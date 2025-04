Woda to obowiązkowa pozycja w diecie człowieka. Otacza go już w trakcie życia płodowego i towarzyszy podczas dorastania. Jej odpowiednia ilość w diecie dziecka pozwala na wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych, prawidłowy rozwój fizyczny i dobre samopoczucie. Równie ważne jest, by jako dorosły sięgać po wodę regularnie przez cały dzień. Szacuje się, że dorosła osoba powinna spożywać jej około 2 litrów dziennie z różnych źródeł, a kobiety w ciąży nawet więcej, bo zapotrzebowanie na płyny znacząco wtedy wzrasta (w okresie ciąży o około 300 ml, a w czasie karmienia nawet o 700 ml dziennie).

Duży wybór dostępnych na rynku wód może przyprawiać o zawrót głowy. Jak wybrać tę odpowiednią, która zadba o indywidualne potrzeby naszych dzieci, a także nas samych w tym szczególnym okresie, jakim jest ciąża i okres karmienia piersią?

Najbardziej optymalnym wyborem będzie woda źródlana lub mineralna o niskim lub średnim poziomie mineralizacji. Według najprostszego podziału woda źródlana zawiera ok. 200-500mg składników mineralnych przypadających na jeden litr, a wody mineralne mogą mieć bardzo zróżnicowany skład (są wody mineralne o bardzo niskim poziomie mineralizacji, czyli zawierające poniżej 50 mg/l, a także takie o bardzo wysokiej zawartości składników – nawet powyżej 20 tys. mg/l). Dlatego, o ile w przypadku sięgania po wodę źródlaną nie musimy się szczególnie zastanawiać – będzie odpowiednia dla każdego, o tyle w przypadku wody mineralnej już sprawa nie jest taka oczywista, wszystko zależy od jej specyficznego składu. Jak to rozumieć?

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, wodą odpowiednią do picia na co dzień dla kobiet w ciąży i karmiących piersią jest woda źródlana oraz mineralna nisko lub średnio zmineralizowana.

Jak to wygląda, jeśli chodzi o dzieci? Zgodnie z wspomnianym wyżej stanowiskiem i z najnowszymi wytycznymi żywienia niemowląt opublikowanymi przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, wodą najlepszą dla niemowląt powyżej 6 m.ż. jest woda źródlana lub naturalna woda mineralna – niskozmineralizowana, niskosodowa, niskosiarczanowa. Dlaczego? W przeciwieństwie do wód wysoko zmineralizowanych, tego typu wody zawierają z reguły zbalansowaną, bezpieczną ilość substancji, które w większej ilości przy regularnym, szczególnie zwiększonym spożyciu mogą być potencjalnie niekorzystne dla zdrowia tych wrażliwych grup. W praktyce okazuje się, że są także wody mineralne o niskiej mineralizacji, które mogą zawierać większą ilość jakiegoś jednego składnika (np. fluorków) i nie będą odpowiednie do picia dla najmłodszych. Wody o bardzo niskiej i bardzo wysokiej mineralizacji również nie będą odpowiednim wyborem do stałego codziennego nawodnienia.

Zalety wody źródlanej

Pozyskiwana wyłącznie z pierwotnie czystych, dobrze chronionych źródeł podziemnych, gdzie ma szansę nasycić się optymalnym balansem składników mineralnych i właśnie, ze względu na ten optymalny skład mineralny stanowi jednocześnie bezpieczny sposób nawodnienia organizmu matki i dziecka.

Jako jedyny rodzaj wody butelkowanej spełnia wymagania czystości dla wód podziemnych, a jednocześnie odpowiada parametrom dla wody do stałego spożycia. W praktyce sprowadza się to w dużej mierze do sumy i zawartości konkretnych składników mineralnych, które powinny być limitowane w diecie szczególnie wrażliwych grup. Należą do nich sód, azotany, azotyny, chlorki, fluorki, jodki czy siarczany. Ze względu na ich niską zawartość woda źródlana może być głównym źródłem nawodnienia dla każdego niezależnie od wieku czy obciążeń zdrowotnych.

Woda źródlana ma delikatny, neutralny smak – ze względu na zbilansowany skład, w którym dominuje wodorowęglan wapnia, nie ma silnych mineralnych czy słonych posmaków.

Trafia do butelki dokładnie w takiej postaci, w jakiej stworzyła ją natura. Nie może być chemicznie filtrowana czy dezynfekowana i nie zawiera niepożądanych pozostałości tego typu procesów.

Kupując butelkowaną wodę źródlaną można być pewnym, co do miejsca pozyskiwania, warunków rozlewu i składu deklarowanego na etykiecie.

Ten rodzaj wody mogą pić wszyscy domownicy. Jest odpowiednia do bezpośredniego spożycia zarówno dla matki i dziecka, osób dorosłych oraz starszych, dla których zdrowia również ważny jest zrównoważony bilans składników mineralnych. Ze względu na swą miękkość, doskonale sprawdzi się też jako baza do przygotowywania innych napojów, w tym smacznej kawy i herbaty.

Sięgnij po wodę z pewnego źródła

Woda niskozmineralizowana jest odpowiednia do codziennego spożycia dla tak wrażliwych grup, jak dzieci oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią ze względu na to, że zawiera niską, a więc bezpieczną ilość składników, które w większej ilości mogą być niekorzystne dla zdrowia, takich jak azotany, azotyny, chlorki, fluorki, jodki, sód. Wymagania te określone są zarówno w wytycznych Ministra Zdrowia, jak również opiniach grup ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Zadbaj o siebie i swoje dziecko, sięgając po sprawdzone i bezpieczne rozwiązania.

