Większość właściwości zdrowotnych i leczniczych cynamon zawdzięcza cinnamalowi, zwanemu też aldehydem cynamonowym. Cynamon to wysuszona kora cynamonowca, którą najczęściej kupuje się w postaci drobnego proszku lub jako zwiniętą w laskę korę w całości. Wyróżnia się dwa rodzaje cynamonu – cejloński, zwany prawdziwym i cynamon cassia – ten, z którym najczęściej spotykamy się w sklepach i przy stole.

Poniżej naukowo zaobserwowane właściwości lecznicze cynamonu, co znaczy, że nie są już domysłami, ale śmiało da się powiedzieć, że cynamon wykazuje takie działania.

Obniża stężenie cukru i cholesterolu we krwi

Cynamon korzystnie wpływa na naturalne wyregulowanie stężenia cholesterolu we krwi, prowadząc do jego obniżenia. Codzienny dodatek przyprawy stabilizuje także stężenie cukru we krwi. Osoby z genetycznym obciążeniem cukrzycą typu II powinny sięgać po cynamon częściej.

Łagodzi stan zapalny

Cynamon wykazuje działanie łagodzące stany zapalne w organizmie. Warto wprowadzić cynamon do diety w okresie jesienno-zimowym, by wzmocnić odporność i przeciwdziałać przeziębieniom.

Olejek cynamonowy działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo

Olejek cynamonowy odpowiedzialny za charakterystyczny zapach cynamonu zwalcza bakterie i grzyby chorobotwórcze. Jego dodatek do posiłku może sprawić, że unikniesz lub złagodzisz przebieg zatrucia pokarmowego.

Cynamon zwiększa wrażliwość komórek na insulinę

Chociaż potrzebne są dalsze badania, wstępne obserwacje sugerują, że cynamon może zmniejszać oporność na insulinę. Zwiększając wrażliwość ciała na ten hormon, cynamon może obniżać i pomagać kontrolować poziom cukru we krwi.

Właściwości cynamonu chroniące układ nerwowy

Niektóre związki występujące w cynamonie wydają się hamować gromadzenie się w mózgu tak zwanego białka tau, co może chronić przed rozwojem choroby Alzheimera.

W badaniu z 2014 roku przeprowadzonego na myszach z chorobą Parkinsona cynamon pomógł chronić neurony, znormalizował poziomy neuroprzekaźników i poprawił funkcje motoryczne. Jednak efekty te wymagają dalszych badań na ludziach.

Sprawdź też: Cynamon na obniżenie ciśnienia krwi.

Ułatwia zapamiętywanie

Badania pokazują, że regularne spożywanie cynamonu usprawnia proces uczenia. Cynamon wspiera pamięć i logiczne myślenie.

Zmniejsza ryzyko nowotworów

Cynamon to silny przeciwutleniacz. Współczynnik ORAC dla cynamonu, który obrazuje zdolność do neutralizacji wolnych rodników, wynosi aż 131 tys. i jest jednym z najwyższych spośród całej żywności. To właśnie dzięki tym właściwościom cynamon może zapobiegać nowotworom.

Olejek cynamonowy odstrasza kleszcze i komary

Zapach cynamonu odstrasza natrętne komary i kleszcze, które przenosić mogą groźne choroby. Pamiętaj jednak, że czysty olejek eteryczny z cynamonu może być drażniący dla skóry, dlatego zawsze należy rozcieńczyć go w oleju bazowym (np. słonecznikowym).

fot. Właściwości zdrowotne cynamonu/ Adobe Stock, fotofabrika

Cynamon cejloński ma dokładnie takie same właściwości jak ten bardziej popularny cynamon cassia. Cynamon cejloński jest szlachetniejszą wersją cynamonu cassia, który jest tańszy i powszechnie dostępny. Najważniejsza różnica między nimi polega na tym, że cynamon cassia zawiera duże ilości kumaryny, która w dużych dawkach może być szkodliwa, zwłaszcza dla wątroby.

Cynamon cejloński też zawiera kumarynę, ale w znacznie mniejszych ilościach, dlatego przez wiele osób uważany jest za zdrowszy. Oba rodzaje cynamonu zawierają prozdrowotnie działający cinnamal. Nie trzeba więc szukać i przepłacać za cynamon cejloński.

Cynamon jadany w normalnych, zwykle spotykanych w potrawach ilościach jest zupełnie bezpieczny. Natomiast duże jego dawki mogą działać niekorzystnie, zwłaszcza u osób, które mają już pewne problemy zdrowotne.

Duże ilości cynamonu mogą podrażniać delikatną śluzówkę przewodu pokarmowego. Powinny go unikać osoby cierpiące na stany zapalne żołądka, zgagę czy zespół jelita drażliwego.

Cynamon jest źródłem kumaryny, związku, który spożyty w nadmiarze może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Jednak trzeba by dodawać duże ilości cynamonu do każdego posiłku, by przyprawa ta mogła spowodować szkodliwe zmiany w wątrobie. Codzienne spożycie w umiarkowanych ilościach jest zupełnie niegroźne.

Właściwość cynamonu, która może wspomagać odchudzanie, to regulacja poziomu cukru we krwi i zwiększanie wrażliwości ciała na insulinę. Dzięki temu organizm jest mniej skłonny do magazynowania tłuszczu, gdyż we krwi nie ma go zbyt dużo i łatwiej jest zapanować nad apetytem. Cynamon zawiera też dużo błonnika, który też jest sprzymierzeńcem każdego, kto chce schudnąć.

W jednym z badań naukowcy odkryli, że myszy, którym podawano pokarmy wysokotłuszczowe z cynamonem, miały niższą wagę i mniej tłuszczu brzusznego niż myszy z grupy kontrolnej, którym nie podawano cynamonu. Naukowcy podejrzewają, że dodatek cynamonu doprowadził do zmniejszenia spożycia pokarmu i zapobiegł przybieraniu na wadze. Podobne działanie cynamon może wykazywać u ludzi, ale żeby to potwierdzić, niezbędne są dalsze badania.

Cynamon na odchudzanie można stosować w potrawach, ale np. można też pić wodę z cynamonem.

Źródło: healthline.com

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 19.10.2018 r. przez Barbarę Dąbrowską.

