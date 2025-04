Meal prep wymaga nie tylko planowania lecz i dobrej organizacji miejsca w lodówce oraz zaopatrzenia się w pojemniki, w których żywność będzie przechowywana. Przydadzą się zamykane pojemniki – szklane lub z tworzywa sztucznego, które może mieć kontakt z żywnością. Musisz mieć spore garnki, ostre noże i zapas papieru do pieczenia czy silikonowe utensylia, które ułatwią i przyspieszą przygotowywanie posiłków.

Meal prep ma jednak jedną wadę. Wiąże się z tym, że może się okazać, że na przestrzeni tygodnia posiłki się powtarzają, a jadłospis jest mniej urozmaicony niż by się chciało.

Teraz przechodzimy do praktycznego zastosowania meal prep. Zacznijmy od planowania jadłospisu na cały tydzień i prostej wersji meal prepu, czyli jednogarnkowych dań zamiast dwudaniowych obiadów i nieskomplikowanych posiłków na śniadania i kolacje oraz paru pomysłów na przekąski. Z czasem, gdy nabierzesz wprawy, możesz zacząć planować i szykować bardziej urozmaicone menu.

Nie podajemy ilości składników, bo trzeba ją dopasować do liczby domowników czy osób, które będą jadły przygotowane wcześniej potrawy i posiłki.

Meal prep: jadłospis

Śniadania meal prep:

Poniedziałek i środa: domowa granola fit z mlekiem lub „mlekiem” roślinnym

domowa granola fit z mlekiem lub „mlekiem” roślinnym Wtorek i czwartek: muffiny z malinami z zielonym smoothie

muffiny z malinami z zielonym smoothie Piątek i sobota: tosty z pastą z awokado, sałatka z papryki, ogórka i sałaty

tosty z pastą z awokado, sałatka z papryki, ogórka i sałaty Niedziela: jajecznica ze szczypiorkiem i chia pudding z owocami

Obiady meal prep:

Poniedziałek i środa: naleśniki z serem i musem truskawkowym

naleśniki z serem i musem truskawkowym Wtorek i czwartek: duszona wołowina z warzywami i kaszą gryczaną

duszona wołowina z warzywami i kaszą gryczaną Piątek i sobota: pieczony łosoś lub dorsz z ryżem i szpinakiem

pieczony łosoś lub dorsz z ryżem i szpinakiem Niedziela: klopsiki z mięsa drobiowego z ziemniakami i marchewką z groszkiem

Kolacje meal prep:

Poniedziałek i środa: kanapki z wędliną drobiową i żółtym serem z pomidorkami koktajlowymi

kanapki z wędliną drobiową i żółtym serem z pomidorkami koktajlowymi Wtorek i czwartek: sałatka z rukoli, z gotowanym jajkiem, pomidorem, ogórkiem, sokiem z limonki i oliwą

sałatka z rukoli, z gotowanym jajkiem, pomidorem, ogórkiem, sokiem z limonki i oliwą Piątek i sobota: kanapki z żółtym serem i szynką i papryką

kanapki z żółtym serem i szynką i papryką Niedziela: śledzie ze śmietany z gotowanymi ziemniakami i buraczkami

Na przekąski kup: owoce, orzechy, selera naciowego, marchewkę

Jadłospis ustalony, więc lista zakupów też będzie jasna, po sprawdzeniu składników przepisów. Po zakupach mrożonki wsadzasz do zamrażalnika, zamrażasz też pieczywo, łososia i mięso, jeśli jednak nie uda ci się od razu go przetworzyć.

Załóżmy, że zakupy zrobiłaś w sobotę i masz weekend na podszykowanie paru rzeczy:

W weekend szykujesz domową granolę i pakujesz w zamykany słój.

i pakujesz w zamykany słój. W niedzielę wieczorem wyjmujesz z zamrażalnika truskawki i blendujesz je na sos. Zamykasz go w pudełku lub słoiczku i do lodówki. Smażysz naleśniki i szykujesz ser , mieszając go z odrobiną śmietany, aromatu waniliowego i cukru wanilinowego lub słodzika. Pakujesz go w pudełko i do lodówki. W poniedziałek i środę wysmarujesz nim naleśniki, odsmażysz je na obiad i polejesz sosem truskawkowym

, mieszając go z odrobiną śmietany, aromatu waniliowego i cukru wanilinowego lub słodzika. Pakujesz go w pudełko i do lodówki. W poniedziałek i środę wysmarujesz nim naleśniki, odsmażysz je na obiad i polejesz sosem truskawkowym Gotujesz kaszę gryczaną na dwa dni , studzisz, pakujesz i do zamrażalnika. Szykujesz rodzaj gulaszu z wołowiny z warzywami, pakujesz w dwa pudełka (na dwa obiady) i zmrażasz.

, studzisz, pakujesz i do zamrażalnika. Szykujesz rodzaj gulaszu z wołowiny z warzywami, pakujesz w dwa pudełka (na dwa obiady) i zmrażasz. Możesz także zrobić klopsiki na kolejną niedzielę i kolejny poniedziałek i zamrozić w 2 odzielnych pudełkach.

na kolejną niedzielę i kolejny poniedziałek i zamrozić w 2 odzielnych pudełkach. Gotujesz ryż do łososia i mrozisz.

do łososia i mrozisz. Gotujesz jaja do sałatki i wsadzasz do lodówki.

W tygodniu działasz tak:

Poniedziałek: jesz granolę na śniadanie, odgrzewasz naleśniki na obiad, na kolację na bieżąco szykujesz sobie kanapki. Wieczorem pieczesz muffiny z malinami na kolejne dni i wyjmujesz z zamrażalnika kaszę gryczaną i wołowinę z warzywami.

Wtorek: na śniadanie leciutko odgrzewasz w mikrofali lub piekarniku muffiny i miksujesz smoothie. Na obiad odgrzewasz wołowinę z warzywami i kaszą gryczaną, a na kolację w 5 minut szykujesz sałatkę ze świeżych warzyw i wcześniej ugotowanych jaj.

Środa: jesz granolę na śniadanie, odgrzewasz naleśniki na obiad, na kolację na bieżąco szykujesz sobie kanapki. Wieczorem wyjmujesz z zamrażarki drugą porcję wołowiny z warzywami.

Czwartek: na śniadanie odgrzewasz w mikrofali lub piekarniku muffiny z malinami i miksujesz smoothie, na obiad odgrzewasz wołowinę z warzywami i kaszą gryczaną, a na kolację szybko szykujesz sałatkę ze świeżych warzyw i wcześniej ugotowanych jaj. Robisz także pastę z awokado i sałatkę na kolejne dwa dni. Pieczesz także łososia i wyjmujesz z zamrażalnika szpinak i ryż.

Piątek: na śniadanie robisz tosty z pastą z awokado, na obiad odgrzewasz łososia z ryżem i szpinakiem, a na kolację jesz kanapki z sera żółtego i szynki, i zagryzasz świeżą papryką. Wyjmujesz z zamrażalnika klopsiki.

W sobotę i niedzielę: na śniadanie robisz jajecznicę, na obiad odgrzewasz klopsiki i marchewkę z groszkiem, na świeżo gotując tylko ziemniaki (uwaga: ugotuj od razu też na kolację), a na kolację jesz odgrzane ziemniaczki ze śledziem i buraczkami ze słoika (na ciepło lub na zimno, jak wolisz).

Aha, i jeszcze jedno: muffiny też możesz zrobić wcześniej i zamrozić. Nie musisz ich piec dzień wcześniej.

fot. Meal prep na tydzień/ Adobe Stock, bravissimos

Poniżej kilka przepisów, jakie możesz wykorzystać do realizacji jadłospisu podanego powyżej. Przepisy możesz modyfikować, dostosowując je do swoich potrzeb i upodobań. To najprostsze wersje – oszczędzające czas i pieniądze.

Meal prep śniadania

Poniżej 3 przepisy do wykorzystania np. na śniadania w planie meal prep: muffiny, pasta z awokado i zielone smoothie.

Składniki na 12 muffinów:

2 szklanki mąki,

1 szklanka mleka,

0,5 szklanki oleju,

2 jaja,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

W jednej misce wymieszaj suche składniki, a w drugiej mokre. Wmieszaj mokre składniki do suchych. Jeśli pieczesz mufiny szynką i serem, wmieszaj je do ciasta po wcześniejszym pokrojeniu na drobne kawałki. Wlej ciasto z dodatkami do foremek. Jeśli szykujesz muffiny z malinami, wlej trochę ciasta do foremek, włóż po 1-2 maliny (wcześniej je rozmroź, jeśli używasz mrożonych) i zalej ciastem. Wstaw muffiny do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz ok. 20-25 minut (do suchego patyczka). Przed zamrożeniem wystudź.

fot. Meal prep meal przepis na muffiny/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Składniki na pastę z awokado:

2-3 awokado,

2 jaja na twardo,

2 łyżki posiekanej kolendry,

2 łyżki oliwy,

sok z 1 cytryny lub limonki,

sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Przekrój awokado, wyjmij pastę i wydrąż miąższ do miski. Dodaj obrane i pokrojone byle jak jaja i pozostałe składniki. Całość ugnieć dokładnie widelcem na jednorodną masę.

fot. Meal prep meal przepis na pastę z awokado/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Składniki na zielone smoothie:

2 garście szpinaku,

łodyga selera naciowego,

kiwi,

2 ogórki,

pół pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Obierz kiwi, ogórka i pomarańczę. Wkrój je do kielicha blendera. Dodaj selera naciowego i szpinak. Całość dokładnie zblenduj.

fot. Meal prep meal przepis na zielony smoothie/ Adobe Stock, New Africa

Meal prep obiady

Poniżej 3 przepisy na obiady z naszego jadłospisu. Sprawdzone w boju, więc wyjdą bez pudła.

Składniki: na wołowinę z warzywami:

600-800 g chudej wołowiny na gulasz,

2 garście mrożonej, pokrojonej fasolki szparagowej,

2 marchewki,

1 średnia cebula,

2 małe cukinie,

2-3 słodkie różnokolorowe papryki,

sól, pieprz, majeranek, ostra papryka, sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Wołowinę umyj, opłucz, osusz i pokrój na kawałki. Obsmaż ją na patelni i przełóż do dużego garnka. Dolej 0,5 litra wody, dodaj przyprawy i duś pod przykryciem przez 1,5 godziny. Marchewkę obierz, cukinie umyj i osusz, umyj i wydrąż papryki. Obierz cebulę i pokrój w piórka. Marchewkę pokrój w plasterki, cukinię w kosteczkę, a paprykę w paseczki. Cebulę i cukinię (oddzielnie) zeszklij na patelni i dodaj do mięsa. Dodaj pozostałe warzywa do mięsa, dolej jeszcze 1-2 szklanki wody, wymieszaj i duś jeszcze 0,5 godziny. Na koniec dodaj sok z cytryny i wymieszaj.

fot. Meal prep meal przepis na gulasz z warzywami/ Adobe Stock, Dmitrii

Składniki na drobiowe klopsiki:

600-800 g mielonego mięsa drobiowego,

1 cebula,

1 kajzerka,

pół szklanki mleka,

łyżka koperku,

2 jajka,

4-5 łyżek koncentratu pomidorowego,

sól, pieprz,

2 łyżki oleju.

Sposób przygotowania:

Namocz bułkę w mleku odciśnij i dodaj do mięsa mielonego włożonego do miski. Obierz i drobno pokrój cebulę. Obsmaż ją na oleju, odsącz i dodaj do mięsa. Wbij do mięsa jaja, dodaj przyprawy i koperek. Bardzo dokładnie całość wymieszaj, rozdrabniając i wmieszając w masę mięsną namoczoną bułkę. Ulep z masy pulpeciki i obsmaż je na oleju. Przełóż je do dużego garnka, zalej 2 szklankami wody i zacznij gotować. Dodaj koncentrat pomidorowy i gotuj na małym ogniu przez ok. 20 minut.

fot. Meal prep meal przepis na klopsiki/ Adobe Stock, nerudol

Składniki: na pieczonego łososia:

4 kawałki łososia,

sól morska do smaku,

pieprz ziołowy do smaku,

1 łyżka masła,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Kawałki łososia ułóż w naczyniu żaroodpornym wyłożonym papierem do pieczenia. Natrzyj przyprawami, skrop sokiem z cytryny i ułóż na wierzchu po kawałku masła. Zamknij naczynie pokrywką i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piecz ok. 20 minut. Zanim poprzekładasz do pudełek do mrożenia, dobrze wystudź.

fot. Meal prep meal przepis na łososia/ Adobe Stock, manyakotic

Mrożonki oczywiście powinny trafić do zamrażalnika. Produkty w słoikach, np. marchewka z groszkiem czy buraczki zasmażane mogą być przechowywane poza lodówką, najlepiej w zacienionym chłodnym miejscu.

Surowe, świeże warzywa nie muszą trafić do lodówki. Nie powinny do niej trafiać: jabłka, cukinia, pomidory, ziemniaki, ogórki, gdyż mogą szybciej się zepsuć. Zapewnij im w miarę przewiewne, chłodne nienasłonecznione miejsce.

Pieczywo możesz mrozić i dzień wcześniej wyjmować z zamrażalnika.

Gotowe potrawy możesz przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętych pojemnikach – słoikach i pudełkach – od 2 do 5 dni, a w zamrażalniku do 3 miesięcy. Staraj się, aby w pojemnikach pozostawało jak najmniej powietrza. Sprawdzą się pudełka próżniowe, które wydłużają trwałość pokarmów.

Meal prep może być prawdziwym game changerem dla każdego, kto ma problem z gotowaniem w domu na przestrzeni tygodnia. Pozwala tez lepiej kontrolować to, co się je i szykować zdrowsze posiłki. Jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy są na jakiejś diecie, gdyż ułatwia trzymanie się jej – skoro masz gotowe jedzenie, nie musisz zajadać głodu byle czym.

Meal prep ułatwia przejście na zdrowy sposób żywienia i odchudzanie. Pomoże też odzyskać kontrolę nad sposobem żywienia i przyczyni się do poprawy samopoczucia. Być może nawet odzyskasz poczucie kontroli nad własnym życiem – skoro będzie to możliwe w kuchni, to co cię powstrzyma przed wprowadzeniem zmian na lepsze w innych obszarach?

Ponieważ na liście zakupów każdego amatora meal prep są poza świeżymi warzywami i owocami także produkty mrożone i puszkowane, jest mniejsza szansa, że żywność będzie się marnować – w końcu puszki i mrożonki można przechowywać dłużej.

Meal prep wymaga planowania w dłuższej perspektywie czasu, może się więc okazać, że wystarcza ci jedna wizyta w sklepie na tydzień. To mniej okazji do wydawania pieniędzy i kupowania rzeczy, które kuszą, ale nie są zdrowe.

