Jeśli myślisz, że nać marchwi jest trująca, bo jest gorzkawa, to się grubo mylisz. W tym przypadku gorzkawy smak wcale nie oznacza, że ta zielenina może ci zaszkodzić. Jest dokładnie odwrotnie, bo te u nas niedoceniane listki są pełne cennych składników. Umiejętnie wykorzystane wspomogą odporność i dostarczą cennych elektrolitów, a przy tym tak ważnego dla zdrowia jelit błonnika.

Reklama

Założymy się, że nawet jeśli znasz mnóstwo przepisów na przetwory z marchewki, to o przetwarzaniu jej naci nie słyszałaś. Czas to zmienić.

Spis treści:

Nie, nać marchwi nie jest trująca, jest jadalna. Mimo to wiele osób, gdy kupi okazały pęczek marchewki z jej nacią, od razu ją usuwa i wyrzuca. Część osób jest przekonana, że zielenina ta jest trująca, inni nie wiedzą, że można ją wykorzystać w kuchni. Da się to zrobić na wiele sposobów, ale o tym nieco później.

Czy nać marchewki jest zdrowa?

Tak, jest zdrowa, gdyż dostarcza różnych cennych składników. Nać marchewki w 61% składa się z węglowodanów, w 20% z białka i tylko w ok. 3% z tłuszczu. Dostarcza też:

magnezu,

potasu,

wapnia,

fosforu,

cynku,

związków fenolowych,

witaminy A,

witaminy K,

żelaza,

6 razy więcej witaminy C niż korzeń marchwi.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nać marchwi narażona jest na bezpośrednie działanie środków ochrony roślin. Dlatego może zawierać ich pozostałości. Aby była naprawdę zdrowa, trzeba ją dokładnie płukać przed użyciem. A najlepiej korzystać z natki marchewki organicznej, która nie jest traktowana pestycydami.

Wyrzucić albo uszykować z jej wykorzystaniem koktajle, pesto, potrawy mięsne i warzywne. Aby przyzwyczaić się do jej lekko gorzkiego smaku, warto zaczynać od niewielkiego dodatku natki marchwi do potraw. Można np. użyć jej jak natki pietruszki – posiekać i posypać nią rosół, danie makaronowe czy ziemniaki. Gdy się do niej przekonasz, możesz korzystać z niej śmielej, bo że warto to robić, to już wiesz. Poniżej kilka propozycji na wykorzystanie naci marchwi.

Pesto z natki marchwi

Przepisy na pesto są bardzo różne, ale rzadko robi się ten sos z liści marchwi. A szkoda. Oto argentyńska wersja zielonego pesto, czyli sos chimichurri. Możesz go przechowywać do 7 dni w lodówce. Pysznie smakuje z mięsem, daniami wegetariańskimi oraz na tostach.

Składniki:

pęczek naci marchwi,

mały pęczek natki pietruszki,

2 łyżeczki oregano,

2 ząbki czosnku,

szczypta chili,

7-8 łyżek oliwy z pierwszego tłoczenia,

3 łyżki octu winnego.

Sposób przygotowania:

Nać marchwi dokładnie umyj pod bieżącą wodą, osusz i posiekaj z łodygami. To samo zrób z natką pietruszki i wsadź zieleninę do blendera. Obierz ząbki czosnku i przeciśnij je przez praskę do blendera. Dodaj pozostałe składniki i całość zmiksuj na gładki sos.

fot. Pesto z natki marchwi/ Adobe Stock, s_karau

Placuszki z natką marchwi

Te pyszne placuszki możesz zjeść z jogurtem lub pesto z natki marchewki – przepis na sos już znasz.

Składniki:

3 duże marchewki,

1 jajo,

duża garść posiekanej natki marchwi,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżka mąki pełnoziarnistej,

duża szczypta curry,

duża szczypta soli,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Zetrzyj na tarce obraną marchew i cebulę. Przełóż je do miski. Dodaj jajko, czosnek, nać marchwi i przyprawy. Dokładnie wymieszaj. W marchewkową masę dokładnie wmieszaj mąkę. Rozgrzej olej na patelni. Smaż na nim placuszki, nakładając masę marchewkową łyżką i formując na patelni zgrabne placuszki.

fot. Placuszki z natką marchwi/ Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Sałatka z natką marchwi

Składniki:

1 ogórek,

1 pomidor,

2 łyżki drobno posiekanej cebuli,

szklanka ugotowanej kaszy bulgur,

2 łyżki posiekanej natki marchwi,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

2 łyżki posiekanej mięty,

sok z 1 cytryny,

3-4 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia,

spora szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Przełóż kaszę do miski. Pokrój pomidora i ogórka w kawałki i dodaj do kaszy. Posiekaj cebulę i dodaj do sałatki. Wsyp posiekaną zieleninę i całość dobrze wymieszaj. W kubku zmieszaj oliwę z sokiem z cytryny, dodaj sól i polej tak powstałym sosem sałatkę. Możesz doprawić pieprzem, jeśli chcesz.

fot. Sałatka z natką marchwi/ Adobe Stock, kochabamba

Źródło: Goneim, & A., Gehan & Ibrahim, & Y., Faten & Elshehawy, Shady & Sh.M,. (2011). Carrot leaves: antioxidative and nutritive values.. J. of Food & Dairy Sciences, Mansoura Univ.. 2. 10.21608/jfds.2011.81946.

Reklama

Czytaj także:

Co zrobić z liści rzodkiewki? 3 fajne pomysły

Czy liście dyni są jadalne? Jak je wykorzystać?

Właściwości i zastosowanie liści wiśni