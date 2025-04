Czy wiesz, jakie właściwości skrywają czarne jagody, których pełno w polskich lasach? Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych z nich. Korzystaj, bowiem lipiec i sierpień to miesiące, które należą właśnie do tych owoców!

Jak stosowano czarne jagody przed laty?

Zapewne pamiętasz, że w domach naszych babć nigdy nie brakowało przetworów z jagód? Otóż nie one pierwsze odkryły szereg zastosowań tych cudownych owoców. Setki lat temu Indianie traktowali borówki jako naturalne antybiotyki, którymi leczyli polio, tyfus i wszelkie inne zakażenia wywoływane przez gronkowce.

Najważniejsze właściwości czarnych jagód

1. Antidotum na zatrucia

Jagody pomagają w walce z biegunką. Wszystko dzięki garbnikom, które uszczelniają błony śluzowe żołądka i spowalniają ruchy perystaltyczne jelit. Ten naturalny lek neutralizuje również wszelkie toksyny, które wywołują zatrucie pokarmowe. W tym wypadku choremu najlepiej podać sok z jagód lub napar z suszonych owoców.

2. Obniżają poziom złego cholesterolu

Zawarte w jagodach substancje wzmacniają naczynia, które po otrzymaniu takiego wsparcia, stają się nieprzepuszczalne dla złego cholesterolu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że jagody obfitują w pierwiastki takie jak cynk, selen, miedź oraz witaminy (np. witaminę C), które również odgrywają istotną rolę w uszczelnianiu naczyń krwionośnych i błon śluzowych znajdujących się w organizmie.

3. Regulują poziom cukru we krwi

Nie bez powodu przez wielu nazywana jest roślinną insuliną! Ekstrakt z jagód stanowi jeden ze składników mieszanek ziołowych, które diabetycy nabywają w aptekach.

4. Działają przeciwwirusowo i przeciwzapalnie

Wszystko dzięki wysokiej zawartości garbników, które są silnymi antyoksydantami. Wychwycają one wolne rodniki, które wywołują stany zapalne organizmu.

5. Leczą oczy

Antocyjany zawarte w jagodach korzystnie wpływają na naczynia włosowate znajdujące się w oczach, co z kolei poprawia jakość widzenia po zmroku.

6. Przeciwdziałają anemii

Wszystko dzięki mirtylinie - przeciwutleniaczowi, który odpowiada nie tylko za uelastycznienie naczyń krwionośnych, ale również bierze udział w produkcji czerwonych krwinek.

7. Działają przeciwnowotworowo

Jagody to doskonałe źródło fitoestrogenów (inaczej nazywanych hormonami roślinnymi), które hamują rozwój nowotworów hormonozależnych (mowa np. o nowotworach piersi lub tarczycy). Antynowotworowe działanie wykazuje także zawarty w jagodach kwas foliowy, który przeciwdziała rozwojowi raka macicy.

