Każdy rok przynosi nowe trendy w żywieniu, był już juicing (od juice – sok), był souping (od soup – zupa), a teraz prym wiodą wody roślinne.

Do tej pory najpopularniejszą z nich była woda kokosowa, ale teraz coraz częściej mówi się o wodzie z kaktusa, jako lepszym i mniej kalorycznym zamienniku wody kokosowej. Gdzie leży prawda? Co na to badania?

Woda z kaktusa? Co to jest?

Woda z kaktusa jest połączeniem ekstraktu i puree z opuncji, wymieszanych z wodą. Szklanka wody z kaktusa dostarcza około 26 kcal, 7 g węglowodanów, niecały gram błonnika pokarmowego. Woda z kaktusa nie dostarcza ani białka ani tłuszczu. Taka sama ilość wody kokosowej to 58 kcal.

Woda z kaktusa właściwości

Producenci wody z kaktusa podkreślają, że ma ona pozytywny wpływ na skórę i zwiększa wydolność sportową, ze względu na zawartość tauryny. Tauryna to aminokwas często dodawany do napojów dla sportowców i napojów energetyzujących. Związek ten wpływa między innymi na funkcjonowanie układu nerwowego, zwiększając możliwości poznawcze.

Niestety żadna z podkreślanych, pozytywnych właściwości wody z kaktusa nie została potwierdzona w badaniach naukowych. Wykazano stosunkowo wysoką zawartość tauryny w opuncji, ale nie jest pewne, czy w wyniku procesu produkcyjnego związek ten nie ulega destrukcji. W jednym z badań, w soku z kaktusa, nie wykryto tauryny w ogóle.

Zanim otworzysz portfel

Żeby móc ocenić pozytywne/neutralne/negatywne oddziaływanie wody z kaktusa na zdrowie, potrzebujemy znacznie większej ilości danych z badań naukowych, które aktualnie nie są dostępne.

Zatem uważaj zanim otworzysz swój portfel i wydasz pieniądze na kolejną nowinkę, reklamowaną chwytnymi hasłami. Może się okazać, że nie warto!

