Podczas snu organizm traci wodę, której nie uzupełniamy przez co najmniej kilka godzin, dlatego po przebudzeniu poziom nawodnienia jest naturalnie obniżony. Stąd tak ważne jest, by dzień rozpocząć od uzupełnienia płynów. Najlepiej w sposób, który wspiera również gospodarkę mineralną. Można to zrobić prosto i smacznie.

Dlaczego warto pić wodę z ogórkiem na czczo?

Przykładem napoju, który dobrze nawadnia po przebudzeniu oraz dodatkowo dostarcza organizmowi cenne składniki na początek dnia jest woda z ogórkiem. Dobrym pomysłem jest jej picie na czczo, z kilku powodów:

zyskasz orzeźwiającą smakową wodę , która rozbudzi cię po nocy i nawodni,

, która rozbudzi cię po nocy i nawodni, ogórek ma cenne składniki mineralne, w tym potas, magnez, a także flawonoidy i witaminę C,

a także flawonoidy i witaminę C, to warzywo składa się w większości z wody, dlatego stanowi dodatkowe nawodnienie dla organizmu po przebudzeniu,

dla organizmu po przebudzeniu, ogórek, podobnie jak inne warzywa, zawiera błonnik pokarmowy, dzięki czemu pobudza trawienie i ułatwia wypróżnienie.

Poza tym jest to warzywo niskokaloryczne, dzięki czemu włączenie go do diety pomaga w utrzymaniu właściwej masy ciała. Działa też pozytywnie na skórę.

Naturalny izotonik. Woda z ogórkiem, cytryną i miodem

Jeszcze lepszym wsparciem dla zdrowia jest naturalny domowy izotonik z ogórkiem. To idealny napój nie tylko na początek dnia, ale też po treningu i w trakcie upałów.

Składniki i ich właściwości:

woda – nawadnia i pomaga w transporcie składników odżywczych,

– nawadnia i pomaga w transporcie składników odżywczych, cytryna – dostarcza witaminy C i wspiera równowagę pH organizmu,

– dostarcza witaminy C i wspiera równowagę pH organizmu, ogórek – dostarcza składników mineralnych i nawadnia,

– dostarcza składników mineralnych i nawadnia, mięta – poprawia trawienie,

– poprawia trawienie, miód – jest źródłem energii, ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne,

– jest źródłem energii, ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, sól – sód to jeden z najważniejszych elektrolitów, m.in. pomaga utrzymać nawodnienie organizmu.

Przygotowanie:

Jedną cytrynę dokładnie wyszoruj i wyciśnij z połowy sok. Resztę pokrój na plasterki. Dodaj do 500 ml wody mineralnej. Rozpuść szczyptę soli i łyżkę miodu w odrobinie ciepłej wody. Dodaj do wody z cytryną. Dodaj również kilka plasterków ogórka i listków mięty. Całość wymieszaj i rozgnieć odrobinę łyżką. Domowy izotonik gotowy do picia.

Woda z ogórkiem nawadnia i dostarcza minerałów, fot. Adobe Stock, chandlervid85

