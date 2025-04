Dieta w leczeniu zapalenia żołądka odgrywa dość istotną rolę, gdyż stwarza lepsze warunki do regeneracji błony śluzowej żołądka. Jej zapalenie, znane również jako gastritis, jest schorzeniem, które może być wynikiem wielu czynników, w tym infekcji bakteryjnych, nadużywania alkoholu, stresu, palenia papierosów, nieprawidłowej diety i stosowania niektórych leków.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, czy o zapalenia żołądka w wyniku choroby wrzodowej czy z innej przyczyny, w leczeniu obowiązują takie same zalecenia dietetyczne jak w diecie przy wrzodach żołądka. Zanim przejdziemy do konkretnych wytycznych, co jeść, a czego unikać, zajmiemy się ogólnymi zasadami diety na zapalenie żołądka:

Jedz częściej, ale mniejszymi porcjami. Najlepiej spożywać 5-6 niewielkich posiłków dziennie. Staraj się jeść regularnie, o stałych porach, co sprawia, że układ pokarmowy zaczyna funkcjonować w odpowiednim rytmie. Nawadniając organizm, sięgaj najczęściej po wodę, która jest obojętna dla wyściółki żołądka i jej nie podrażnia. Nie jedz bezpośrednio przed snem. Nie dość, że trudniej będzie zasnąć, to jeszcze dłużej niż zwykle wyściółka żołądka będzie narażona na działanie kwasów trawiennych, co spowalnia jej regenerację. Zawsze dokładnie gryź, to co zjadasz, co przyspieszy trawienie i skróci czas zalegania pokarmu w żołądku.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety porozmawiaj ze swoim lekarzem lub dietetykiem, aby upewnić się, że jest ona bezpieczna i nie wchodzi w interakcje z lekami ani nie zmniejsza ich wchłaniania.

Jeśli zapalenie żołądka powstało na tle alergicznym, należy z diety wyeliminować pokarmy wywołujące reakcję alergiczną i zapalną.

Przy zapaleniu błony śluzowej żołądka należy z diety wyeliminować:

kwaśne pokarmy, w tym niektóre warzywa i owoce,

czerwone mięso,

alkohol, który często sprzyja powstawaniu zapalenia żołądka,

napoje gazowane,

kawę,

herbatę, zwłaszcza mocną,

soki owocowe,

pikle,

ostro przyprawione pokarmy,

masło orzechowe,

ciasta i ciasteczka,

salsa, gotowe sosy,

zupy-krem.

Składniki te działają drażniąco na śluzówkę żołądka, utrudniając zmniejszanie stanu zapalnego i regenerację.

Ważnym elementem żywienia w zapaleniu żołądka jest reagowanie na bieżąco na zaostrzenie objawów wskutek spożycia konkretnych pokarmów. U różnych ludzi różne produkty spożywcze mogą niekorzystnie wpływać na nasilenie objawów. Dlatego trzeba się obserwować i w razie pogorszenia samopoczucia, zrezygnować z pokarmu, który zadziałał niekorzystnie.

W diecie na zapalenie żołądka zwłaszcza na tle choroby wrzodowej powinny znaleźć się produkty, które są szczególnie odżywcze i dostarczają składników do regeneracji uszkodzonej wyściółki żołądka. Do takich pokarmów zalicza się:

mleko, jogurty, sery o obniżonej zawartości tłuszczu,

oleje roślinne i oliwa,

nasiona roślin strączkowych,

chude mięso, zwłaszcza drobiowe,

gotowane jaja, jajecznica,

kasza jęczmienna,

quinoa,

brązowy ryż,

płatki owsiane,

pieczone ryby,

razowe pieczywo,

rosoły i klarowne zupy,

można pić herbatę miętową lub imbirową.

Niektóre typy zapalenia żołądka mogą pogarszać przyswajanie żelaza czy witaminy B12, prowadząc do ich niedoborów. W razie ich stwierdzenia może być konieczna suplementacja.

Jakie owoce i warzywa można jeść przy zapaleniu żołądka?

Najlepszymi owocami, które powinny znaleźć się w diecie na zapalenie żołądka są:

jabłka, także w postaci musów,

owoce jagodowe,

melony,

banany.

Niewskazane natomiast są: cytrusy i soki owocowe.

Warzywa wskazane w diecie na zapalenie żołądka to:

nasiona i rośliny strączkowe,

dynia,

warzywa korzeniowe,

zielone warzywa liściaste,

gotowany kalafior,

gotowana kapusta.

Zakazane natomiast są: kukurydza, pomidory i sosy pomidorowe, ziemniaki w postaci frytek i odsmażanych ziemniaczków, cebula, czosnek, papryka. Ogórki kiszone przy wrzodach żołądka i zapaleniu jego błony śluzowej też nie są zalecane.

fot. Jadłospis diety przy wrzodach żołądka/ Adobe Stock, Syda Productions

Oto przykładowy jadłospis dla osoby z zapaleniem błony śluzowej żołądka, pełen łatwostrawnych, niedrażniących pokarmów i posiłków, które pomogą złagodzić objawy i wspomóc gojenie błony śluzowej żołądka.

Śniadanie:

kasza jęczmienna na mleku odtłuszczonym, posypana pokrojonymi bananami i z odrobiną miodu manuka lub zwykłego,

kromka chleba pełnoziarnistego z niewielką ilością masła, liściem sałaty i 2 plastrami pieczonej piersi kurczaka.

Drugie śniadanie: odtłuszczony jogurt naturalny z wkrojonymi kawałkami jabłka bez skórki.

Lunch:

gotowany ryż brązowy,

filet z kurczaka gotowany na parze lub pieczony w folii aluminiowej z łagodnymi przyprawami,

warzywa gotowane na parze, takie jak marchewka i brokuły,

ziemniaki ugotowane w mundurkach.

Przekąska popołudniowa: jogurt naturalny z garścią jagód lub malin.

Kolacja:

filet z pieczonego dorsza,

Purée z batatów,

gotowany szpinak.

