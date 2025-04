Czy można imbir zalewać wrzątkiem albo gotować – pyta część ludzi, trafiając na przepisy na napar z imbiru. Cóż inaczej aromatycznego naparu się nie uzyska, ale też nie stworzy się warunków do powstania nieobecnych w surowym korzeniu zdrowych substancji. To dzięki wysokiej temperaturze one się pojawiają i wspomagają zdrowie. Natomiast aby w pełni wykorzystać potencjał imbiru, nie należy ograniczać się do jego parzonej czy gotowanej wersji.

Tak, można. W niektórych przepisach na napar z imbiru jest zalecenie wrzucania go do wrzątku i… gotowania nawet 20 minut! Czy to przypadkiem nie sprawia, że traci on część cennych składników? Zgadza się. Im dłużej imbir poddawany jest działaniu wysokiej temperatury, tym więcej traci witamin i antyoksydantów.

No dobrze, powiesz, to dlaczego w tak wielu przepisach sam imbir czy imbir i cytrynę zalewa się wrzątkiem i parzy nawet 10 minut albo wręcz gotuje? Jest na to odpowiedź. Bo dłuższe parzenie, a gotowanie zwłaszcza, wydobywa więcej aromatu i koloru. Ale jest coś jeszcze ważniejszego:

Z badań naukowych płynie wniosek, że poddawanie surowego imbiru działaniu wysokiej temperatury modyfikuje jego działanie. Spada zdolność do walki z pewnymi typami wolnych rodników, ale rośnie zdolność do walki z innymi ich typami.

Ma to związek ze zmianą gingeroli w shogaole, a substancje te mają nieco inne właściwości. Imbir może działać:

przeciwzakrzepowo,

przeciwzapalnie,

przeciwwymiotnie,

przeciwbólowo,

przeciwutleniająco,

przeciwkaszlowo,

immunomodulująco (wspieranie odporności),

przeciwdrobnoustrojowo,

antynowotworowo.

Jednak nie wiemy, czy w danym zadaniu skuteczniejsze są gingerole czy shogaole. Na pewno natomiast dobrze jest korzystać z jednych i drugich.

Nie ma się więc co bronić przed gotowaniem imbiru lub zalewaniem go gorącą wodą czy wręcz wrzątkiem. W ten sposób bowiem jedynie modyfikujemy właściwości imbiru, ale nie pozbawiamy go prozdrowotnego działania.

fot. Czy można imbir zalewać wrzątkiem/ Adobe Stock, Grafvision

Jeśli przeczytałaś poprzednia część tego tekstu, wiesz już, że nie ma czegoś takiego jak najzdrowsza postać imbiru. Bo każda może mieć nieco inne właściwości i działanie.

Dlatego warto stosować imbir na różne sposoby — zarówno na surowo jak i w postaci wody z imbirem, czy w potrawach. I takie podejście jest z pewnością najrozsądniejsze, bo można w ten sposób zapewnić sobie pełne spektrum właściwości imbiru, w tym szerokie działanie przeciwzapalne.

To samo dotyczy suszonego imbiru – można go stosować na zimno lub na ciepło, choć aromatem i wyrazistością smaku nie dorównuje temu surowemu. Naukowcy są też przekonani, że w celach prozdrowotnych lepiej stosować świeży imbir (na zimno i na ciepło) niż suplementy. Dlaczego? Bo to naturalny produkt, a w suplementach nie wiadomo do końca, co jeszcze się znajduje.

Jedz więc imbir pod każdą postacią, nie ograniczaj się tylko do surowego imbiru, parzonego czy gotowanego. Każda z tych postaci dostarczy ci nieco innego koktajlu witamin, mikroelementów i przeciwutleniaczy.

