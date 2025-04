Zasady stosowania diet w dnie moczanowej

Dna moczanowa (inaczej skaza moczanowa lub podagra) to rodzaj zapalenia stawów wynikający z nadmiernego stężenia kwasu moczowego we krwi. Dna moczanowa zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, związanych z nieprawidłowym żywieniem, zwłaszcza nadmiernym spożyciem tłustych potraw, mięsa i alkoholu.