Kabanosy to jedna z ulubionych przekąsek Polaków i Polek. Nawet coraz bardziej poważne doniesienia o szkodliwości przetworzonego czerwonego mięsa nie zmniejszają ich popularności. Trudno o całkowicie „zdrowe” kabanosy, to jednak produkt przetworzony, który musi zawierć dużo soli, by był smaczny i trwały. Nawet kabanosy o idealnym, prostym składzie nie powinny więc gościć w twojej diecie na co dzień.

Poszukiwanie kabanosów o dobrym składzie to spore wyzwanie. Żeby je wyprodukować, nie wystarczy bowiem zmielić i wysuszyć mięso. By zapewnić kabanosom trwałość, producenci dodają do nich konserwanty. By wzmocnić ich mięsny, charakterystyczny smak, często w składzie pojawiają się dodatki i glutaminian sodu. Bardzo trudno o kabanosy, które nie zawierają tych dodatków.

W poszukiwaniach kabanosów o dobrym składzie skupiłam się na wyszukaniu produktu bez dodatku azotynów, które mają udowodnione działanie pronowotoworowe. To bardzo surowe kryterium, które zdecydowanie zawęziło tę listę.

Brak dodatków wzmacniających smak, niższa zawartość soli i tłuszczu to dodatkowe atuty, które też wzięłam pod uwagę przy analizie składu kabanosów. Po przeglądnięciu dziesiątek produktów wyszukałam 5 paczek kabanosów godnych polecenia.

Gryzzale Tarczyński - kabanoski z kurczaka z indykiem

Cienkie drobiowe kabanosy, występują też w wersji „szynka z cielęciną”. Design opakowania wskazuje, że produkt ten jest dedykowany dzieciom. Faktycznie, w składzie głównie mięso, do tego skrobia, sól i raczej nieszkodliwe dodatki. Przez ilość użytej soli (jak w przypadku innych kabanosów) nie powinno się jednak podawać ich dzieciom zbyt często.

Wersja drobiowa kabanosów wyróżnia się stosunkowo niską zawartością tłuszczu nasyconego, co jest dużą zaletą.

Skład: mięso z kurczaka, mięso z indyka, skrobia, sól, substancja żelująca: alginian sodu, przyprawy, aromaty, susz z aceroli.

Energia: 317 kcal/ 100 g

Sól: 2,3 g/ 100 g:

Tłuszcz: 21 g/ 100 g (w tym 6,4 g nasyconych kwasów tłuszczowych

fot. Archiwum prywatne

Goodvalley - kabanosy wieprzowe bez konserwantów

Zdecydowany faworyt pod względem prostoty składu, ale też zawartości tłuszczu. Firma Goodvalley szczyci się też chowem bez antybiotyków, a także dążeniem do neutralizacji śladu węglowego produkcji mięsa. To ważne założenie nowoczesnej diety dbającej o środowisko - diety planetarnej.

W składzie kabanosów wieprzowych Goodvalley brak zbędnych dodatków. Zadziwiająco korzystna jest też zawartość tłuszczu. Jest go naprawdę niewiele w porównaniu do innych produktów (a to kabanosy wieprzowe!). Kabanosy Goodvalley zawierają jednak stosunkowo dużo soli, która działa tu jak konserwant.

Skład: mięso wieprzowe, sól, przyprawy, ekstrakty warzyw i owoców.

Energia: 293 kcal/ 100 g

Sól: 3,5 g/ 100 g:

Tłuszcz: 16 g/ 100 g (w tym 5,9 g nasyconych kwasów tłuszczowych

fot. Archiwum prywatne

Głodniaki Kraina Wędlin - kabanoski z szynką

Kolejne kabanosy z designem sugerującym przeznaczenie dla dzieci. Producent szczyci się obniżoną zawartością tłuszczu i soli, a także brakiem dodatku fosforanów i barwników. Faktycznie, zawartość soli w tych kabanosach jest o wyraźnie niższa niż w innych z zestawienia. To wielki plus szczególnie dla dzieci i miłośników kabanosów cierpiących na nadciśnienie, którzy muszą stosować specjalną dietę na nadciśnienie.

Kabanosy dostępne są w trzech wersjach smakowych:

z szynki z dodatkiem cielęciny;

z szynki z dodatkiem indyka;

z szynki.

Najlepszymi parametrami pod względem wartości odżywczych charakteryzuje się wersja z szynki z dodatkiem indyka, choć skład różni tylko rodzaj użytego mięsa.

Skład: mięso wieprzowe z szynki, mięso z indyka, substancja żelująca: alginian sodu, aromat, sól, błonnik bambusowy, przyprawy, przeciwutleniacz: askorbinian sodu.

Energia: 379 kcal/ 100 g

Sól: 1,9 g/ 100 g:

Tłuszcz: 27 g/ 100 g (w tym 5,5 g nasyconych kwasów tłuszczowych

fot. Archiwum prywatne

Pikok Pure - kabanosy (i frankfurterki) o dobrym składzie

Wersja Pure produktów dostępnych w Lidlu to prawdziwa kopalnia dobrych składów. Dostępne w Lidlu kabanosy wieprzowe mają krótki i przystępny skład. Charakteryzują się jednak dość wysoką zawartością tłuszczu i soli na 100 g produktu. Zadowolą jednak fanów klasycznych, grubszych kabanosów.

Skład kabanosów: mięso wieprzowe, sól, przyprawy, cukier.

Energia: 449 kcal/ 100 g

Sól: 3,3 g/ 100 g:

Tłuszcz: 37 g/ 100 g (w tym 15 g nasyconych kwasów tłuszczowych

Nie udało mi się sfotografować kabanosów z serii Pikok Pure (były wyprzedane w moim Lidlu przez kilka dni), ale przy okazji odkryłam podobny produkt, który też może cię zainteresować: frankfurterki z indyka. Też mają bardzo dobry skład i o wiele niższą kaloryczność.

Skład frankfurterek: mięso indycze, sól, przyprawy, aromaty, ekstrakt drożdżowy, ekstrakty przypraw.

Energia: 227 kcal/ 100 g

Sól: 2,1 g/ 100 g:

Tłuszcz: 14,6 g/ 100 g (w tym 5 g nasyconych kwasów tłuszczowych

fot. Archiwum prywatne

Rośl-inne kabanosy oryginalne Tarczyński

Wprowadzenie roślinnych kabanosów do popularnych dyskontów w październiku 2020 nie przeszło bez echa. To bez wątpienia duży krok w zakresie propagowania roślinnych zamienników mięsa.

Wielu miłośników prawdziwych kabanosów twierdzi, że nazywanie roślinnych zamienników „kabanosami” to profanacja, a ich smak także nie jest wystarczająco zadowalający. Bez wątpienia roślinne kabanosy formy Tarczyński mają też wielu fanów. Ich skład, choć długi, jest całkiem dobry. Niema w nich konserwantów, wzmacniaczy smaku, choć występują np. fosforany.

Umieszczam roślinne kabanosy na liście polecanych produktów z tej kategorii, bo ich skład jest znacznie lepszy niż wiele klasycznych wersji kabanosów i spełniają one przyjęte przeze mnie kryteria.

Skład: białko sojowe 32%, olej słonecznikowy, woda, cebula smażona (suszona cebula, olej słonecznikowy), tłuszcz roślinny kokosowy, skrobia, przyprawy, sól, tłuszcz roślinny (shea, kokosowy), błonnik pszenny bezglutenowy, ekstrakty przypraw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), cukier, ekstrakt drożdżowy, czerwony burak w proszku, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, dwufosforan żelazowy, witamina B12, osłonka jadalna - substancja żelująca: alginian sodu, stabilizatory: celuloza, chlorek wapnia.

Energia: 429 kcal/ 100 g

Sól: 2,1 g/ 100 g:

Tłuszcz: 28 g/ 100 g (w tym 12 g nasyconych kwasów tłuszczowych

fot. Archiwum prywatne

Kabanosy o dobrym składzie - tabela z podsumowaniem

