Jakie pomidory wybierać, by były najzdrowsze?

Tak naprawdę każdy gatunek pomidora odznacza się tymi samymi, cudownymi właściwościami. I dotyczy to nie tylko pomidorów prosto z krzaka! Dorównują im wszelkie przetwory. Soki, przeciery czy keczupy mogą działać lepiej leki. Dlatego koniecznie włącz je do diety!

Poznaj 6 najważniejszych właściwości pomidorów

1. Sok pomidorowy wspomaga serce i układ krążenia

Pomidory są jednym z bogatszych źródeł potasu, który obniża ciśnienie tętnicze krwi, jest niezbędny do utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej oraz reguluje ilość wody w organizmie. Potas ułatwia też pracę serca. Znajdziesz go nie tylko w świeżych pomidorach, ale i w sokach. Szklanka zawiera ok. 500 mg potasu. Pamiętaj tylko, by nie dodawać do niego soli!

2. Keczupy pomagają opóźniać starzenie się organizmu

Wszystko dzięki zawartości likopenu – czerwonego barwnika. To przeciwutleniacz skutecznie zwalczający wolne rodniki. Okazuje się, że 2,5 razy więcej likopenu wchłania się z przetworzonych pomidorów niż ze świeżych. To ważny argument przemawiający za jedzeniem keczupów. Pamiętaj tylko, by wybierać te z jak najniższą zawartością cukru!

3. Przeciery dbają o skórę i oczy

Pomidory, a szczególnie ich przetwory (przeciery i koncentraty), zawierają sporo beta-karotenu, który w organizmie przekształca się w witaminę A. Ta zaś wygładza i ujędrnia skórę oraz jest niezbędna do widzenia o zmierzchu i w nocy. Beta-karoten jest łatwiej przyswajalny w obecności tłuszczu, dlatego gotuj zupy pomidorowe z dodatkiem śmietany czy odrobiną oleju. Przeciery powinny być wytwarzane wyłącznie z pomidorów, bez żadnych dodatków i konserwantów.

4. Suszone pomidory mają działanie przeciwnowotworowe

Zmniejszają ryzyko raka, zwłaszcza prostaty. Jak twierdzą naukowcy, suszone pomidory zawierają węglowodany o właściwościach zbliżonych do likopenu, które chronią DNA przed uszkodzeniami prowadzącymi do raka. Najzdrowsze są te suszone w słońcu, bez konserwantów i wzmacniaczy smaku. Mają sporo wapnia, żelaza i magnezu, które poprawiają kondycję, pamięć i koncentrację.

5. Pomidory pelati wzmacniają organizm

Powinny je jeść osoby stosujące dietę lekkostrawną, zwłaszcza gdy nie ma świeżych warzyw. Wzbogacają one menu w witaminę C (jeden pomidor o wadze ok. 150 g pokrywa połowę dziennego zapotrzebowania) oraz składniki mineralne – potas, magnez i wapń.

6. Świeże pomidory pomagają dbać o linię

Nic dziwnego, bo w ponad 90% składają się z wody. Dzięki temu są niskokaloryczne – średni pomidor (170 g) ma tylko 26 kcal. Jedzone ze skórką dostarczają błonnik. Te owoce mogą być także dodatkową porcją płynów, zwłaszcza dla tych, którzy w ciągu dnia piją niewiele wody.

Pomysły na przetwory z pomidorów

