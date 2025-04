Ostropest plamisty (Silybum marianum) to roślina od pokoleń stosowana w ziołolecznictwie. Rośnie dziko w wielu rejonach świata (w tym także w Europie). W Polsce jest rośliną uprawną. Właściwości lecznicze ostropestu wykorzystywane są w medycynie naturalnej jako wsparcie konwencjonalnego leczenia.

Ostropest plamisty a wątroba

Ostropest stosowany jest przede wszystkim w łagodzeniu chorób wątroby. Jego nasiona zawierają skuteczną sylimarynę, którą możesz kupić w postaci tabletek także w aptece. Sylimaryna pobudza powstawanie białek w wątrobie, a tym samym przyspiesza regenerację tzw. hepatocytów – komórek wątroby. Dzięki temu wzmacnia naturalną zdolność tego narządu do odbudowy.

Ostropest obniża stężenie bilirubiny i zapobiega rozwojowi kamicy żółciowej.

Roślinę tą stosuje się wspomagająco w stłuszczeniu wątroby, po zatruciach, a także w trakcie długiego przyjmowania leków. Sylimaryna pozwala zmniejszyć stężenie enzymów wątrobowych i odciążyć ten narząd.

Inne właściwości ostropestu

Nasiona ostropestu wykazują także inne prozdrowotne właściwości. Zawarta w nich sylimaryna jest silnym, naturalnym przeciwutleniaczem. Oznacza to, że chronik komórki całego organizmu przed stresem oksydacyjnym i zabezpiecza komórki przed uszkodzeniem pod wpływem wolnych rodników tlenowych. Dzięki temu zmniejsza się także nasilenie stanu zapalnego.

Wykazano także, że roślina ta ma zastosowanie w leczeniu łuszczycy i trądziku. Regularnie stosowana zmniejsza nasilenie zmian skórnych i opóźnia nawrót choroby.

Nasiona ostropestu są niezwykle bogate w błonnik pokarmowych. Ich 100 g zawiera aż 45 g włókna roślinnego (inne określenie na błonnik). Dzięki temu roślina ta wpływa na usprawnienie pracy jelit oraz może przyczyniać się do obniżenia stężenia cholesterolu we krwi.

Jak przyjmować ostropest?

Najpopularniejszą formą stosowania ostropestu są tabletki. Jednak my zachęcamy do wprowadzenia go do diety w postaci mielonej lub całych ziaren. Stosuj ostropest:

w nasionach jako dodatek do chleba,

mielony jak składnik ciasta naleśnikowego lub placków,

w nasionach jako wykończenie sałatki,

mielony w postaci zdrowej panierki,

mielony lub w nasionach jako składnik owsianki lub jaglanki.

Dobroczynne działanie ostropestu zauważysz już po miesiącu stosowania. Wystarczą 1-2 łyżeczki dziennie!

Wartość odżywcza ostropestu

Łyżeczka mielonego ostropestu (5 g) dostarcza:

15 kcal,

1,7 g białka,

0,6 g tłuszczu,

0,3 g węglowodanów,

1,3 g błonnika pokarmowego.

Łyżeczka nasion ostropestu (7 g) to:

19 kcal,

1,8 g białka,

0,5 g tłuszczu,

0,5 g węglowodanów,

3,2 g błonnika pokarmowego.

