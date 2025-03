Planujesz pić wodę z miodem na czczo. To całkiem dobry pomysł, bo wtedy wchłanianie składników jest lepsze. Dzięki temu organizm może przyswoić wszystkie cenne składniki miodu, a przy tym skorzystać z wody, która też jest organizmowi niezbędna. Zobacz, na co możesz liczyć, pijąc regularnie wodę z miodem.

Picie wody z miodem na czczo to dość popularna praktyka, której celem ma być wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia. Napój dostarcza witamin, minerałów i enzymów zawartych w miodzie, wspomagając nawodnienie organizmu i dostarczając porcję energii.

Na co zwykle pije się wodę z miodem na czczo:

Picie wody z miodem na czczo łączy działanie na organizm samej wody i miodu. Woda – wiadomo- nawadnia i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Jak się okazuje, miód wykazuje wiele korzystnych działań na organizm. Dlatego picie wody z miodem na czczo może:

Aby wykorzystać wszystkie cenne działania miodu, należy go rozpuszczać w letniej wodzie, nigdy w gorącej. Wysoka temperatura niszczy bowiem część wartościowych enzymów.

Dodatek cytryny do wody z miodem wzbogaca napój o witaminę C, która działa przeciwutleniająco i wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Cytryna pomaga wspierać też zdrowie skóry. Woda z miodem i cytryną ma działanie oczyszczające i pobudzające metabolizm, dlatego często stosuje się ją w ramach zdrowych porannych rytuałów.

Wskazania do picia wody z miodem i cytryną na czczo:

Oto kilka sytuacji, kiedy piecie wody z modem i cytryna na czczo może działać niekorzystnie:

Zmieszaj łyżkę miodu i sok z połowy cytryny w szklance ciepłej, ale nie gorącej wody. Gorąca woda może zniszczyć enzymy zawarte w miodzie i zmniejszyć jego działanie prozdrowotne.

Najlepiej pić napój rano, zaraz po przebudzeniu, na pusty żołądek, aby uzyskać maksymalne korzyści. W celu osiągnięcia najlepszych efektów napój warto pić codziennie przez kilka tygodni.

W przypadku stosowania diety odchudzającej, kaloryczność miodu z napoju należy wliczyć do kaloryczności całodziennego jadłospisu.