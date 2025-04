Słyszysz charakterystyczne pssssttt i co?

W ciągu 10 minut

Rozpoczyna się wchłanianie cukru, dzieje się to już w jamie ustnej. Pierwsze działanie kofeiny odczuwasz po upływie 10 minut. Rośnie akcja serca i zwiększa się ciśnienie krwi.

W ciągu pierwszej godziny.

Wchłania się cała dawka kofeiny obecna w napoju energetyzującym (w puszce to około 80 mg), następuje gwałtowny wzrost stężenia glukozy we krwi. Czujesz, że możesz przenosić góry.

Po 90 minutach

Raptownie spada stężenie cukru we krwi, co sprawia, że robisz się zmęczona i lekko senna. Działanie kofeiny wciąż się utrzymuje. Zamiast euforii możesz czuć niepokój, twoje ręce się trzęsą, nie możesz się skupić.

Po 4-5 godzinach

Kofeina wciąż obecna jest we krwi, jednak jej dawka spadła o połowę. Okres półtrwania kofeiny od 4 do 5 godzin. Czujesz, że musisz szybko wypić kolejny napój, bo inaczej ciężko będzie ci dalej pracować. Czy zatrzymasz się na jednej puszce, czy wypijesz 2-3 w ciągu doby?

Po 10-11 godzinach

Dopiero po upływie wielu godzin kofeina wypita z napojem energetyzującym zostaje usunięta z organizmu.

Skutki codziennego picia napojów energetyzujących:

gwałtowne skoki i spadki energetyczne,

wzrost akcji serca,

wzrost ciśnienia tętniczego,

większe ryzyko rozwoju chorób układu krążenia,

większe ryzyko rozwoju cukrzycy typu II!

O tym nie wiedziałaś!

Okres półtrwania kofeiny nie dla każdego wynosi tyle samo.

Teoretycznie po 5 godzinach masz w krwioobiegu połowę kofeiny w porównaniu do tego, co było w puszce napoju energetyzującego. Ten czas mogą jednak wydłużać schorzenia wątroby, a także stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Gdy łykasz pigułki okres półtrwania może wydłużyć się nawet do 10 godzin!

Napoje energetyzujące – skąd ten power?

Do działania kofeiny można się przyzwyczaić

Gdy codziennie pijesz napoje energetyzujące twoje ciało przyzwyczaja się do działania kofeiny, zwiększając tolerancję. Oznacza to, że po dwóch tygodniach zaczynasz odczuwać, że musisz pić więcej i więcej „energii” w płynie.

Kofeina przenika przez łożysko i do pokarmu kobiecego

Nie pij napojów energetyzujących, gdy jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Kofeina przenika zarówno przez łożysko, do płodu jak i do mleka kobiecego. Sęk w tym, że noworodki mają okres półtrwania kofeiny wynoszący nawet 30 godzin. Oznacza to, że gdy ty wypijesz napój energetyzujący twoje dziecko będzie odczuwać skutki nawet przez 60 godzin!

Wiesz co? Lepiej napij się dobrej kawy! Duże metaanalizy (opracowania zbierające w jedno wnioski z wielu badań) wskazują, że picie do dwóch filiżanek dziennie nie ma negatywnych skutków. Wręcz przeciwnie, zwiększa zdolności antyoksydacyjne i poprawia sprawność umysłową.

