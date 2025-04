Spis treści

Roślina z rodziny selerowatych jest znanym składnikiem wielu sałatek na dietach odchudzających. Ze względu na swoje właściwości, jest stosowany również jako napar.

Dla zdrowych nerek

Selerowa herbata to lek na chore nerki. 2 łyżeczki wysuszonych liści lub pokruszonych nasion zalej szklanką zimnej wody i zagotuj. Pij 2 razy dziennie po szklance. Napój ma działanie moczopędne i przeciwzapalne. Łagodzi dolegliwości związane z chorobami nerek oraz kamicą nerkową.

W walce z rakiem

Korzenie i nać selerowa zawierają dużo flawonoidów, kumaryny, witamin A, C i E oraz beta-karotenu (głównie nać), które mają właściwości przeciwbólowe, a przede wszystkim przeciwutleniające. Pomagają usuwać wolne rodniki sprzyjające rozwojowi komórek rakowych.

Na sprawne stawy

Dieta bogata w seler oczyszcza organizm z toksyn, m.in. z kwasu moczowego, którego nadmiar może się odkładać w postaci kryształków w stawach, co powoduje silne bóle. Aby pozbyć się dolegliwości, jedz do 4 łodyg selera dziennie. Możesz też przygotować herbatę.

Eliksir urody

Pij codziennie szklankę koktajlu z 2–3 łodyg selera naciowego lub średniej bulwy zmiksowanej z jabłkiem i 0,5 szklanki przegotowanej letniej wody. Napój wypity rano na czczo poprawia cerę, nawilża ją, wzmacnia włosy i likwiduje obrzęki, zwłaszcza te pod oczami.

Dla dbających o linię

Sałatka z 2 łodyg selera naciowego z 2–3 plastrami świeżego ananasa, posypana 2 łyżkami uprażonych bez tłuszczu nasion słonecznika to świetna kolacja odchudzająca. Dzięki olejkom eterycznym potrawa syci, ale nie tuczy.

Pierwsza pomoc w trawieniu

Surówka ze średniego korzenia, jabłka i czarnej rzepy, skropiona sokiem z cytryny to idealny dodatek do tłustych i mięsnych obiadów. Bogata w błonnik reguluje trawienie i pobudza wydzielanie żółci. Przyspiesza także ruchy jelit, zapobiegając zaparciom. Dodatkowo działa odkwaszająco.

Dla zdrowia serca

Świeżo wyciskane soki z selera poleca się pacjentom z nadciśnieniem i osobom zagrożonym chorobami układu krążenia. Korzeń i nać mają sporo potasu, który obniża ciśnienie tętnicze. Dodatkowo zawierają 3-butyloftalid, który rozkurcza naczynia krwionośne, co też obniża ciśnienie.

Uwaga! Korzeń selera jest bardzo uczulający. Na ugotowany seler powinni też uważać diabetycy.

Seler naciowy ma 13 kcal w 100 g i indeks glikemiczny równy 15, natomiast korzeniowa odmiana 21 kcal w 100 g i indeks glikemiczny 35 na surowo, po ugotowaniu 85.

To bogactwo witaminy C, które często dwukrotnie przewyższa zawartość w cytrusach. To także skarbnica witamin z grupy B, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

To pionier wśród warzyw korzeniowych, jeżeli chodzi o zawartość wapnia, potasu, cynku oraz magnezu. To także cenne źródło witaminy E, znanej jako witamina młodości i jędrnej skóry.

Seler korzeniowy i naciowy to bogactwo wody i elektrolitów, które w znaczny sposób wpływają jako naturalny diuretyk i zmniejszają wzdęcia i uczucie pełności.

Pobocznie dostarcza do organizmu cenne polifenole i flawonoidy, które mają znaczenie w przypadku zdolności do poprawy kondycji wątroby - odpowiedzialnej za usuwanie toksyn z organizmu.

fot. Adobe Stock

Wspomaga zarówno odchudzanie, jak i pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Wystarczy kilka produktów, aby zrobić to naturalne remedium.

Składniki:

kawałek selera korzeniowego

jedna łodyga selera naciowego

sok z jednej cytryny

jabłko zielone lub czerwone

1 cm korzeń imbiru

Przygotowanie

Wstępnie ułóż sokowirówkę na wilgotnej ściereczce, aby była stabilna podczas pracy. Oczyść i umyj korzeń i łodygę selera. Zmiksuj i wyciśnij sok. Obierz jabłko i dodaj do sokowirówki. Możesz to wykonać również ze skórką, uprzednio wymyta i wyszorowaną. Zetrzyj imbir i wyciśnij sok z cytryny. Połącz składniki i wypij od razu po przyrządzeniu. Jeżeli chcesz, aby lepiej się wchłonął, rozcieńcz odrobiną ilością wody.

Agnieszki Leciejewskiej/Vita