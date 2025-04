Co to za choroba?

Ucho środkowe wypełnione jest powietrzem oraz płynem surowiczym. Przedostaje się on do gardła przez trąbkę słuchową. W alergicznym zapaleniu ucha trąbka ta jest obrzęknięta i płyn nie może spłynąć do gardła. Wówczas gromadzi się w uchu i powoduje ból oraz pogorszenie słuchu. Choroba ta może rozwinąć się również z powodu niedrożności nosa. Wtedy panuje w nim ujemne ciśnienie, a wydzielina zostaje zassana do ucha.

Przyczyny zapalenia ucha

Choroba ta może być wywołana przez pseudoalergię, alergię wziewną lub nietolerancję na pokarm. Do alergenów wziewnych zalicza się np. sierść zwierząt, roztocze (kurz, mąka), pierze, pyłki. Ponadto chorobę może wywołać nietolerancja pokarmowa. U niemowląt często za zapalenie ucha odpowiada karmienie mlekiem innym niż matki. Poza tym alergia może być wywołana nawet wtedy, gdy dziecko jest karmione piersią, ale matka nie wyeliminowała ze swojej diety mleka krowiego i jego przetworów.

Objawy

U małych dzieci choroba może objawiać się zaburzeniami snu, płaczem, rozdrażnieniem. Ponadto u niemowląt obserwuje się biegunkę, wymioty, trudności w oddychaniu. Może wystąpić również zapalenie krtani, oskrzeli oraz płuc. Gorączka niemal nie występuje w zapaleniu ucha.

U starszych dzieci choroba może przebiegać bezobjawowo nawet przez kilka lat. Zdarza się również, że dziecko zaczyna gorzej słyszeć, ma wrażenie jakby ucho było przytkane, ale ból jest nieodczuwalny. Może pojawić się trzeszczenie, świszczenie w uchu. Jeśli takie objawy są lekceważone lub nieprawidłowo leczone, to może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej i wycieku z ucha.

Leczenie

Podanie antybiotyku, gdy mamy do czynienia z infekcją wirusową i bakteryjną jednocześnie, może wywołać gorączkę. Dochodzi wówczas do jeszcze większego osłabienia układu immunologicznego, czyli odpornościowego. Nieprawidłowe leczenie, w tym podawanie dużych ilości antybiotyków, może doprowadzić do utraty lub trwałego pogorszenia słuchu.

W diagnozowaniu zapalenia ucha bardzo ważne jest wykluczenie podłoża alergicznego. W tym celu lekarz powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad z rodziną dziecka. Ponadto zaleca się wykonanie odpowiednich testów, jak punktowe, śródskórne, które pomogą w ustaleniu, czy choroba jest wywołana przez alergię.

