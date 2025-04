Spis treści:

Woda kokosowa pozyskiwana jest z młodych kokosów. Jako surowiec najlepsze są owoce 6-7 miesięczne, do tego czasu rośnie zawartość witamin i minerałów. Ma ona postać przezroczystego płynu o lekko słodkim smaku i aromacie kokosa.

W jednym orzechu może być od 200 ml do nawet 1 litra wody! Woda z kokosa to nie to samo, co mleczko kokosowe.

Poznaj powody, dla których warto regularnie pić wodę kokosową. Naukowcy podkreślają, że największe korzyści uzyskuje się pijąc 1-2 szklanki dziennie.

Nawadnia organizm

To najważniejsza właściwość wody kokosowej. Napój ten zawiera w składzie ważne dla człowieka elektrolity - potas, sód, wapń i magnez. Te same minerały, które tracimy wraz z potem. Woda z kokosa składem przypomina ludzkie osocze, dlatego bardzo dobrze nawadnia. Składniki w niej zawarte błyskawicznie wchłaniają się z przewodu pokarmowego do krwi, by odżywić komórki i uzupełnić straty minerałów.

Woda kokosowa jest jednym z najlepszych napojów izotonicznych! Do dziś zdarza się, że w słabo rozwiniętych krajach Trzeciego Świata podaje się ją dożylnie w zastępstwie płynu fizjologicznego, aby nawodnić organizm.

Wodę z kokosa stosuj:

w czasie upałów,

po i w trakcie intensywnej aktywności fizycznej,

podczas intensywnej biegunki i wymiotów.

Źródło witamin



Woda kokosowa jest bogata w witaminy B1, B2, B3, B5, B6. Szklanka tego napoju pokrywa 10% zapotrzebowania na witaminę C. Taki zestaw bardzo dobrze sprawdza się szczególnie wśród osób narażonych na silny stres. Witamina C jest niezbędna także do budowy kolagenu w skórze. Jej odpowiednie spożycie zwiększa jędrność skóry.

Zdrowe serce

Badania naukowe wykazały, że woda kokosowa korzystnie wpływa na pracę serca i układu krwionośnego. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą potasu (szklanka pokrywa 17% zapotrzebowania), który obniża ciśnienie krwi. Uzupełnienie zdrowej diety wodą z kokosa pozwala podnieść stężenie „dobrego” cholesterolu LDL. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozwoju miażdżycy.

Eliksir młodości

W wodzie kokosowej znajdują się związki z grupy cytokin. Jednym z nich jest kinetyna, która wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe na skórę. Inną bardzo ważną jej funkcją jest ochrona ludzkiego DNA przed uszkodzeniami wywołanymi wolnymi rodnikami tlenowymi. W wodzie znajduje się także aminokwas L-arginina, który także neutralizuje szkodliwy wpływ cząsteczek tlenu.

Wzmocnienie odporności

Wodzie z kokosa przypisuje się właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Dzieje się tak dzięki zawartości kwasu laurynowego, który hamuje rozwój bakterii i stymuluje naturalne mechanizmy obronne ludzkiego ciała.

Zwiększenie wrażliwości na insulinę

Badania na szczurach wykazały, że woda kokosowa zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Dzięki tej właściwości zapobiega rozwojowi insulinooporności, a u osób obciążonych genetycznie zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy.

Wydalanie nadmiar wody z organizmu

Woda z kokosa działa jak diuretyk, przyspiesza pracę nerek i wydalanie płynów z organizmu. Właściwość ta zmniejsza zatrzymywanie wody w organizmie i pozwala na zmniejszenie widoczności cellulitu.

Odpowiednia dla każdego

Napój ten nie zawiera laktozy i dostarcza małej ilości cukrów (6,3 g/szklankę). Może być więc spożywany przez cukrzyków czy osoby nietolerujące mleka krowiego. Zawartość kwasu laurynowego (składnika występującego również w mleku matki) czyni z niej idealny napój nawet dla małych dzieci.

fot. Adobe Stock

Wodę kokosową popijaj w ciągu dnia, jednak postaraj się nie spożywać więcej niż 1-2 szklanki dziennie. Pamiętaj, że napój ten nie jest bezkaloryczny tak, jak zwykła woda. Szklanka dostarcza około 45-60 kalorii (kcal). Możesz używać jej także jako bazy do koktajli.

Gdzie kupić wodę życia? Woda z kokosa jest już powszechnie dostępna, nawet w dyskontach spożywczych. Cena za pół litrowe opakowanie to od 5 do 10 zł. Od niedawna w sklepach dostępna jest także droższa woda kokosowa w proszku, liofilizowana, do rozrobienia ze zwykłą wodą. Produkt ten tylko nieznacznie różni się wartością odżywczą od świeżego napoju.

Pamiętaj, by zawsze uważnie czytać skład i wybierać tylko te produkty, które składają się w 100% z wody z młodego kokosa. Zdarza się, że producenci dla wzmocnienia smaku dodają cukier lub sok owocowy, przez co rośnie zawartość cukrów prostych.

Woda kokosowa nie zabija komórek nowotworowych!

Jak widzisz woda z kokosa ma wiele zalet, ale na jej temat dość często powtarzany jest jeden mit. W internecie możesz natknąć się na informację, że woda kokosowa zabija komórki nowotworowe. To nieprawda! Sprawę zbadała American Institute for Cancer Research i ostatecznie obaliła to twierdzenie.

