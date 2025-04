Parówki są produktem, który uznawany jest za niezdrowy. Jeszcze parę lat temu większość produktów z tej grupy składała się z niskiej jakości mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM), fosforanów, wypełniających białek sojowych.

Wyższa świadomość konsumentów sprawia, że od kilku lat dostępne są parówki z szynki. Większość z nich w ponad 90% składa się z mięsa z szynki i to duża zmiana na plus. Postanowiłam dokładnie przyjrzeć się parówkom z szynki, ocenić ich skład i wartość odżywczą.

Co brałam pod uwagę testując parówki z szynki?

Kryteria testu

Jak najwyższa zawartość mięsa z szynki. Jak najniższa zawartość soli. Brak w składzie:

fosforanów (zatrzymują wodę w mięsie, sprzyjają utracie wapnia z kości),

(zatrzymują wodę w mięsie, sprzyjają utracie wapnia z kości), glutaminianu sodu (wzmacniacz smaku, sprzyja nadciśnieniu),

(wzmacniacz smaku, sprzyja nadciśnieniu), konserwantów (azotyn sodu, może działać rakotwórczo),

(azotyn sodu, może działać rakotwórczo), dodatku cukru (najczęściej pod postacią glukozy, niepotrzebny cukier dodany),

(najczęściej pod postacią glukozy, niepotrzebny cukier dodany), przeciwutleniaczy i stabilizatorów (chronią przed jełczeniem i zmianami barwy mięsa, mogą wywoływać alergie).

Zanim zobaczysz porównanie parówek poszczególnych producentów zobacz jak działa konserwowanie wędlin azotynem sodu. Konserwant ten został zaklasyfikowany, jako prawdopodobnie rakotwórczy dla człowieka, ale jego stosowanie w parówkach można uznać za „mniejsze zło”. Dlaczego? W zepsutym mięsie, które nie było prawidłowo przechowywane może rozwinąć się niebezpieczna toksyna botulinowa (jad kiełbasiany). Toksyna ta w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci człowieka.

Mimo to w sklepach coraz częściej można kupić wędliny, które nie są konserwowane azotynem sodu. Czy to źle? Wręcz przeciwnie! Bardzo cieszy fakt, że konsument ma wybór. Pamiętaj jednak, że takie parówki mają znacznie krótszy termin przydatności do spożycia, którego koniecznie należy przestrzegać. Ważny jest także sposób przechowywania. Jeśli kupujesz parówki bez konserwantów wybieraj te, które są ułożone w najgłębszych częściach lodówki. W domu zaś schowaj je w najzimniejsze miejsce w chłodziarce.

Sprawdź pełen test parówek z szynki, zobacz oceny od najniższej do najwyższej.

Parówki z szynki, Krakus

Skład:

mięso wieprzowe z szynki (90%),

sól,

glukoza,

skrobia modyfikowana,

stabilizatory: octany sodu, cytryniany sodu,

aromaty,

przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu,

syrop glukozowy niskoscukrzony,

ekstrakty przypraw,

substancja konserwująca: azotyn sodu

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna: 290 kcal

Tłuszcz: 25 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,9 g

Węglowodany: 2,2 g

w tym cukry: 1,2 g

Białko: 14 g

Sól: 2,4 g

Cena: ok 5 zł (200 g)

Ocena: 2 gwiazdki

Parówki Krakusa wypadły w naszym teście najgorzej. Mają najmniej mięsa (90%) i są niepotrzebnie dosładzane. Glukoza jest na 3 miejscu w składzie, a do tego dołożono jeszcze syrop glukozowy niskoscukrzony. Parówki są konserwowane, znajdziesz w nich dodatek stabilizatorów i przeciwutleniaczy. Ze wszystkich porównywanych produktów mają też najwięcej soli!

Parówki z szynki, Tarczyński

Skład:

mięso z szynki wieprzowej 97%,

skrobia,

sól,

przyprawy,

aromaty,

glukoza,

cukier,

przeciwutleniacz: askorbinian sodu,

stabilizatory: cytryniany sodu, octany sodu,

wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy,

substancja konserwująca: azotyn sodu

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna: 310 kcal

Tłuszcz: 27 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,9 g

Węglowodany: 3,4 g

w tym cukry: 1,6 g

Białko: 13 g

Sól: 2,1 g

Cena: ok 5 zł (220 g)

Ocena: 3 gwiazdki

Mimo iż parówki Tarczyńskiego mają najwięcej mięsa (97%) w naszym teście otrzymały tylko 3 gwiazdki. Dlaczego? Jest to produkt konserwowany, dosładzany (glukozą i cukrem - sacharozą). Parówki te mają dodatek wzmacniacza smaku – glutaminianu sodu, a w składzie pojawiają się także stabilizatory i przeciwutleniacze.

Parówki z szynki, Sokołów

Skład:

mięso wieprzowe z szynki (93%),

sól,

białko wieprzowe kolagenowe,

aromaty,

przyprawy i ich ekstrakty,

regulatory kwasowości: cytryniany sodu, octany sodu,

przeciwutleniacz: izoaskorbinan sodu,

aromat dymu wędzarniczego,

substancja konserwująca: azotyn sodu

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna: 283 kcal

Tłuszcz: 25 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 10 g

Węglowodany: 1,5 g

w tym cukry: 0,5 g

Białko: 13 g

Sól: 2,2 g

Cena: ok 6 zł (250 g)

Ocena: 3 gwiazdki

Parówki z szynki Sokołów to „średnia półka” w tej grupie produktów. 93% mięsa w składzie to wynik przeciętny. Minusem tych parówek jest zastosowanie azotynu sodu oraz dodatek przeciwutleniaczy, regulatorów kwasowości i aromatu dymu wędzarniczego.

Parówki z szynki, Pikok Pure

Skład:

mięso wieprzowe z szynki (93%),

woda,

sól,

glukoza,

przyprawy,

ekstrakty przypraw,

białko wieprzowe,

aromaty naturalne,

acerola w proszku,

kultury starterowe

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna: 276 kcal

Tłuszcz: 24 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8 g

Węglowodany: 1,2 g

w tym cukry: 1 g

Białko: 14 g

Sól: 2,3 g

Cena: 4,69 zł (240 g)

Ocena: 4 gwiazdki

Parówki marki Pikok Pure nie są konserwowane chemicznie. Za to ogromny plus! Zamiast przeciwutleniaczy użyto naturalnego wyciągu z aceroli, który zawiera witaminę C o podobnym działaniu. Produkt w 93% składa się z mięsa z szynki. W składzie niepotrzebny jest tylko dodatek cukru (glukoza).

Parówki z szynki, Kraina Wędlin

Skład:

mięso wieprzowe z szynki (94%),

woda

sól,

białko sojowe,

ekstrakty przypraw,

naturalne aromaty

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna: 276 kcal

Tłuszcz: 24 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 10 g

Węglowodany: 1,0 g

w tym cukry: 0,5 g

Białko: 14 g

Sól: 2,0 g

Cena: ok 4,69 zł (250 g)

Ocena: 5 gwiazdek

Brawo! Parówki o bardzo dobrym składzie, które śmiało mogą jeść nawet małe dzieci. Parówki Kraina Wędlin nie są konserwowane ani dosładzane. Nie znajdziecie w nich glutaminianu sodu, stabilizatorów oraz przeciwutleniaczy. Ze wszystkich porównywanych produktów mają także najniższą zawartość soli.

