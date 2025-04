Woda z kurkumą na noc to nie jest zły pomysł, choć równie dobrze, jeśli wolisz, możesz ją pić o innej porze dnia. Wiele osób liczy na to, że kurkuma pomoże im zasnąć, ale przyprawa ta nie ma takich właściwości. Wykazuje za to wiele innych, bardzo cennych działań. Dlatego, jeśli taka mikstura będzie dla ciebie odpowiednia (nie wywoła skutków ubocznych), śmiało możesz ją pić i na noc. Pamiętaj tylko, że po wypiciu trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. Tym razem dla urody.

Spis treści:

Tak, można, gdyż potencjalne korzyści z picia kurkumy nie zależą od pory dnia, kiedy stosuje się ten napój. Kurkuma nie działa pobudzająco, co mogłoby zaburzyć proces zasypiania lub obniżyć jakość snu. Zatem jeśli chcesz, możesz pić wodę z kurkumą na noc lub przed pójściem spać sięgnąć po ciepłe złote mleko z kurkumą.

Pamiętaj tylko, żeby wypicie takiego napoju nie było ostatnią rzeczą, jaką zrobisz przed zapakowaniem się do łóżka. Zwłaszcza wtedy, gdy planujesz pić wodę z cytryną i kurkumą na noc. Po spożyciu napoju warto jeszcze umyć zęby, żeby nie narażać ich na żółknięcie, gdyż kurkuma jest dość silnym barwnikiem i potrafi nadać zębom żółtawy odcień, zwłaszcza jeśli pijesz ją regularnie. Z kolei cytryna może sprawić, że szkliwo będzie bardziej podatne na wnikanie barwnika.

Pamiętaj też, żeby poznać skutki uboczne i przeciwwskazania do picia kurkumy, aby w razie potrzeby zareagować i przerwać kurację.

Jak już pisaliśmy, picie wody z kurkumą na noc jest tak samo dobre jak wypijanie jej np. rano na czczo. Do najlepiej już poznanych właściwości kurkumy należą:

A to nie jedyne zalety picia wody z kurkumą na noc, bo właściwości kurkumy są naprawdę niesamowite.