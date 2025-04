Rzadko mówi się o skutkach ubocznych i przeciwwskazaniach do stosowania soplówki jeżowatej. To nie znaczy, że ich nie ma. Są i warto je znać i pamiętać, że mogą wystąpić także inne reakcje, gdyż grzyb nie został jeszcze dogłębnie przebadany. Zwykle wszyscy skupiają się na właściwościach soplówki jeżowatej, choć i one ciągle są badane. Zobacz, kiedy nie stosować tego grzyba w postaci suplementów oraz w potrawie.

Efekty i skutki uboczne soplówki jeżowatej nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane przez środowiska naukowe. Nadal grzyb ten jest więc domeną medycyny naturalnej, w której zarówno jej skuteczność stosowania jak i działania niepożądane nie są rejestrowane. Dlatego ciągle możemy jeszcze nie wiedzieć o wszystkich działaniach tego grzyba.

Jedynym odnotowanym przez naukę skutkiem ubocznym przyjmowania soplówki jeżowatej są zaburzenia ze strony układu pokarmowego:

zaburzenia żołądkowe,

nudności,

biegunka,

dyskomfort w jamie brzusznej.

Soplówki używa się też czasami na skórę w celu przyspieszania gojenia się ran. Skutki uboczne takiego stosowania nie są nauce znane, co nie znaczy, że nie mogą wystąpić.

O innych skutkach ubocznych stosowania soplówki możemy wciąż nie wiedzieć. Wiadomo natomiast, że świat nauki w odniesieniu do tego grzyba używa określenia „prawdopodobnie bezpieczny” do krótkotrwałego przyjmowania doustnego. W dotychczasowych badaniach obejmujących podawanie soplówki jeżowatej w ilości do 1 g dziennie do 16 tygodni nie zaobserwowano żadnych poważniejszych skutków ubocznych, a ich nasilenie było umiarkowane.

fot. Soplówka jeżowata przeciwwskazania/ Adobe Stock, IgorCheri

Wśród przeciwwskazań do stosowania soplówki jeżowatej wymienianych jest obecnie 5 sytuacji, w których jej stosowanie może zaszkodzić lub wpłynąć niekorzystnie na leczenie:

ciąża i karmienie piersią – choć nie wiadomo, czy i w jaki sposób soplówka mogłaby zaszkodzić płodowi lub dziecku, na wszelki wypadek nie należy jej w tym czasie przyjmować;

– choć nie wiadomo, czy i w jaki sposób soplówka mogłaby zaszkodzić płodowi lub dziecku, na wszelki wypadek nie należy jej w tym czasie przyjmować; cukrzyca – soplówka jeżowata może obniżać poziom cukru we krwi, dlatego diabetycy, także leczeni insuliną, powinni podczas przyjmowania grzyba czy ekstraktów z niego monitorować poziom cukru, aby nie dopuścić do hipoglikemii;

– soplówka jeżowata może obniżać poziom cukru we krwi, dlatego diabetycy, także leczeni insuliną, powinni podczas przyjmowania grzyba czy ekstraktów z niego monitorować poziom cukru, aby nie dopuścić do hipoglikemii; zaburzenia krzepnięcia krwi – soplówka jeżowata może obniżać krzepliwość krwi, co sprzyja powstawaniu wybroczyn i siniaków, i zwiększa ryzyko krwotoków, zwłaszcza u osób z hemofilią oraz przyjmujących leki rozrzedzające krew;

– soplówka jeżowata może obniżać krzepliwość krwi, co sprzyja powstawaniu wybroczyn i siniaków, i zwiększa ryzyko krwotoków, zwłaszcza u osób z hemofilią oraz przyjmujących leki rozrzedzające krew; zabiegi operacyjne – także ze względu na obniżanie zdolności krwi do krzepnięcia nie należy stosować soplówki w okresie okołooperacyjnym, aby nie zwiększać ryzyka krwawień.

– także ze względu na obniżanie zdolności krwi do krzepnięcia nie należy stosować soplówki w okresie okołooperacyjnym, aby nie zwiększać ryzyka krwawień. choroby autoimmunologiczne – chodzi o takie choroby jak np. stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Hashimoto i inne. Soplówka może nasilać działanie układu odpornościowego, co może powodować nasilenie dolegliwości wynikających z chorób autoimmunologicznych.

Choć w oficjalnych naukowych źródłach nie ma więcej przeciwwskazań do stosowania soplówki, to czasami mówi się o tym, że w rzadkich przypadkach grzyb może wywołać reakcję alergiczną w postaci wysypki i napadu astmy. Dlatego każdy, kto ma alergię na grzyby, nie powinien na własną rękę się nią leczyć, ani nawet jej jeść jako potrawy.

Źródła:

1. Maes MF, van Baar HM, van Ginkel CJ., "Occupational allergic contact dermatitis from the mushroom White Pom Pom (Hericium erinaceum)", Contact Dermatitis. 1999 May;40(5):289-90. doi: 10.1111/j.1600-0536.1999.tb06073.x. PMID: 10344494..https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10344494/

2. Nakatsugawa M, Takahashi H, Takezawa C, Nakajima K, Harada K, Sugawara Y, Kobayashi S, Kondo T, Abe S, "Hericium erinaceum (yamabushitake) extract-induced acute respiratory distress syndrome monitored by serum surfactant proteins", Intern Med. 2003 Dec;42(12):1219-22. doi: 10.2169/internalmedicine.42.1219. PMID: 14714963..https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14714963/

