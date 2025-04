Jak odżywić organizm po zimie?

Zima to trudny okres dla naszego organizmu. Zazwyczaj mniej się ruszamy i dostarczamy więcej kalorii, których nie jesteśmy w stanie spalić. Dlatego warto odpowiednio przygotować się do wiosny. Wtedy wbrew pozorom potrzebujemy poświęcić swojemu zdrowiu i kondycji więcej uwagi.

Zbliża się okres w roku, kiedy to dni są dłuższe i narażamy się na szkodliwe działanie promieniu UV. Powietrze wiosną jest mniej zanieczyszczone, gdyż Polacy mniej palą w piecach, mimo to wyższa temperatura może spowodować rozszerzanie się porów skóry, dlatego warto o nią zadbać. A dbamy o nią nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz.

Jak dbać o siebie wiosną?

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem w życiu każdej z nas i powinnyśmy zwracać na nią uwagę przez okrągły rok. Mimo to wiosna pozwala nam na większe pole do popisu. Samochód lub transport miejski możemy zastąpić jazdą na rowerze lub dłuższymi spacerami. Ponadto ciepły sezon pozwala nam na uprawianie sportu na dworze. Dzięki temu możemy zaoszczędzić na karnetach na fitness. Plenerowe siłownie są coraz bardziej popularne, a co najważniejsze są darmowe.

Zbilansowana dieta to dobry pomysł

fot. Fotolia

Warto również pamiętać o zbilansowanej diecie. Do naszego jadłospisu możemy wprowadzić większą ilość warzyw i owoców, które niedługo będą zyskiwać coraz niższe ceny.

Żeby ochronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych warto dostarczyć organizmowi witamin C, A i E, a także beta-karoten, który nada naszej cerze zdrowszego wyglądu.

Przede wszystkim witaminy

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, który wpływa negatywnie na nasze zdrowie i wygląd. Witamina C jest znana z tego, że pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Zaś witamina A to najlepszy sprzymierzeniec w trosce o zdrowie. Nie tylko wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomagając zwalczać bakterie i wirusy, ale również przyczynia się do utrzymania odpowiedniego metabolizmu żelaza, a także dba o zdrowie skóry, stan błon śluzowych i prawidłowe widzenie.

Soki Hortex z linii Vitaminka