżeczki oleju).

Kolacja – jaką porcja będzie odpowiednia?

Odnośnie porcji wieczornego posiłku, to wyznacznikiem powinno być uczucie sytości, aczkolwiek z lekkim niedosytem. Niekorzystne jest natomiast spożywanie posiłku aż do uczucia pełności często połączonej z bólami i dyskomfortem nadbrzusza. Są to dobre rady szczególnie dla osób, które mają kłopoty z zaśnięciem, bowiem zjedzenie obfitej ciężkostrawnej kolacji, w szczególności przed samym snem, skutecznie utrudnia wpadnięcie w objęcia Morfeusza.

Poniżej zamieszczam kilka przykładów„wzorowej” kolacji:

Zestaw I

Makaron pełnoziarnisty z serem twarogowym półtłustym i szpinakiem (szpinak gotowany).

Zestaw II

Bułka grahamka z pieczonym kurczakiem w ziołach, sałatą i przecierem pomidorowym.

Zestaw III

Chleb pełnoziarnisty z szynką, roszponką i pomidorem.