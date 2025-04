Zasmakuj w jakości tradycyjnych serów i EKOmleka!

Miłośnicy nabiału, w szczególności serów, mają dziś do wyboru mnóstwo produktów, gatunków i smaków. Mimo, że sklepowe półki pełne są przeróżnych serów, nie każde z nich spełnią oczekiwania świadomych konsumentów, ceniących sobie wysoką jakość́ czy tradycyjny smak. Mając to na uwadze, warto włączyć do codziennego menu sery mające tradycyjny charakter, powstające w procesie odpowiednio długiego dojrzewania, które pochodzą od lokalnych producentów. W odnalezieniu takiego produktu może nam pomóc certyfikat „Jakość i Tradycja” obecny w formie znaku na opakowaniach. Produkty nim opatrzone charakteryzują się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, dzięki czemu zachowują swój wyjątkowy, lokalny charakter i cieszą się zaufaniem konsumentów.