Czy znasz właściwości zdrowotne soku z buraka? Sok z buraka zawiera azotyny, które zwiększają wydolność organizmu. Związek ten wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Sok z buraka jest szczególnie polecany dla osób z niedokrwistością, ze względu na zawartość kwasu foliowego.

Reklama

Sok z buraka przed treningiem

Jedną z najcenniejszych właściwości soku z buraka jest zawartość azotanów. Azotany przekształcają się w organizmie w tlenek azotu. Związek ten rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepływ krwi przez mięśnie. Spożycie soku z buraka przed treningiem zwiększa wydolność i pozwala wydłużyć czas trwania aktywności fizycznej

Sok z buraka wspomaga sprawność umysłową

Tlenek azotu powstający w ciele ludzkim po wypiciu soku z buraka wpływa także na utrzymanie sprawności umysłowej. Ta właściwość soku buraczanego sprawia, że jest to produkt szczególnie polecany dla osób w podeszłym wieku. Sok ten wspomaga także utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Działa zatem ochronnie także na układ krwionośny.

Sok z buraka zapobiega niedokrwistości

Sok z buraka słynie z zapobiegania niedokrwistości (anemii). Większość osób błędnie sądzi, że jest to związane z wysoką zawartością żelaza. Sok z buraka zawiera w składzie tylko 1,1 mg żelaza w 100 ml. Za właściwości zapobiegające niedokrwistości i wspierające powstawanie krwinek czerwonych odpowiada kwas foliowy. Anemia związana jest nie tylko z niedoborem żelaza. Może wynikać z niedoboru witamin B6 i B12, ale także kwasu foliowego. Szklanka soku z buraka (250 ml) pokrywa blisko ¼ normy na foliany. Na tą właściwość warto zwrócić uwagę szczególnie w okresie ciąży. Foliany zapobiegają rozwojowi poważnych wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu.

Jak pić sok z buraka?

Sok z buraka jest niskokaloryczny, 100 ml to tylko 47 kcal! Chcąc w pełni wykorzystać właściwości soku z buraka warto pić go regularnie, minimum szklankę dziennie. Świeży sok z buraka można przechowywać w lodówce przez 2 dni. Warto także wykorzystać całe warzywo i dodawać je do koktajli warzywno-owocowych.

Reklama

Przeczytaj także:

Sok pomidorowy wspomaga odchudzanie! Czy wiesz w jaki sposób?

Soki nie tak zdrowe jak myślałaś! Poznaj najnowsze zalecenia specjalistów

Czy soki warzywne i owocowe można pić rano?