Właściwości agrestu zaskakują. Ten niepozorny owoc ma wiele korzyści zdrowotnych. Agrest jest blisko spokrewniony z porzeczkami. Sprawdź, dlaczego warto jeść agrest we wszystkich kolorach jak najczęściej.

W 100 g agrestu znajdziesz:

Energia: 44 kcal,

Białko: 0,88 g,

Tłuszcz: 0,58 g,

Węglowodany: 10,2 g,

Błonnik: 4,3 g

Agrest jest więc owocem o niskiej zawartości cukru. Agrest mogą jeść cukrzycy i osoby z insulinoopornością. W porównaniu z kalorycznością innych owoców, agrest ma niewiele kalorii.

Agrest - witaminy i minerały

W agreście nie brakuje też witamin i minerałów. 100 g świeżych owoców agrestu dostarcza:

Wapń: 25 mg,

Żelazo: 0,31 mg,

Magnez: 10 mg,

Fosfor: 27 mg,

Potas: 198 mg,

Sód: 1 mg,

Witamina C: 27,7 mg,

Witamina A: 290 IU.

Agrest ma sporo witaminy C, mógłby znaleźć się na liście owoców o wysokiej zawartości witaminy C. Warto go jeść już choćby ze względu na ten składnik.

Poza klasycznymi właściwościami agrestu związanymi z jego wartościami odżywczymi, tej roślinie od setek lat przypisuje się też właściwości magiczne. Krzewy agrestu były sadzone przy domach, bo wierzono, że przynoszą rodzinie szczęście i pomyślność.

Legendy z Wysp Brytyjskich podają, że dawniej uważano, że w owocach agrestu mieszkają dobroczynne wróżki. Miały one moc przyciągania pomyślności i zdrowia.

Agrest pozwoli ci skutecznie pozbyć się zaparć. Wystarczy przynajmniej 2 razy dziennie zjadać garść surowych owoców (ze skórką i pestkami), by pozbyć się problemów z wypróżnieniem.

Agrest zawiera kwasy – jabłkowy i cytrynowy, które wspomagają trawienie. Jego drugi ważny składnik to błonnik. On z kolei ułatwia pracę przewodu pokarmowego, pobudzając perystaltykę, co działa rozwalniająco. Agrest jest też świetnym składnikiem koktajli na zaparcia.

Koktajl z agrestem na zaparcia



Składniki:

2 garście agrestu,

kiwi,

szklanka kefiru,

łyżka otrębów pszennych,

łyżeczka nasion chia.

Sposób przygotowania:

Zblenduj wszystkie składniki na gładki koktajl. Wypij i spodziewaj się szybkiego efektu przeczyszczającego.

fot. Koktajl z agrestu na zaparcia/ Adobe Stock, 5ph

Agrest jest źródłem pektyn, które „wyłapują” cząsteczki złego cholesterolu i obniżają jego poziom we krwi. Agrest w diecie na cholesterol to świetny pomysł. Zawiera także potas zmniejszający ciśnienie tętnicze oraz rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne. Zapobiega więc miażdżycy i chorobom serca. Agrest jest też bogatym źródłem antyoksydantów, które ochraniają naczynia przed uszkodzeniem. Te wszystkie cechy powodują, że agrest to prawdziwy superfood dla serca.

Ciągle się śpieszysz? Dopada cię stres? Wpisz do codziennego menu sałatki z letnich owoców z dodatkiem dojrzałego agrestu. Agrest to spora porcja magnezu oraz witamin z grupy B, które wspomagają układ nerwowy. Poprawiają też pamięć i koncentrację, łagodzą objawy stresu.

Jeśli słyszałaś kiedyś o właściwościach borówek amerykańskich lub właściwościach jagód na wsparcie mózgu, agrest działa podobnie. Wysoka zawartość antyoksydantów z agrestu pomaga ukoić układ nerwowy.

Sok z agrestu i agrest, wspierają zdrowie stawów. Sok wyciśnięty z surowych owoców i wypijany po szklance dziennie to świetny sposób na zdrowe stawy. Owoce zawierają substancje o działaniu przeciwzapalnym, które łagodzą objawy zwyrodnienia stawów. Wyróżniają się też właściwościami moczopędnymi, dzięki temu pomagają usuwać z organizmu nadmiar kwasu moczowego. To zapobiega silnym bólom przy dnie moczanowej.

Idealny koktajl na drugie śniadanie dla palacza: 100 g agrestu, kilka truskawek, banan i jabłko. Owoce wystarczy obrać i zmiksować. To prawdziwa bomba witaminowa. Napój zawiera dużo rutyny i witaminy C, czyli silnych antyoksydantów, które usuwają z organizmu szkodliwe wolne rodniki zawarte w dymie papierosowym. Opóźnia też starzenie się skóry, może zapobiegać nowotworom.

Agrest może działać na korzyść urody od wewnątrz i od zewnątrz. Warto go jeść, bo usuwa wolne rodniki i opóźnia starzenie komórek. Z agrestu można też zrobić naturalną maseczkę. Zrobisz ją z dwóch łyżek dojrzałych, rozdrobnionych owoców agrestu wymieszanych z łyżką wody. Maseczka przywróci skórze blask. Wystarczy nanieść ją na oczyszczoną twarz i zmyć letnią wodą po 15–20 minutach. Rozgnieciony agrest to także gotowy, domowy peeling do twarzy. Efekt? Delikatnie wygładzona cera.

Treść artykułu na podstawie tekstu autorstwa Agnieszki Leciejewskiej/Vita opublikowana 2.07.2014.

