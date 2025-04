Ręce na klawiaturę

Co się dzieje, gdy kupujesz nowego laptopa? Szukasz przycisku służącego do uruchamiania, uczysz się nowego układu klawiatury (choć palce uparcie układają się tak, jakbyś siedziała przy starym komputerze), sprawdzasz, gdzie są przyciski funkcyjne. Tak będzie przez kilka dni, czasem tydzień, może nawet dwa. Po tym czasie przyzwyczajasz się i korzystasz z laptopa, tak, jakby nigdy nie był tym „nowym”.

Reklama

Automatyczne nawyki żywieniowe

Domyślasz się dlaczego o tym piszę? Tak, ze zdrowymi nawykami żywieniowymi jest dokładnie tak samo! Najpierw, gdy przygotowujesz śniadanie musisz myśleć, jakich składników potrzebujesz, w jakiej ilości.

Gdzie ja schowałam te płatki żytnie?

Potem twoje dłonie same idą do lodówki, szafki. Nie zastanawiasz się ile kaszy ugotować na jaglankę, bo robiłaś to już 20 razy. Wiesz, że zamiast trzech śliwek, których już nie ma, możesz dodać 1 średnie jabłko, a chia można wymienić na siemię lniane.

Rozważania dietetyka. Twój koszyk sklepowy jest jak twoja opinia

Gotować, robić, powtarzać...

Wszystko pięknie powiesz, tylko jak do tego dojść? Otóż nie ma innej drogi jak gotować, robić, powtarzać. Nawyk wytwarza się przez powtarzalność i powiązanie konkretnej sytuacji, bodźców z daną sytuacją, czynnością. Właśnie temu służy opieka żywieniowa dietetyka. Najpierw prowadzę cię za rękę, rozpisuję dietę, daję określone przepisy. Potem w tych przepisach podmieniamy szczegóły, ale baza, podstawa dania pozostaje ta sama. Wspólnie opracowujemy np. 7 różnych wersji śniadań, w których podmieniasz tylko dodatki. Nie ma możliwości byś po kilku tygodniach nie zyskała przynajmniej częściowej automatyzacji. Jednak przez te kilkanaście dni potrzebuję twoje zaangażowania, nic się samo nie zrobi.

Automatyczne wyjścia awaryjne

Musisz jednak opracować strategię na sytuacje wyjątkowe. Nie jesz śniadania w domu, bo jesteś w podróży służbowej? Co rozbić, gdy masz pełen wybór od owoców, przez jogurty, jajecznicę, po parówki. W takiej sytuacji warto, w myślach, zaplanować konkretne działanie, jeszcze zanim zaczniesz jeść. Co to może być?

Rozważania dietetyka. Jedzenie na pocieszenie? To nie działa i mamy na to kosmiczne dowody

Zawsze, kiedy będę na wyjeździe zjem na śniadanie owsiankę ze świeżymi owocami.

Wtedy nie musisz podejmować decyzji w chaosie, na szybko, w sytuacji, w której nie zadziała automatyzm. Mając obmyślaną strategię, dążysz do zautomatyzowania także sytuacji niecodziennych.

W ten sposób zamienisz zdrowe nawyki żywieniowe w przyzwyczajenia, a to sprawi, że będzie ci znacznie łatwiej utrzymać prawidłową masę ciała i dobrą kondycję organizmu.

Spróbujesz?

Reklama

Rozważania dietetyka. Zastanów się - czym odżywiasz umysł?