Wysokobiałkowe śniadanie to podstawa odchudzania i dobrej formy. Sprawdź, jak przygotować śniadania wysokoproteinowe

Wysokobiałkowe śniadanie powinno dostarczać nawet 30% kalorii z białka. Dzięki temu skuteczniej zaspokoi głód i odżywi mięśnie, co przyczynić się może do utraty masy ciała, jeśli kaloryczność diety uda się utrzymać w ryzach. Duża zawartość protein sprawia, że posiłek powoli podnosi poziom cukru we krwi, co daje na dłużej uczucie sytości i solidną dawkę energii.