Zapewne zwróciłaś uwagę, że korzeń żeń-szenia przypomina ludzką postać. Faktycznie, od wieków wiadomo, że wzmacnia cały organizm. Są także produkty, które do złudzenia przypominają poszczególne części naszego ciała i, co ciekawe, zawierają takie substancje, które korzystnie na nie wpływają. Poznaj zatem tajemnice ukryte w naturalnych produktach!

Reklama

1. Marchewka - na oczy

W przekroju wygląda jak ludzkie oko. Rdzeń karotki można porównać do źrenicy, zaś otaczający go miąższ przypomina tęczówkę. Warzywo jest bogatym źródłem beta-karotenu, który w wątrobie jest przekształcany w witaminę A. Ta zaś jest niezbędna do procesów widzenia, rozróżniania kolorów oraz światła i ciemności. A w toku dalszych przemian przekształca się w rodopsynę – substancję znajdującą się światłoczułych komórkach siatkówki oka odpowiadających za widzenie po zmierzchu.

Dawka: 2–3 marchewki dziennie najlepiej na surowo z dodatkiem łyżeczki oliwy.

2. Pomidor - na serce

Do złudzenia przypomina ludzkie serce i doskonale chroni układ krążenia przed chorobami. A to wszystko dzięki wysokiej zawartości potasu (obniża ciśnienie tętnicze krwi) i likopenu. Ten czerwony barwnik jest silnym antyoksydantem, który chroni komórki przed działaniem szkodliwych wolnych rodników, zapobiegając miażdżycy. Jak pokazują badania, spożycie 25 mg likopenu dziennie obniża też poziom cholesterolu o 10%. Dlatego pomidory powinny być podstawą posiłków osób otyłych, cierpiących na nadciśnienie i hipercholesterolemię.

Dawka: 3 pomidory lub dwie szklanki soku (bez soli) dziennie.

3. Orzechy włoskie - na mózg

Każdy z pewnością zauważy podobieństwo orzecha włoskiego do ludzkiego mózgu. Dwie połączone ze sobą połówki mają pofałdowaną powierzchnię do złudzenia przypominającą korę mózgową. A substancje zawarte w orzechach mają zbawienny wpływ na pracę mózgu – poprawiają pamięć i koncentrację. Chodzi m.in. o nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 odżywiające mózg i stymulujące go do bardziej efektywnej pracy. Oprócz tego orzechy mają sporo witamin z grupy B oraz magnezu. Te zaś ułatwiają pracę szarych komórek.

Dawka: nie więcej niż garść (5–7 sztuk) dziennie – orzechy są bardzo kaloryczne!

4. Brokuły na płuca

Długa mięsista łodyga brokuła wygląda jak krtań. Jej zwieńczenie, czyli kwiatostan może się zaś kojarzyć z płucami. To podobieństwo wydaje się nieprzypadkowe, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że brokuły rzeczywiście korzystnie wpływają na układ oddechowy. Co więcej, ich regularne jedzenie może obniżać ryzyko raka płuc o 25-55%. Zawierają bowiem sulforafan i indole – substancje, które pomagają usuwać z organizmu szkodliwe kancerogeny, dzięki czemu mogą zapobiegać rozwojowi nowotworu. Dlatego brokuły powinni często jadać zwłaszcza palacze.

Dawka: 3–4 różyczki dziennie, najlepiej gotowane na parze.

5. Fasola - na nerki

Nasiona fasoli (np. odmiany kidney) wyglądają zupełnie jak nerki. A okazuje się, że fasola pomaga utrzymać prawidłowe funkcje nerek. Odkwasza organizm, zawiera też sporo potasu regulującego ciśnienie krwi (zbyt wysokie może być przyczyną kłopotów z nerkami). Fasola ma też niski indeks glikemiczny, co chroni organizm przez cukrzycą (a ta jest jedną z głównych przyczyn chorób nerek). Dlatego o jedzeniu fasoli powinni pamiętać diabetycy, nadciśnieniowcy i osoby z problemami nerkowymi.

Dawka: pół filiżanki gotowanej fasoli co drugi dzień.

6. Awokado - na macicę

Przekrojone wzdłuż na pół przypomina macicę. A, co ciekawe, rozwój od kwiatu do dojrzałych owoców zajmuje mu dokładnie dziewięć miesięcy. Znajduje się w nim ponad 14 tysięcy składników o wartościach odżywczych. Są wśród nich, m.in. witaminy z grupy B, magnez, kwas oleinowy, a także kwas foliowy i antyrakowy beta-sitosterol. Substancje te wzmacniają organizm, mogą zapobiegać zaburzeniom hormonalnym, wspomagają odchudzanie i mogą zapobiegać rakowi szyjki macicy. Dlatego po awokado powinny sięgać szczególnie kobiety!

Reklama

Dawka: średnie awokado przynajmniej raz w tygodniu.