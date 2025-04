Problemy ze snem występują powszechnie niezależnie od wieku, płci i miejsca na świecie. Jednym z niedocenianych domowych naturalnych środków na trudności ze snem jest popularna śródziemnomorska roślina – lawenda. Oto jak działa i jak ją stosować, gdy się nie wysypiamy.

W jaki sposób lawenda wpływa na poprawę snu?

Kilka potwierdzonych właściwości lawendy lekarskiej może wpływać na poprawę jakości snu. Przede wszystkim kwiaty i olejki rośliny działają relaksująco, uspokajająco, przeciwbólowo, a także poprawiają nastrój. Stąd stosowanie rośliny w godzinach wieczornych przyczynia się do zmniejszenia niepokoju, co z kolei ułatwia zaśnięcie i sprawia, że odpoczynek jest głębszy i bardziej regenerujący.

Sposoby stosowania lawendy na sen

Lawendę lekarską można zastosować w różnych postaciach: w formie herbaty lawendowej z suszonych lub świeżych kwiatów albo olejku eterycznego dodawanego do kąpieli, dyfuzora do aromaterapii, sprayu do poduszek i pościeli. Dostępne są też suplementy z wyciągiem z lawendy. Najbardziej popularną metodą zastosowania lawendy przy bezsenności jest aromaterapia z olejkiem lawendowym.

Potwierdzone działanie fioletowych kwiatów

Istnieje kilka badań naukowych, które potwierdzają skuteczność lawendy w zmniejszaniu problemów ze snem. Przykładem jest praca opublikowana w piśmie The Journal of Alternative and Complementary Medicine, w której wskazano, że zastosowanie lawendowych plastrów inhalacyjnych przyklejanych na klatkę piersiową poprawiło jakość snu u badanych studentów. Osoby, u których przeprowadzono interwencję, budziły się bardziej wypoczęte, rześkie i lepiej się czuły, w porównaniu z grupą kontrolną.

Lawenda może też szkodzić

Uważaj, chociaż lawenda jest rośliną uznawaną za bezpieczną, gdy używamy jej w umiarkowanych ilościach, to w pewnych okolicznościach szkodzi (sprawdź: szkodliwość lawendy). Nierozważne przyjmowanie może powodować podrażnienie układu pokarmowego, trudność w oddychaniu, wysypkę lub zaburzenia świadomości.

Przede wszystkim nie wolno nigdy przyjmować doustnie olejku lawendowego. Jeżeli zdecydujemy się na picie naparów z lawendy, to stosuje się jedną łyżeczkę kwiatów na napar (dziennie można pić 1-2 filiżanek). Astmatycy, kobiety ciężarne i karmiące piersią oraz osoby z chorobą wątroby nie powinny sięgać po preparaty lawendy bez konsultacji z lekarzem.

