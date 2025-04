Woda jest w skórze, mięśniach, stanowi składnik wszystkich naszych narządów i tkanek, nawet kości mają jej ponad 20%. To dzięki niej w naszych organizmach nieustannie zachodzą procesy niezbędne do życia. Tylko dobrze nawodniony organizm funkcjonuje prawidłowo, dlatego powinniśmy pić, pić i jeszcze raz – pić!

Nasze średnie zapotrzebowanie to około dwóch litrów wody na dobę – w umiarkowanej temperaturze otoczenia i przy umiarkowanej aktywności fizycznej (u mężczyzn to 2,5 litra). Część tego zapotrzebowania zaspokaja to, co jemy – szacuje się, że pożywienie realizuje ok. 20% potrzeb na wodę. Pozostałą część musimy uzupełnić w postaci płynów. Warto wybierać je mądrze. Dlaczego mądrze i co to właściwie znaczy? Naszemu organizmowi naprawdę nie jest obojętne, co pijemy. To dlatego, chociaż woda znajduje się we wszystkich napojach, to eksperci zachęcają, by to po prostu dobrej jakości woda stanowiła główne źródło nawodnienia, czyli większość tego, co codziennie pijemy. Czy to jaką wodę wybierzemy ma znaczenie? Nie wszystko da się zobaczyć na własne oczy, musimy więc uwierzyć naukowcom: woda to nie tylko czyste H20 – to także wiele składników mineralnych i pierwiastków śladowych w różnych ilościach i proporcjach, ewentualne zanieczyszczenia i życie, czyli naturalna flora mikrobiologiczna, a także gazy. Skąd wiemy, którą wybrać i czy rzeczywiście ma ona w sobie to, co mieć powinna i odwrotnie – że nie ma substancji, których mieć nie powinna, a jeśli już to w minimalnych ilościach? Odpowiedź jest prosta: trzeba czerpać z pewnego źródła.

Woda źródlana - czyli jaka?

Woda źródlana – nie bez przyczyny - kojarzy nam się przede wszystkim z krystalicznie czystą, orzeźwiającą i smaczną wodą czerpaną z górskiego źródełka. Natomiast w nazewnictwie stosowanym dla wód butelkowanych wodą źródlaną określa się wodę pierwotnie, czyli naturalnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, czyli pozbawioną jakichkolwiek zanieczyszczeń związanych z działalnością człowieka i bakterii chorobotwórczych. Może pochodzić ona wyłącznie z dobrze chronionego, podziemnego źródła, a jej skład mineralny i właściwości sprawiają, że można ją pić codziennie, bez jakichś szczególnych ograniczeń co do ilości. Jak to się dzieje? Mineralizacja wód podziemnych zależy głównie od czasu i warunków kontaktu wody z warstwami skalnymi, przez które ulega powolnemu przesączaniu. Unikalny dla każdego źródła skład skał sprawia, iż woda nasyca się różnymi składnikami – w większej lub mniejszej ilości i w różnych proporcjach. Niektóre wody nasycają się tak bardzo, że są traktowane jak lekarstwa i z ich spożyciem nie możemy przesadzać. To wody lecznicze, które pijemy głównie w uzdrowiskach, zwykle według wskazań lekarza. Wody mineralne są nasycone w sposób bardzo zróżnicowany – mogą mieć bardzo niską do bardzo wyskiej zawartości składników, dlatego nie każda jest odpowiednia dla każdego. Okazuje się, że nawet wody mineralne niskozmineralizowane mogą charakteryzować się bardzo specyficznym składem, który ogranicza przydatność takiej wody do picia na co dzień. W przypadku wód źródlanych to nasycenie składnikami jest po prostu w sam raz do stałej konsumpcji – nie jest ich ani za mało, ani za dużo. Nikt do wody źródlanej nic nie dodaje, nie trzeba też nic z niej ujmować, a jej delikatnym smakiem można się cieszyć codziennie -są bezpieczne i powinny być naszym pierwszym wyborem, gdy sięgamy po szklankę, dla dobrego nawodnienia i ugaszenia pragnienia.

Fakty i mity o wodzie źródlanej - pochodzenie, butelkowanie i konsumpcja

Woda kranowa jest taka sama, jak butelkowana woda źródlana - MIT

Woda z kranu powinna być bezpieczna, ale nie spełnia tych samych wymagań, co woda w butelce. Woda źródlana, aby mogła się taką nazywać, musi pochodzić wyłącznie z podziemnego źródła i być pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń. Z kolei do kranu może trafiać także woda z ujęć powierzchniowych i może być poddawana procesowi chemicznego uzdatniania, np. chlorem. Procesy takie są nie tylko niepotrzebne, ale wręcz zakazane w przypadku wody źródlanej – jej skład chemiczny i mikrobiologiczny jest naturalnie bezpieczny i nie można go zmieniać. Ponadto w każdej miejscowości a nawet dzielnicy woda kranowa ma inny skład. Wiemy, że gdzieś z kranu leci woda „twarda”, a gdzie indziej „miękka”, a za te cechy odpowiada właśnie zawartość minerałów. Ich zawartość może się zmieniać nawet w ramach jednego ujęcia, szczególnie w przypadku wody czerpanej z ujęć powierzchniowych, a informacja na temat ogólnej mineralizacji nie jest parametrem udostępnianym konsumentom na stronach wodociągów. Tymczasem woda butelkowana czerpana z tego samego źródła ma zawsze ten sam skład, który jest podany na etykiecie – dzięki temu zawsze wiemy i mamy pewność, co pijemy - tak jest na przykład z wodą „Żywiec Zdrój”.

Woda nie ma smaku - MIT!

Owszem, nie ma w niej cukru ani substancji słodzących, ale każda woda smakuje inaczej. W wodzie rozpuszczone są minerały, nadające jej unikalny smak. Co więcej na smak wody wpływają również procesy uzdatniania, którym może być poddawana woda kranowa, to dlatego przyjemność picia kranówki najczęściej jest mniejsza niż picie wody źródlanej, wprost ze studni lub z górskiego źródła.

Woda źródlana jest odpowiednia do picia dla wszystkich - FAKT

Wszystkie napoje poza wodą mają ustalony górny limit spożycia. Jednak nawet woda nie zawsze będzie odpowiednia do picia dla każdego. Dotyczy to w szczególności wód mineralnych i stołowych, których skład, a dokładnie wysoka zawartość jakiegoś charakterystycznego składnika lub wysoka ogólna mineralizacja, może ograniczać przydatność takiej wody do stałej konsumpcji. Nie dotyczy to wód źródlanych, które spełniają wymagania wody do stałego spożycia. , takich jak np. „Żywiec zdrój”. Jest w niej akurat tyle minerałów, by zapewnić jej dobry smak i zdrowe nawodnienie, a bezpiecznie może ją pić każdy – od dzieci, przez kobiety w ciąży i karmiące matki, aż po chorych i seniorów. Co więcej woda ta spełnia wymagania dla wody odpowiedniej do żywienia niemowląt opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia odnośnie wód mineralnych, źródlanych i stołowych. Nie ma w niej większej ilości składników, które trzeba ograniczać w diecie, co sprawia, że woda źródlana z pewnością nam nie zaszkodzi.

Woda źródlana wypłukuje minerały - MIT

Woda źródlana ma najczęściej mineralizację miedzy 200 a 500 mg minerałów w litrze. Spełnia wszystkie wymagania do tego, aby być wodą do stałego spożycia i jest bezpieczna do picia na co dzień dla każdego, z korzyścią dla zdrowia i urody. Ten krzywdzący mit powstał w wyniku niewiedzy i niesłusznego porównywania wody źródlanej do wód destylowanych i demineralizowanych, które – w przeciwieństwie do wody źródlanej - są całkowicie pozbawione składników mineralnych, w tym tak korzystnych składników takich jak wapń i magnez. Woda źródlana nie tylko potrzebnych składników nie wypłukuje, ale sama je zawiera w ilościach wystarczających i bezpiecznych do picia dla każdego.

Artykuł powstał z udziałem marki Żywiec Zdrój