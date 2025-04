Postanowiłaś więcej nie kupować w sklepie soków, nawet tych z napisem „100%”. Wiesz, że często to koncentrat owocowy lub warzywny rozcieńczony wodą, który może być przechowywany długie miesiące, bo został poddany pasteryzacji niszczącej wiele cennych składników odżywczych. Jesteś też świadoma, że producenci czasem dosładzają soki, a ty unikasz cukru w diecie. Chcesz więc kupić urządzenie, które pomoże ci samodzielnie wyciskać w domu sok z warzyw i owoców. Pozostaje teraz tylko wybór między wyciskarką a sokowirówką. Na co się zdecydować?

Reklama

Wyciskarka do soków czy sokowirówka - co lepsze?



W Internecie znajduje się mnóstwo informacji o wyciskarkach do owoców i warzyw oraz o sokowirówkach. Zanim zaczniesz wczytywać się w szczegóły techniczne, zastanów się, czego dokładnie oczekujesz, jakie są twoje potrzeby i na czym ci zależy. Przygotowaliśmy dla ciebie kilka pomocniczych pytań.

Jakie owoce i warzywa do wyciskarki, a jakie do sokowirówki?



Zarówno wyciskarka, jak i sokowirówka świetnie się sprawdzą w przypadku wyciskania soku z jabłek, gruszek, marchwi czy pomarańczy.

Jeśli jednak chcesz przygotowywać sok z drobnych owoców, np. z malin, z aronii, z borówek amerykańskich, granatów, wtedy lepiej zainwestować w wyciskarkę wolnoobrotową. Wyciskarka to też lepsza opcja jeśli planujesz przyrządzać zielone soki z warzyw liściastych, np. sok z kapusty, selera naciowego, jarmużu czy też soki z dodatkiem ziół, takich jak liście pokrzywy, liście mięty, płatki dzikiej róży. Jeśli lubisz soki z twardych owoców i warzyw, np. sok z buraków, sok z imbiru lub z owoców suchych, np. z bananów – również powinieneś zdecydować się na wyciskarkę. Pamiętaj, że w sokowirówce nie przygotujesz musu ani gęstszego soku z miąższem, dlatego jest to dobry wybór dla tych, którzy lubą klarowny sok z grubą pianką.



Jak działa wyciskarka wolnoobrotowa, a jak sokowirówka?



Sokowirówka pozwala uzyskać dużo soku w krótkim czasie dzięki szybkim obrotom wewnętrznego mechanizmu. Główny mechanizm sokowirówki stanowi metalowe sito posiadające na dnie małe ostrza, które ścierają wrzucone warzywa i owoce na gładką masę. Kiedy sito wiruje z ogromną prędkością (ok. 6000-12000 obrotów na minutę), siła odśrodkowa spycha miazgę na jego ścianki i przeciska przez znajdujące się w nich niewielkie otwory. W tym momencie masa jest dzielona na sok i dość wilgotną pulpę. Sok wypływa do podstawionego naczynia, a odsączony miąższ zostaje wewnątrz sita albo zostaje usuwany do innego pojemnika. Duże obroty sita podgrzewają sok podczas ścierania warzyw i owoców, a także powodują, że ulega on napowietrzeniu. Taki utleniony sok rozwarstwia się w szklance już po kilkunastu minutach od nalania, dlatego lepiej wypić go od razu.

Jak działa wyciskarka wolnoobrotowa? W przeciwieństwie do sokowirówki, wyciskarka wolnoobrotowa (zwana też ślimakową) tłoczy sok na zimno. W jej wnętrzu znajduje się wytrzymały wałek ślimakowy (lub dwa), który obracając się, miażdży i wyciska sok z wybranych składników. Niskie obroty (zwykle ok. 60-120 na minutę) mechanizmu wyciskarki nie podgrzewają soku podczas wyciskania i ograniczają jego kontakt z tlenem. W rezultacie otrzymujemy nieutleniony, bogaty w witaminy i minerały sok, który dłużej utrzymuje świeżość. W szczelnym naczyniu w lodówce można go przechowywać do 24-48 godzin.

Niezależnie, czy zdecydujesz się na sokowirówkę, czy na wyciskarkę, zwróć uwagę na wielkość otworu wlotowego, to znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowywania soku - nie trzeba kroić owoców i warzyw na części – można je wkładać w całości.



Sok z wyciskarki i z sokowirówki – czym się różni?



Opisany mechanizm działania obu urządzeń nie pozostaje bez wpływu na jakość i smak soku oraz jego konsystencję. Utlenianie, którego wynikiem jest między innymi znikanie witamin to jedno, ale niezwykle istotna jest też ilość substancji odżywczych w świeżo wyciśniętym soku.

W wyciskarce wolnoobrotowej znajduje się wytrzymały ślimak, który miażdży włożone do urządzenia warzywa, owoce, liście lub zioła. Wykorzystywana siła jest tak duża, że w procesie tym dochodzi do przerwania ich włókien i ścian komórkowych. Pozwala to uwolnić znajdujące się w przestrzeniach międzykomórkowych witaminy, minerały, enzymy i przeciwutleniacze. Z drugiej strony, delikatne tłoczenie na zimno powoduje, że otrzymywane składniki odżywcze nie ulegają zniszczeniu, a znajdują się w nieutlenionym soku. Możemy to łatwo zaobserwować – posiada on zawsze piękną, żywą, nasyconą barwę oraz intensywny smak i zapach. Od razu widać, że mamy do czynienia ze świeżym sokiem. Jego atutem jest też duża ilość błonnika regulującego procesy trawienia i wpływającego na poczucie sytości.

Za pomocą sokowirówki nie otrzymamy soku aż tak bogatego w składniki odżywcze. Jak wspomnieliśmy, gwałtowne cięcia i wirujące z dużą prędkością sito podgrzewają znajdującą się w nim miazgę. Wyższa temperatura mechanizmu powoduje znaczne ubytki cennych składników odżywczych już w trakcie pracy urządzenia. To dlatego taki utleniony sok od razu ma dość słaby zapach i mdły kolor, jakby lekko zabrudzony i mało apetyczny. Poza tym sokowirówka wyciska sok tylko tam, gdzie doszło do przecięcia warzyw i owoców. W rezultacie nie wydobywa więc soku z przestrzeni międzykomórkowej, a witaminy, esencje, enzymy i inne składniki odżywcze razem ze znaczną częścią błonnika wędrują do pulpy.



Jak wykorzystać pulpę z wyciskarki wolnoobrotowej?



To pytanie może wydawać się nieodpowiednie przy wyborze między sokowirówką a wyciskarką, jednak tak nie jest. Z wyciskanych owoców i warzyw otrzymujemy bowiem nie tylko sok, lecz także dodatkowo pulpę. W przypadku sokowirówki jest ona wilgotna i trudniej ją do czegoś wykorzystać. Z kolei wyciskarka pozwala uzyskać suchą pulpę, która idealnie nadaje się jako dodatek do przyrządzania placków na śniadanie, zapiekanek warzywnych, racuchów, ciast, deserów owocowych, zup itp.



Co można zrobić w wyciskarce wolnoobrotowej oprócz soku?



W przeciwieństwie do sokowirówki wyciskarka wolnoobrotowa umożliwia otrzymywanie mleka roślinnego. To ciekawa alternatywa dla osób uczulonych na białko mleka bądź nietolerujących laktozy. Wystarczy zamiast owoców lub warzyw wrzucić do wyciskarki namoczone orzechy włoskie, migdały, soję itp. Dzięki temu urządzeniu uzyskasz również sorbety o pięknym kolorze i masę do pysznych domowych lodów. Zamontuj specjalne sito, a potem włóż przez otwór wlotowy mrożone owoce. W ten prosty sposób powstanie sorbet pełen witamin i minerałów. Z kolei jeśli będziesz naprzemiennie dodawać mrożone owoce i ubitą z cukrem śmietankę, otrzymasz krem, który po zamrożeniu stanie się domowymi lodami.

Sokowirówka czy wyciskarka – co wybrać?



W przeciwieństwie do sokowirówki wyciskarka wolnoobrotowa umożliwia otrzymywanie mleka roślinnego. To ciekawa alternatywa dla osób uczulonych na białko mleka bądź nietolerujących laktozy. Wystarczy zamiast owoców lub warzyw wrzucić do wyciskarki namoczone orzechy włoskie, migdały, soję itp. Dzięki temu urządzeniu uzyskasz również sorbety o pięknym kolorze i masę do pysznych domowych lodów. Zamontuj specjalne sito, a potem włóż przez otwór wlotowy mrożone owoce. W ten prosty sposób powstanie sorbet pełen witamin i minerałów. Z kolei jeśli będziesz naprzemiennie dodawać mrożone owoce i ubitą z cukrem śmietankę, otrzymasz krem, który po zamrożeniu stanie się domowymi lodami.

Reklama

Artykuł powstał we współpracy z marką Kenwood.