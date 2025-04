Picie wody z cytryną na czczo pozwala dobrze i zdrowo zacząć dzień, nawodnić ciało po nocy i pobudzić układ trawienny. Picia wody z cytryną na czczo nie polecają jednak dentyści. Przestrzegają, by pić wodę z cytryną przez słomkę i przez 30 minut nie myć potem zębów. Pozwala to uniknąć uszkodzeń szkliwa.

Spis treści:

Ogólnie: picie wody to zdrowy nawyk. Tak samo picie wody z cytryną. Niezależnie od tego czy robisz to na czczo, czy nie. Jeśli zrobisz rytuał z porannego picia wody z cytryną na czczo i pozwoli ci to wypić więcej wody w ciągu dnia, to zdecydowanie dobry pomysł. Picie akurat wody z cytryną, koniecznie na czczo, nie ma jednak magicznych właściwości. Nie łudź się, że taka woda zadziała lepiej niż wypita po śniadaniu lub bez dodatku cytryny.

Efekty picia wody z cytryną na czczo

Mimo wszystko widzimy dużo zalet i pozytywnych efektów wprowadzenia w życie rutyny picia wody z cytryną na czczo:

nawodnienie po nocnej przerwie od przyjmowania płynów,

po nocnej przerwie od przyjmowania płynów, nawilżenie śluzówek,

„zmycie” z przewodu pokarmowego bakterii, łuszczącego się naskórka i wydzielin,

przygotowanie przewodu pokarmowego do działania,

do działania, ułatwienie porannego wypróżnienia,

pewna dawka przeciwutleniającej witaminy C (choć cytryna nie jest w czołówce owoców najbogatszych w witaminę C),

(choć cytryna nie jest w czołówce owoców najbogatszych w witaminę C), odpowiednie nawodnienie może przyspieszać przemianę materii,

woda z cytryną może wspomagać odchudzanie,

momentalne poprawienie nawilżenia skóry.

Dentyści i stomatolodzy nie są wielkimi zwolennikami picia wody z cytryną na czczo. Chodzi o kwas cytrynowy, który (jak każdy inny kwaśny składnik) rozpuszcza i zmiękcza szkliwo. Dentyści apelują, by nie myć zębów przez 30 minut od wypicia wody z cytryną.

Jeśli pijesz wodę z cytryną na czczo od razu po przebudzeniu, a niedługo później odbywasz poranną toaletę i myjesz zęby, możesz narazić swoje szkliwo na uszkodzenia. Kwas z cytryny rozpuszcza częściowo zewnętrzną warstwę szkliwa. Jeśli dodasz do tego szorujące ruchy szczoteczki, realnie „zrywasz” wierzchnią warstwę szkliwa z zębów.

Jak tego uniknąć? Jeśli chcesz podtrzymać nawyk picia wody z cytryną na czczo, zastosuj się do wskazówek stomatologów:

Pij wodę z cytryną przez słomkę , ominie w ten sposób zęby i mniej uszkodzi szkliwo.

, ominie w ten sposób zęby i mniej uszkodzi szkliwo. Przez 30 minut po wypiciu wody z cytryną nie myj zębów .

. Przepłucz usta zwyczajną wodą po wypiciu wody z cytryną.

fot. Pij wodę z cytryną przez rurkę, by nie szkodzić zębom/ Adobe Stock, Galina Zhigalova

Wodę z cytryną na czczo możesz pić nawet codziennie. Nie musisz robić przerw w takiej kuracji. Ta rutyna możne na stałe zagościć w twoim życiu.

Poranna szklanka wody to nawyk, który powinno praktykować większość osób. Jaką wodę wypić najlepiej z rana na czczo? Niektórzy uważają, że jedyną słuszną opcją jest ciepła woda, inni do ciepłej wody dodają cytrynę, a jeszcze inni kurkumę. Jaka jest najlepsza wersja porannego napoju na czczo? Taka, jaka najbardziej ci odpowiada. Pod względem zdrowotnym naprawdę nie ma to większego znaczenia.

Oczywiście, dodając do porannej szklanki wody kurkumę, czerpiesz dodatkowe zalety z właściwości prozdrowotnych kurkumy. Dorzucając imbir, woda ma delikatne właściwości antybakteryjne. Wszystkie te substancje warto stosować, jednak nie ma lepszego i gorszego wyboru. Szklankę porannej wody skomponuj tak, by tobie odpowiadała.

Jeśli lubisz rozpocząć dzień od ciepłego napoju, możesz sięgnąć właśnie po szklankę ciepłej wody. Jeśli chcesz przełamać jej smak, dodaj cytrynę (pamiętaj o picu wody przez słomkę). Możesz też zrobić inną wersję takiego porannego napoju i dodawać do porannej szklanki wody:

miętę,

kurkumę i chili,

imbir,

mrożone owoce,

łyżkę zdrowego, naturalnego soku np. porzeczkowego, z aronii lub wiśniowego.

Naprawdę pod względem zdrowotnym nie ma to większego znaczenia.

Euthyrox to popularny lek na niedoczynność tarczycy, który przyjmuje się na czczo, zaraz po obudzeniu. Możesz wypić szklankę wody z cytryną na czczo, a dopiero potem przyjąć Euthyrox (lub zrobić odwrotnie), jednak zachowaj przynajmniej kilkuminutowy odstęp. Nie popijaj Euthyroxu wodą z cytryną bezpośrednio by uniknąć potencjalnych interakcji między lekiem a składnikami soku z cytryny.

fot. Efekty picia wody z cytryną na czczo to przede wszystkim lepsze nawodnienie/ Adobe Stock, New Africa

Wodę z cytryną do wypicia na czczo możesz przygotować w dowolny sposób:

możesz wycisnąć połowę cytryny (lub mniej) wprost do wody,

możesz dodać do wody kilka plasterków cytryny,

woda może być ciepła lub zimna, to zależy od twoich preferencji,

możesz dodać też inne dodatki: imbir, kurkumę i inne superfoods,

staraj się nie dosładzać takiego napoju, nawet zdrowym miodem.

Picie wody z cytryną na czczo wiąże się z wieloma mitami dietetycznymi. Niektórzy przypisują tej metodzie prawie magiczne właściwości. Tak, woda z cytryną na czczo pozwoli ci poczuć się lepiej, nie wyleczy jednak nowotworów. Oto mity dotyczące picia wody z cytryną na czczo, które warto obalić.

Woda z cytryną na czczo odkwasza organizm - MIT

Zakwaszenie organizmu to mit. Nie ma powodu, by trzeba było go odkwaszać, a na pewno w kuracji odkwaszającej nie pomoże cytryna.

Woda z cytryną na czczo spala tłuszcz - MIT

Woda z cytryną na czczo może wspomóc odchudzanie, ale najważniejszy jest deficyt energetyczny, czyli odpowiednia dieta i ćwiczenia. Choć woda z cytryną na czczo może wspomagać nawodnienie, nie ma właściwości spalających tłuszcz.

Woda z cytryną na czczo działa przeciwnowotoworowo - MIT

Choć nawodnienie pośrednio może przeciwdziałać nowotworom (np. jelita grubego), przesadą jest przypisywanie przez to wodzie z cytryną właściwości przeciwnowotworowych.

