Jakie właściwości posiada wino?

Choć wino jest alkoholem, który z zasady raczej szkodzi niż uzdrawia ciało, posiada szereg naprawdę ważnych dla organizmu właściwości. Okazuje się, że ten napój obfituje w sporo makroelementów - m. in. fosfor, żelazo, miedź, czy selen.

Poza tym zawiera sporo potasu, wapnia i magnezu, co sprzyja poprawie ogólnego samopoczucia osoby, która włącza wino do codziennej diety. I - co najważniejsze - picie wina wspomaga również proces odkwaszania organizmu!

Jak wino wpływa na organizm?

W związku z bogactwem mikro- i makroelementów, które zawiera wino, jego picie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, zawałów serca i udarów niedokrwiennych mózgu. Wszystko dzięki obecności przeciwutleniaczy, które niszczą wolne rodniki odpowiedzialne za pojawienie się tych schorzeń.

Najbardziej interesującym jest jednak fakt, że - jak wykazują najnowsze badania - picie wina może mieć korzystny wpływ na proces przemiany materii i tym samym zwiększać szansę na powodzenie odchudzania!

Wpływ wina na organizm: co się dzieje, gdy wypijesz lampkę wina przed snem?

Jak wykazały najnowsze badania przeprowadzone w kanadyjskim Uniwersytecie Alberty, przeciwutleniacz o nazwie resweratol zawarty w winie przyspiesza spalanie tłuszczu naśladując procesy, które zachodzą w organizmie po wizycie w siłowni!

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wypijając lampkę wina przed snem możemy przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, która pod wpływem wina również wolniej się rozrasta!

