Woda z ogórków kiszonych, czyli solanka, w której kisiły się ogórki, to napój bogaty w cenne bakterie probiotyczne, powstałe w procesie fermentacji. Zawiera też pewne ilości witamin. Czy to oznacza, że woda z ogórków jest zdrowa? Tak, jeśli w kiszonce nie zaczęły się nieodpowiednie procesy, czyli nie wdały się niekorzystnie działające bakterie lub pleśnie. Kiedy ogórki kiszone są zepsute, woda z nich nie nadaje się do picia. Jednak wody ze "zdrowych" ogórków kiszonych nie warto wylewać. Oto dlaczego.

Spis treści:

Informacją, która z pewnością ucieszy osoby chcące schudnąć, jest fakt, że picie wody z ogórków kiszonych, korzystnie wpływa na metabolizm glukozy i lipidów w wątrobie, dzięki czemu odchudzanie jest łatwiejsze.

Oto inne właściwości soku z ogórków kiszonych:

Woda z ogórków kiszonych zawiera cenne składniki i witaminy:

Woda z ogórków kiszonych jest niskokaloryczna. Średnia kaloryczność wynosi około 10-20 kcal na 100 ml, co czyni ją bardzo niskokalorycznym napojem. Kalorie te pochodzą głównie z niewielkich ilości węglowodanów obecnych w płynie.

W medycynie naturalnej woda z ogórków kiszonych jest ceniona za swoje właściwości probiotyczne, zdolność do wspomagania trawienia i łagodzenia objawów kaca. Jest również stosowana jako naturalny napój izotoniczny ze względu na wysoką zawartość elektrolitów.

Badania wykazują, że fermentowane produkty, takie jak kiszonki, zawierają naturalne probiotyki, które mogą wspierać zdrowie jelit, poprawiając równowagę mikroflory jelitowej i wspomagając trawienie.

Wiadomo też, że kwasy organiczne, takie jak kwas mlekowy obecne w wodzie z ogórków kiszonych, mogą wspierać regulację poziomu cukru we krwi po posiłkach.

Niektóre badania sugerują, że woda z ogórków kiszonych może pomóc w łagodzeniu mimowolnych skurczów mięśni, dzięki zawartości elektrolitów, co jest szczególnie korzystne dla sportowców.

Woda z ogórków kiszonych jest często stosowana w medycynie naturalnej jako środek wspomagający zdrowie jelit, ze względu na zawartość probiotyków, które wspierają równowagę mikroflory jelitowej. Zawiera bakterie kwasu mlekowego i acetylocholinę, które są korzystne dla układu pokarmowego, pomagając w utrzymaniu zdrowej flory bakteryjnej i wspomagając proces trawienia.

Woda z ogórków kiszonych może działać jako naturalny środek przeczyszczający dzięki obecności kwasu mlekowego, który stymuluje ruchy jelit i przyspiesza pasaż treści jelitowej. Ale na zaparcia jeszcze lepsze mogą okazać się ogórki kiszone, które zawierają wszystko to, co cenne jest w wodzie, a dodatkowo istotną porcję błonnika, który wspiera walkę z zaparciami.

Sok z kiszonych ogórków możesz pić na czczo oraz kilka łyków przed posiłkami — szybciej poczujesz się syta, jedząc mniejsze porcje.

W ciągu dnia staraj się jednak pić nie więcej, niż 1 szklankę wody z ogórków kiszonych. W przeciwnym razie łatwo nabawisz się problemów żołądkowych (biegunka).

Warto wiedzieć, że nie wszyscy powinni sięgać po sok z kiszonych ogórków, zwłaszcza w większej ilości. Woda po ogórkach zawiera dużo sodu, dlatego nie jest wskazana dla osób, które mają problemy z nadciśnieniem oraz cierpią na choroby nerek.

Picie wody z ogórków kiszonych nie jest wskazane także w przypadku alergików. Sok z ogórków zawiera histaminę, która może spowodować wystąpienie swędzącej wysypki czy kataru.

Sok z kiszonych ogórków można za to pić w ciąży, co zresztą praktykuje wiele przyszłych mam.

Czy można pić wodę z ogórków kiszonych przed snem? Tak, można, ale należy to robić z umiarem. Woda z ogórków kiszonych jest bezpieczna do spożycia o każdej porze dnia. Szczególnie korzystna może okazać się pod dużym wysiłku fizycznym. Zawartość elektrolitów, zwłaszcza potasu i sodu, może wspierać nocną regenerację mięśni. Jeśli więc trenowałaś wieczorem, szklanka wody z ogórków kiszonych może być dobrym pomysłem.

Picie wody z ogórków kiszonych przed snem może też być dobrym pomysłem w przypadku osób, które cierpią na nocne skurcze mięśni. Wtedy najlepiej rozrzedzić sok z wodą w proporcji 1:1, gdyż prawidłowe nawodnienie także może pomóc w walce tą dolegliwością.

Ale rozwiązanie to może nie być korzystne dla każdego. Picie wody z ogórków kiszonych przed snem może prowadzić do zatrzymania płynów i zwiększenia ciśnienia krwi. U niektórych osób może też prowokować refluks.

Trzeba jednak sobie jasno powiedzieć: to wszystko są jedynie domysły (nikt nie twierdzi, że niesłuszne), gdyż nie prowadzono badań nad wpływem na organizm picia soku z ogórków kiszonych przed snem.