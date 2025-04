Skąd możesz wiedzieć co jest dla ciebie zdrowe, a co nie? Jeśli chcesz ustalić dla siebie odpowiednią dietę wystarczy, że będziesz przestrzegać kilku zasad:

1. Nie wprowadzaj drastycznych zmian w odżywianiu

Często się zdarza, że osoby zmieniają radykalnie dietę, ponieważ tak im doradzono lub przeczytały o diecie-cud w jakimś poradniku. Takie decyzje przynoszą same negatywne skutki dla organizmu, dlatego pamiętaj, że wszystko co teraz robisz, ma wielki wpływ na twoje zdrowie. I pamiętaj, że być może wcale nie musisz niczego zmieniać! Jeśli postanowisz wprowadzić zmiany i wybierzesz dietę dla siebie, to musisz mieć głębokie przekonanie, że jest ona dla ciebie dobra i zdrowa.

2. Wsłuchuj się w swój organizm i obserwuj go

Zwróć uwagę na to jak się czujesz po spożyciu jakiegoś pokarmu. Powiedzmy, że usłyszałaś, że olej lniany jest zdrowy i wprowadzasz go do diety. Jeśli dodajesz go do potraw i czujesz się po nim dobrze, to znaczy, że olej lniany jest dla ciebie odpowiedni. Taki sposób odżywiania ci służy. Jeśli jednak po wprowadzeniu zmiany masz dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czujesz się ociężała, a na języku zostaje ci specyficzny niesmak – to znaczy, że ten produkt nie jest dla ciebie odpowiedni. Jedzenie go na siłę nie ma sensu, a może ci wręcz zaszkodzić.

3. Zwracaj uwagę na to jak się czujesz oraz jaki jest poziom twojej energii życiowej

Zwracaj uwagę na poziom swoich sił w kilka (kilkanaście) godzin po zjedzeniu jakiegoś posiłku: czy odczuwasz większe zmęczenie, czy przypływ energii? To ważna informacja o tym, czy odżywiasz się prawidłowo, czy nie. Jeśli karmisz swój organizm tym, co jest dla niego odpowiednie, odczujesz wzrost energii i dobrego samopoczucia. Jeśli popełniasz błędy dietetyczne, zauważysz spadek sił witalnych.

4. Twoja dieta musi być dobrze zbilansowana

Organizm będzie lepiej funkcjonował, jeśli dostarczysz mu potrzebnych do zdrowienia składników. Wszystkie diety eliminacyjne są po prosto szkodliwe!

5. Staraj się kupować zdrowe, świeże jedzenie pochodzące z dobrego źródła

Powinno być ono jak najbardziej naturalne, jak najmniej przetworzone. Czyli np. jeśli masz do wyboru utwardzaną sztucznie margarynę albo oliwę, olej czy masło – to wybierz tłuszcze wysokiej jakości, pozyskane bez obróbki chemicznej.

6. Nawadniaj się odpowiednio

Dobrze, aby zacząć dzień (po oczyszczeniu jamy ustnej i języka) od wypicia szklanki ciepłej wody: filtrowanej lub mineralnej. Powinnaś wypijać 1,5-2 litra wody w ciągu dnia.

7. Dbaj o równowagę kwasowo-zasadową organizmu

Jest ważnym mechanizmem regulującym pracę całego organizmu. Prawidłowy bilans kwasowo–zasadowy jest szczególnie ważny, ponieważ przy zakwaszeniu organizmu, poziom energii życiowej jest niski, a ogólne samopoczucie na ogół złe. Warto zrezygnować z produktów kwasotwórczych na rzecz zasadotwórczych przynajmniej na tydzień, a potem stopniowo wprowadzać kwasotwórcze – tak, aby nie przekroczyły 30% całodziennego menu.

Zakwaszające działanie mają banany, pomarańcze, mandarynki, jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, maliny, borówki, śliwki, orzechy, tłuszcze, ryż i kasze: oprócz gryczanej i jaglanej, czarna herbata i kawa, mięso, cukier i wszelkie słodycze. Kwasotwórczość mięsa czy warzyw można neutralizować stosując przyprawy: imbir, kurkumę z czarnym pieprzem czy czosnek.

Zasadotwórcze są warzywa (oprócz soi, ciecierzycy, ziemniaków) oraz niektóre owoce: cytryny, grejpfruty, truskawki, wiśnie oraz kiełki, zielone ogórki, natka pietruszki, pomidory, awokado, fasolka, imbir, czosnek, buraki, brokuły, rzodkiewki, sałata, cukinia, kalafior, kalarepa, szczypior, migdały.

8. Wykorzystaj moc przypraw

Jedną z przypraw, które szczególnie polecamy jest kurkuma. Nie tylko neutralizuje kwasowość mięsa, warzyw i kasz, ale zawiera cenny alkaloid: kurkuminę. Ma udokumentowane naukowo, bardzo silne działanie antyoksydacyjne. Jeśli stosujemy ją do przyprawiania potraw, to należy ją łączyć ze świeżo zmielonym czarnym pieprzem w stosunku 2:1. Do kompotów, domowych kisieli, ziołowych i owocowych herbat możemy dodać przyprawy rozgrzewające: odrobinę kardamonu, świeżego imbiru, goździki i cynamon.