Dieta dr Budwig opiera się na spożywaniu dużych ilości oleju lnianego i siemienia lnianego. Restrykcyjna dieta wyklucza mięso i wszystkie produkty, które nie pochodzą z ekologicznych upraw. Sprawdź, jak dokładnie wygląda jadłospis dr Budwig i skorzystaj z jego zasad.

Reklama

Spis treści:

Dieta dr Budwig zwana jest także dietą antyrakową. Została wymyślona w latach 50. ubiegłego wieku przez dr Johannę Budwig - farmaceutkę i biochemiczkę. Badała ona wpływ spożycia tłuszczów na stan zdrowia człowieka. Z jej pracy naukowej wynikało, że duże znaczenie w rozwoju nowotworów ma niewystarczające spożycie tłuszczów omega 3, czyli niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).

Z obserwacji dr Budwig wynikało, że zamiana tłuszczów zawartych w pokarmach zwierzęcych, na te z oleju lnianego, przywraca prawidłowe funkcjonowanie komórek. Taka dieta ma działanie silnie przeciwzapalne. Na tej podstawie ułożyła ona semiwegetariańską dietę leczniczą, której najważniejszymi elementami są siemię lniane i olej lniany.

Właściwości siemienia lnianego i właściwości oleju lnianego, które wykorzystuje się w diecie dr Budwig to przede wszystkim przeciwzapalne działanie kwasów omega 3 w nich zawartych. Oprócz tego siemię lniane na jelita przeciwdziała zaparciom i wspiera wypróżnianie.

Dietę Budwig poleca się przede wszystkim jako profilaktykę chorób cywilizacyjnych oraz sposób żywienia, który zapobiega rakowi. Zastosowanie diety dr Budwig jest jednak znacznie szersze, mogą stosować ją także osoby z:

cukrzycą typu II,

chorobami serca,

stwardnieniem rozsianym,

depresją,

chorobą Parkinsona i Alzheimera.

Nawet jeśli nie chcesz stosować pełnej diety dr Budwig, możesz czerpać z jej zasad coś dla siebie. Każdy skorzysta na zwiększeniu udziału oleju lnianego w diecie.

Podstawą diety jest olej lniany tłoczony na zimno, wysokolinolenowy. Charakteryzuje się on wysoką zawartością kwasu linolenowego z rodziny omega 3. Z oleju lnianego i sera twarogowego przygotujesz specjalną pastę budwigową, którą będziesz zawsze dodawać do śniadania, obiadu i kolacji.

Oto inne ważne zasady diety dr Budwig:

Z diety całkowicie eliminujesz mięso , ale możesz jeść ryby, bo one również zawierają omega 3. Jednak sposób przygotowania ryby (smażenie, pieczenie, grillowanie) powoduje, że cenne kwasy tłuszczowe są niszczone. To właśnie dlatego olej lniany jest ich lepszym źródłem.

, ale możesz jeść ryby, bo one również zawierają omega 3. Jednak sposób przygotowania ryby (smażenie, pieczenie, grillowanie) powoduje, że cenne kwasy tłuszczowe są niszczone. To właśnie dlatego olej lniany jest ich lepszym źródłem. Jedz minimum 500 g warzyw i owoców dziennie , najlepiej świeżych, sezonowych.

, najlepiej świeżych, sezonowych. Do śniadania i sałatek dodawaj zmielone siemię lniane .

. Stawiaj na pełnoziarniste produkty zbożowe.

Jedz regularnie nawet 5-6 razy dziennie.

Między posiłkami pij herbatę zieloną , owocową oraz napary ziołowe (np. z mięty, kopru włoskiego).

, owocową oraz napary ziołowe (np. z mięty, kopru włoskiego). Zaleca się uzupełnianie diety produktami fermentacji mlekowej (np. picie soku z kwaszonej kapusty) i innymi naturalnymi probiotykami.

(np. picie soku z kwaszonej kapusty) i innymi naturalnymi probiotykami. Poleca się spożywanie drożdży, wzbogacających jadłospis w witaminy z grupy B.

wzbogacających jadłospis w witaminy z grupy B. Do menu można także włączyć orzechy oraz miód .

. Zdrowe osoby, które chcą stosować dietę profilaktycznie, mogą od czasu do czasu jeść niewielką ilość mięsa i drobiu – koniecznie z gospodarstw ekologicznych. Najlepiej jednak stosować zdrowe zamienniki mięsa w diecie.

Produkty zalecane w diecie dr Budwig:

sok z kwaszonej kapusty,

olej lniany,

twaróg biały chudy,

mielone siemię lniane,

miód,

sok z marchwi,

drożdże,

surowe i suszone owoce,

surowe i gotowane warzywa,

kasza jaglana i gryczana,

płatki owsiane,

pestki dyni i orzechy,

warzywa strączkowe,

świeże zioła: natka pietruszki, koperek, szczypiorek.

Produkty zakazane w diecie dr Budwig:

cukier i słodycze,

biała mąka,

biały ryż,

pszenne pieczywo,

produkty smażone,

tłusty nabiał,

mięso i wędliny,

jaja,

żywność mrożona,

żywność konserwowana w puszkach, marynowana i wędzona,

produkty wysokoprzetworzone.

fot. Olej lniany i siemię lniane - podstawy diety dr Budwig/ Adobe Stock, Sea Wave

Dieta oparta na warzywach i owocach dostarcza sporo błonnika pokarmowego, witamin i składników mineralnych niezbędnych dla twojego organizmu. Zdrowe tłuszcze pochodzące z oleju lnianego i siemienia, uzupełniają menu o dobroczynne kwasy omega-3. Te ostatnie wspomagają pracę serca oraz układu krążenia, działają przeciwzapalnie i przeciwdepresyjnie.

W menu opracowanym przez dr Budwig może brakować żelaza i witaminy B12 (zapobiegających anemii). Dlatego kuracji nie powinny stosować dzieci, kobiety w ciąży i osoby stosujące dietę na niedobór żelaza.

Musisz pamiętać, że dieta dr Budwig jest dietą profilaktyczną. Niestety w internecie dość często można się natknąć na informacje, według których można ją stosować w leczeniu nowotworów. To nieprawda! Nie ma dowodów naukowych świadczących o tym, że ten sposób żywienia leczy z raka. - wyjaśnia Barbara Dąbrowska-Górska, dietetyk

Podstawowym elementem diety budwigowej jest pasta z chudego twarogu i oleju lnianego. Taka kombinacja ułatwia przyswajanie nienasyconych kwasów tłuszczowych. Duże znaczenie ma białko z sera, które zawiera aminokwasy siarkowe zwiększające dostępność omega 3 dla organizmu.

Jak zrobić twarogową pastę budwigową?

Składniki:

2-4 łyżki oleju lnianego tłoczonego na zimno,

125 g chudego sera twarogowego,

3-4 łyżki jogurtu naturalnego bez cukru lub kefiru.

Sposób przygotowania:

Za pomocą blendera zmiksuj dokładnie składniki na gładką pastę. Po przygotowaniu przechowuj ją w lodówce i zjedz ją w ciągu 48 godzin. Pastę zawsze spożywaj na zimno.

Pastę dr Budwig można jeść zarówno na słodko, jak i na słono. Podawaj ją z miodem i owocami do śniadania, używaj jako dodatek do sałatek i kanapek. Pastę budwigową możesz dowolnie, zgodnie z upodobaniami, doprawiać. Dodaj do niej świeże zioła, posiekany czosnek czy paprykę w proszku.

Jeśli jesteś na diecie wegańskiej, możesz zastąpić ser twarogowy rozgniecioną fasolą lub zmiksować olej lniany z orzechami.

Im dłużej stosujesz dietę, tym większą ilość oleju lnianego możesz dodawać do pasty. Zacznij od 2 łyżek, stopniowo dochodząc po kilku tygodniach do 6-8. W ten sposób unikniesz biegunek, które mogą wystąpić przy nagłym zwiększeniu ilości oleju w diecie. - radzi Barbara Dąbrowska-Górska

Nawet jeśli nie masz zamiaru przestrzegać diety dr Budwig pełni, z jej wszystkimi zasadami, zapamiętaj przepis na twarożek budwigowy. Ta forma spożywania oleju lnianego pozwala świetnie przemycić zdrowy olej do diety i wyrabia nawyk jedzenia wystarczającej ilości kwasów omega 3.

fot. Pasta budwigowa/ Adobe Stock, Madeleine Steinbach

Zobacz, jak wygląda przykładowy jadłospis na diecie dr Budwig:

7:00: szklanka soku z kwaszonej kapusty;

8:00 śniadanie : musli z owocami, pasta budwigowa, szklanka herbaty czarnej, zielonej lub owocowej;

: musli z owocami, pasta budwigowa, szklanka herbaty czarnej, zielonej lub owocowej; 10:00: szklanka soku z marchwi z łyżką mielonego siemienia lnianego;

12:00 obiad : sałatka warzywna z dressingiem z pasty budwigowej, warzywna zupa krem z kaszą jaglaną, deser: dowolne owoce zmiksowane z pastą Budwig;

: sałatka warzywna z dressingiem z pasty budwigowej, warzywna zupa krem z kaszą jaglaną, deser: dowolne owoce zmiksowane z pastą Budwig; 15:00 szklanka soku z winogron lub ananasowego z łyżką zmielonego siemienia lnianego;

18:00 szklanka ciepłej herbaty (np. roiboos) może być słodzona łyżeczką miodu;

18:30 kolacja: kasza gryczana gotowana na bulionie warzywnym z duszonymi warzywami, pastą budwigową i łyżeczką drożdży.

Dieta dr Budwig to nie kuracja oczyszczająca ani monodieta, która ma pozwolić ci schudnąć. Dieta została zaprojektowana tak, by wspierać organizm przez całe życie. Nie polecamy stosowania ścisłej diety budwigowej cały czas, z uwagi na możliwe niedobory niektórych mikroelementów.

Ścisłą dietę dr Budwig możesz poznać, np. stosując ją przez miesiąc. Później rozszerz jadłospis o więcej produktów, a z diety dr Budwig wyciągnij to, co cenne: przepis na twarożek budwigowy i rutynę korzystania z siemienia lnianego na co dzień.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 26.03.2012.

Reklama

Czytaj także:

Tłuszcze są ważne dla organizmu. Ograniczaj tylko te nasycone i trans

Jak szkodzą tłuszcze nasycone? Jedz ich jak najmniej

Olej kokosowy jak smalec? Eksperci ostrzegają przed jego negatywnym działaniem