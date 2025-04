Właściwości porzeczek zaskakują i zachwycają. To jeden ze zdrowszych letnich owoców. Jedz czarne i czerwone porzeczki często dla wsparcia zdrowia serca, nerek, mózgu... i większości narządów w ciele.

Reklama

Spis treści:

Porzeczki mają naprawdę sporo witaminy C. W 100 g czarnej porzeczki jest 181 mg witaminy C, a w 100 g czerwonej porzeczki jest 41 mg witaminy C. To umieszcza czarne porzeczki w czołówce rankingu owoców o najwyższej zawartości witaminy C.

Każdy wie, że witamina C wspiera odporność organizmu. Szczególnie cenna jest naturalna witamina C, która jest w porzeczkach zawarta w specyficznej konfiguracji z antyoksydantami. Działa jeszcze mocniej i jest trwalsza. Oprócz witaminy C, w porzeczkach są też inne cząstki dobrze wspomagające odporność. Działają:

przeciwzapalnie,

przeciwwirusowo,

przeciwseptycznie,

przeciwbakteryjnie.

Antyoksydanty i bomba witaminy C, to doskonały koktajl dla skóry. Porzeczki dostarczając witaminy C, przyczyniają się do lepszej produkcji kolagenu, uelastycznienia skóry. Można powiedzieć nawet, że porzeczki działają przeciwstarzeniowo. Dieta bogata w te owoce będzie zapobiegać zmarszczkom i poprawi elastyczność skóry.

Osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów mogą zyskać na włączenie porzeczek i oleju z czarnych porzeczek do diety. Zmniejszają one poranne uczucie sztywności w stawach. To głównie dzięki przeciwzapalnym właściwościom porzeczek i GLA w nich zawartego. Porzeczki są też polecane osobom z dną moczanową i obrzękami stawów spowodowanymi tą chorobą.

fot. Czarne porzeczki mają wiele prozdrowotnych właściwości/ Adobe Stock, weyo

Porzeczki mają wiele zalet dla zdrowia serca i układu krwionośnego. Polepszają obwodowy przepływ krwi w naczyniach, obniżają cholesterol, a do tego mają inne specyficzne właściwości dla zdrowia serca.

Czarne porzeczki - właściwości przeciwzakrzepowe

Czarne porzeczki są źródłem przeciwzapalnego GLA, który ma właściwości przeciwkrzepliwe. Zapobiega on tworzeniu się trombocytowych zakrzepów w żyłach i tętnicach.

Porzeczki - właściwości przeciw miażdżycy

Słyszałaś kiedyś, ze sok z winogron lub sok z granatu są dobre na serce? Czarna porzeczka działa jeszcze mocniej. Zapobiega powstawaniu blaszki miażdżycowej, a to bezpośrednio redukuje ryzyko zawałów i udarów.

Porzeczki na obniżenie cholesterolu

Porzeczki doskonale działają także na obniżanie cholesterolu we krwi. Robią dokładnie to, czego oczekuje się on naturalnego środka na cholesterol. Redukują „zły cholesterol” LDL i szczególnie szkodliwy utleniony cholesterol LDL. Dodatkowo porzeczki pomagają podwyższać stężenie „dobrego cholesterolu” frakcji HDL.

Kwas GLA, który znajdziesz w pestkach porzeczek, ma silne właściwości przeciwzapalne. Bardzo poleca się do w diecie na łuszczycę i wiele problemów skórnych. Działa zewnętrznie do smarowania (jako olej z pestek czarnej porzeczki), ale też jedzenie porzeczek dostarcza go do organizmu i ogranicza stan zapalny.

National Psoriasis Foundation, największa organizacja non-profit zajmująca się łuszczycą, rekomenduje olej z pestek czarnej porzeczki jako sposób walki z objawami choroby.

Wyciągi z porzeczek działają też dobrze na skórę z AZS. Olej można stosować miejscowo na obszary objęte zmianami zapalnymi.

Antyoksydanty znalezione w porzeczkach mają potwierdzone właściwości neuroprotekcyjne. Ochraniają one mózg przed uszkodzeniami, mają zdolność poprawiania pamięci i bystrości umysłu. Porzeczki mają pod tym względem podobne działanie, co właściwości borówek amerykańskich i właściwości agrestu.

Nie tylko jagody mają właściwości poprawiające wzrok. Porzeczki (czarne i czerwone) działają w ten sam sposób.

poprawiają zdolność oka do widzenia w ciemności,

polepszają przepływ krwi w oczach,

w oczach, spowalniają progres zmniejszania pola widzenia u osób z jaskrą,

u osób z jaskrą, ograniczają objawy zmęczenia wzroku.

fot. Czerwone porzeczki są bardzo zdrowe/ Adobe Stock, weyo

Regularne jedzenie porzeczek może pomóc pozbyć się kamieni nerkowych. Porzeczki ogólnie działają dobrze na nerki i wspierają ich działanie. Zmniejszają one krystalizację szczawianów i cytrynianów.

Na nerki dobrze działa szczególnie picie soku z porzeczek, najlepiej czarnej odmiany. Może to wręcz zapobiegać powstawaniu nowych kamieni nerkowych.

Źródła:

Gopalan A, Reuben SC, Ahmed S, Darvesh AS, Hohmann J, Bishayee A. The health benefits of blackcurrants. Food Funct. 2012 Aug;3(8):795-809. doi: 10.1039/c2fo30058c. Epub 2012 Jun 6. PMID: 22673662.

Arakelyan, Hayk. (2019). Health Benefits, Side Effects and Dangerous Interactions of Black Currant.

Yoshida K, Ohguro I, Ohguro H. Black currant anthocyanins normalized abnormal levels of serum concentrations of endothelin-1 in patients with glaucoma. J Ocul Pharmacol Ther. 2013;29(5):480-487. doi:10.1089/jop.2012.0198

Czytaj także:

Młoda kapusta – wartości odżywcze. Która kapusta jest najzdrowsza?

Dlaczego warto jeść arbuzy? 8 właściwości zdrowotnych, które sprawią, że jeszcze mocniej pokochasz ten owoc

Czy bób jest zdrowy i dlaczego warto go jeść? Wartości odżywcze i 7 najciekawszych właściwości bobu