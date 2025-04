Śniadanie

TAK!

Grahamka z twarożkiem i warzywami, kawa z chudym mlekiem

Składniki:

• Średnia grahamka (70g)

• Pół mniejszej kostki chudego twarogu (100g) + 1/3 opakowania jogurtu naturalnego + łyżeczka szczypiorku

• Średni pomidor (150g), liście sałaty

• Łyżeczka kawy, 1/3 szklanki mleka

NIE!

Kajzerka z masłem, żółtym serem i szynką, kawa z cukrem i śmietanką

Składniki:

• Kajzerka (50g)

• 2 łyżeczki masła (10g)

• 2 plasterki sera żółtego (30g)

• 2 plasterki szynki wieprzowej (30g)

• 2 łyżeczki kawy, 2 łyżeczki cukru, ¼ szklanki śmietanki 12%

II śniadanie

TAK!

Jogurt z otrębami i owocami

Składniki:

• Małe opakowanie jogurtu naturalnego (150g)

• 2 łyżki otrąb pszennych (10g)

• Średnie jabłko (150g)

NIE!

Kawa z cukrem i śmietanką, słodka bułeczka. Składniki:

• Ciastko francuskie croissant (60g)

• 2 łyżeczki kawy, 2 łyżeczki cukru, ¼ szklanki śmietanki 12%

Lunch

TAK!

Kolorowa sałatka z tuńczykiem, sok pomidorowy

Składniki:

• Puszka tuńczyka w sosie własnym (140g)

• 30g (sucha masa) ryżu najlepiej brązowego

• Kawałek ogórka (50g)

• Pół mniejszej papryki (80g)

• Łyżka kukurydzy z puszki (20g)

• Kilka liści sałaty

• Łyżeczka koperku

• Sos: łyżka oliwy z oliwek, łyżka soku z cytryny, szczypta soli i pieprzu

• Szklanka soku pomidorowego (250ml)

NIE!

Hamburger z frytkami i coca-colą

Składniki:

• Hamburger

• Średnia porcja frytek

• Coca-cola (0,33 l)

Podwieczorek

TAK!

Batonik zbożowy i owoc

Składniki:

• Mały batonik zbożowy (ok. 25g)

• Mniejszy banan (120g – masa bez skórki)

NIE!

Ciastko z bitą śmietaną

Składniki:

• Średniej wielkości kawałek ciasta czekoladowego z bitą śmietaną (150g)

Kolacja

TAK!

Pieczona pierś kurczaka z warzywami, kaszą i surówką z jogurtem

Składniki:

• 150g filetu z piersi kurczaka, pół cebuli, pół marchewki, ¼ cukinii, łyżka oleju rzepakowego

• 30g (sucha masa) kaszy gryczanej

• Liście kapusty pekińskiej, pół opakowania jogurtu naturalnego (75g), łyżeczka szczypiorku

NIE!

Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką z majonezem

Składniki:

• 150g schabu, panierka z jajka i bułki tartej, 2 łyżeczki smalcu do smażenia

• 3 ziemniaki (ok. 200g) polane łyżeczką masła

• Surówka: liście kapusty pekińskiej, 3 łyżki majonezu

PODSUMOWANIE

TAK!

Energia: ok. 1500 kcal

Zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych: ok. 6g

Zawartość cholesterolu: ok. 190 mg

NIE!

Energia: ok. 2950 kcal

Zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych: ok. 75g

Zawartość cholesterolu: ok. 700 mg

