Co to jest zakwaszenie organizmu? Zakwaszenie organizmu przyczyny

Organizm człowieka nie ma stałego PH. Różne płyny ustrojowe charakteryzują się odmiennym PH. PH określa stężenie jonów wodorowych (PH to skrót od power of hydrogen, czyli siła wodoru). Zasadowy odczyn PH wynosi więcej niż 7, obojętny jest równy 7, zaś kwaśny mniej niż 7. Krew człowieka ma względnie stałe, lekko zasadowe PH (średnio 7,4), ale już mocz jest kwaśny (PH=5), nie wspominając o treści żołądkowej, której PH to około 1,5.

Za równowagę kwasowo-zasadową w ciele ludzkim odpowiadają przede wszystkim płuca i nerki, to one wydalają produkty przemiany materii. Oddychanie jest procesem za pomocą którego usuwasz dwutlenek węgla. Jego nadmiar w organizmie prowadzi do zachwiania PH. Nerki wraz z moczem eliminują mocznik będący końcowym produktem przemiany białek.

Z medycznego punktu widzenia zakwaszony organizm jest w stanie kwasicy, do której dochodzi tylko w przypadku poważnej niewydolności nerek lub przy występowaniu obturacyjnej choroby płuc. Ryzyko kwasicy rośnie także w cukrzycy. Jeśli nie cierpisz na żadne z tych schorzeń twoje ciało, za pomocą komórkowych mechanizmów buforujących, bardzo dobrze radzi sobie z odkwaszaniem. Skąd zatem tyle szumu o zakwaszenie organizmu?

Zakwaszenie organizmu objawy

Producenci suplementów, którzy zachęcają nas do regularnego odkwaszania sugerują, że objawami zakwaszenie są między innymi zmęczenie, senność, bóle głowy, zły stan włosów i paznokci. Z ręką z sercu, która z nas, tu i teraz, w tej chwili, nie dopasuje do siebie przynajmniej jednego z tych objawów? W tym tkwi tajemnica – sugerowane objawy zakwaszenia organizmu są bardzo niespecyficzne. W rzeczywistości kwasica daje klarowne symptomy w postaci obecności ciał ketonowych w moczu, czy zmienionych wyników specjalistycznego badania gazometrii (określa stężenie dwutlenku węgla we krwi). To są miarodajne testy na zakwaszenie organizmu. Kwasica jest groźna i objawia się między innymi arytmią serca i zaburzeniami świadomości.

Zakwaszenie organizmu dieta

Być może to cię zaskoczy, ale dieta ma znikome oddziaływanie na ph krwi. Sposób żywienia ma wpływ jedynie na ph moczu. Mocz osób, które jedzą więcej białka (np. pod postacią mięsa) jest kwaśniejszy. Czy dieta na zakwaszony organizm istnieje? Nie! Jest tylko racjonalnie żywienie oparte o nieprzetworzoną żywność, razowe produkty zbożowe, warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych niewielką ilość mięsa i nabiału.

Wiesz co? Tak się składa, że zalecenia te w większości przypadków pokrywają się z poradami „speców” od zakwaszenia. Podstawowe zasady zdrowej diety w zupełności wystarczą do utrzymania prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej.

Do problemów z zakwaszeniem organizmu może dojść w trakcie stosowania popularnych diet białkowych (np. diety Dukana), które znacząco obciążają nerki, zwiększają wydalanie amoniaku i mocznika. Zbyt duże ich stężenie grozi niewydolnością nerek, dlatego dietetycy tak głośno ostrzegają przed takim sposobem żywienia.

Teraz, kiedy znasz już prawdę o zakwaszeniu nie dasz się nabrać na reklamy suplementów. Uważaj na wszelkie mody żywieniowe, podchodź do nich racjonalnie, zyska na tym nie tylko twój portfel, ale przede wszystkim twoje zdrowie.

