Zaparcia to powszechny problem. Jest to zmniejszona częstotliwość wypróżnień (2 lub mniej na tydzień) lub twarde stolce wydalane z wysiłkiem. Towarzyszą temu często takie dolegliwości jak np. ból przy wypróżnianiu, ból brzucha, wzdęcia, nudności, brak apetytu.

Zaparcia nie tylko powodują nieprzyjemne objawy, ale mogą też prowadzić do powstania bolesnych hemoroidów i stanów zapalnych jelit. By pozbyć się problemu zaparć, zazwyczaj wystarczy przestrzegać prostych zaleceń dotyczących diety i aktywności fizycznej. Istnieje też wiele domowych środków, które mogą pomóc.

Kefir łagodzi zaparcia, ale jest pewien haczyk

Picie kefiru ma udowodnioną skuteczność w łagodzeniu zaparć. Gdy chcemy zwiększyć szansę na wypróżnienie, korzystnie działa wypicie kefiru na czczo. Jeśli zaparcia występują często, to kefir należy spożywać regularnie. Jednorazowe wypicie tego mlecznego napoju, zwłaszcza w trakcie posiłków, może okazać się nieskuteczne.

Kefir zwiększa częstotliwość wypróżnień, zmiękcza konsystencję stolca i przyspiesza pasaż jelitowy. Żywe kultury bakterii zawarte w tym sfermentowanym napoju pobudzają perystaltykę jelit i działanie układu trawiennego, a dzięki temu ułatwiają wypróżnienie. Odbudowują też florę bakteryjną jelit, co jest potrzebne szczególnie po zatruciach, infekcjach i antybiotykoterapii.

Kefir pomaga przy zaparciach, ponieważ zwiększa też wydzielanie enzymów trawiennych. Przyspiesza trawienie pokarmów, a regularne picie tego mlecznego napoju poprawia przyswajanie niektórych składników, w tym białka i wapnia. Włączenie kefiru do diety pomaga obniżać poziom złego cholesterolu we krwi. Jest polecane osobom, które mają nietolerancję laktozy, ponieważ kefir ułatwia trawinie tego cukru mlecznego, zawiera go też znacznie mniej niż mleko. Inną zaletą picia kefiru na zaparcia jest to, że hamuje rozwój chorobotwórczych bakterii, które występują w układzie trawiennym.

Jak pić kefir przy zaparciach?

Aby złagodzić regularne problemy z wyróżnieniami, najlepiej pić kefir codziennie, np. rano i wieczorem. Poprawa może być odczuwalna już następnego dnia, ale czasami trzeba poczekać dłużej. Badania pokazują, że picie kefiru powodowało, że osoby cierpiące na zaparcia przyjmowały mniej środków przeczyszczających. Niektórzy polecają wypicie zmiksowanego kefiru z kilkoma śliwkami suszonymi, które również mają korzystny wpływ na perystaltykę jelit.

Co jeszcze pomaga przy zaparciach?

Gdy występuje problem z wypróżnieniem, przede wszystkim należy pić dużo płynów. Oprócz kefiru można jeść zsiadłe mleko. Na niektórych działa letnia woda z łyżeczką miodu, gdyż przyspiesza procesy fermentacyjne w jelitach. Pomocna jest dieta bogatoresztkowa, czyli zawierająca produkty z dużą ilością błonnika pokarmowego.

Ruchy jelit pobudza oczywiście aktywność fizyczna. Jeśli dieta nie przynosi oczekiwanych rezultatów, można zastosować preparaty przeczyszczające z apteki (np. czopki glicerynowe, laktuloza). Działają szybko, jednak są to rozwiązania doraźne i ich wybór powinien być poprzedzony konsultacją lekarską.

