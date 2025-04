Spis treści:

Witaminy z gr. B uczestniczą w pozyskiwaniu energii ze składników pokarmowych, regulują pracę układu nerwowego, zmniejszają uczucie zmęczenia, biorą udział w metabolizmie żelaza, chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Witaminy z gr. B należą do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Oznacza to, że ich nadmiar w większości przypadków zostanie wydalony z moczem, co nie oznacza, że nie jest możliwe nadmierne ich spożycie. To witaminy, które występują w różnych grupach produktów: w produktach zbożowych i mlecznych, orzechach, pestkach, mięsie, warzywach i owocach.

Do witamin z gr. B należą:

witamina B1 - tiamina

witamina B2 - ryboflawina

witamina B3 (PP) - niacyna

witamina B5 - kwas pantotenowy

witamina B6 - pirydoksyna

witamina B7 (inaczej witamina H) - biotyna

witamina B9 - kwas foliowy

witamina B12 - kobalamina

Zapotrzebowanie na witaminy z gr. B rośnie m.in. w stresie, przy chorobach wątroby i przy dużej aktywności fizycznej. Dowiedz się więcej o poszczególnych witaminach z gr. B.

Funkcje

Witamina B1 uczestniczy w wielu procesach enzymatycznych, ułatwia regenerację mięśni po wysiłku fizycznym, stabilizuje pracę serca, uczestniczy w przewodzeniu sygnałów nerwowych. W małych ilościach jest produkowana przez bakterie jelitowe. Niedobór witaminy B1 prowadzi do rozwoju choroby beri-beri. Witamina ta jest wrażliwa na działanie wysokiej temperatury.

Produkty:

drożdże piwowarskie,

produkty zbożowe pełnoziarniste,

nasiona roślin strączkowych.

Funkcje

Witamina B2 wspiera funkcjonowanie układu immunologicznego i nerwowego. Wspomaga także uwalnianie energii z pokarmów. Witamina B2 wpływa na prawidłowe funkcjonowanie krwinek czerwonych, stan skóry i widzenie. Jej odpowiednie spożycie zmniejsza zmęczenie, reguluje metabolizm żelaza i chroni przed stresem oksydacyjnym. Niedobór wywołuje zajady w kącikach ust, łzawienia oczu i światłowstręt. Witamina B2 jest wrażliwa na tlen. W małych ilościach jest syntezowana przez bakterie jelitowe.

Produkty:

mleko,

przetwory mleczne,

podroby,

jajka,

kasza jaglana,

nasiona roślin strączkowych,

produkty zbożowe pełnoziarniste.

Funkcje

Witamina B3 bierze udział w syntezie hormonów (np. tyroksyny, insuliny). Zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego. Bierze udział w przemianach białek, tłuszczy i węglowodanów. Niedobór witaminy B3 objawia się nadpobudliwością nerwową, zapaleniem języka, pękającą skórą, nudnościami i biegunką. Niedobór prowadzi do pelagry.

Produkty:

drożdże,

wątroba,

podroby,

mięso,

ryby,

nasiona roślin strączkowych,

otręby pszenne.

Funkcje

Witamina B5 odpowiada za prawidłowy metabolizm tłuszczów i węglowodanów. Bierze udział w wytwarzaniu energii. Uczestniczy w syntezie cholesterolu, witamin A i D. Dzięki niej czujesz się mniej zmęczona. Jest konieczna do powstawania neuroprzekaźników i choliny. Niedobór objawia się drażliwością, zmęczeniem, niskim ciśnieniem krwi, łuszczeniem skóry.

Produkty:

produkty zbożowe pełnoziarniste,

otręby pszenne,

nasiona roślin strączkowych,

żółtko jaja,

drożdże,

chude mięso,

wątroba,

nerki.

Funkcje

Witamina B6 konieczna do syntezy serotoniny, dlatego mówi się o niej, że to witamina poprawiająca humor. Bierze udział w pracy blisko 100 różnych enzymów. Reguluje ciśnienie krwi, produkcję hemoglobiny, częstotliwość pracy serca.

Witamina B6 wspomaga pracę układu immunologicznego, bierze udział w wytwarzaniu przeciwciał. Jej niedobory występują rzadko, dzięki syntezie witaminy przez bakterie jelitowe. Niedobór objawia się niedokrwistością, nadmierną potliwością i spadkiem odporności.

Produkty:

drożdże,

kiełki pszenicy,

nasiona roślin strączkowych,

otręby pszenne,

orzechy.

fot. Adobe Stock

Funkcje

Witamina B7 bierze udział w metabolizmie białek i węglowodanów. Pobudza wzrost tkanek, dlatego poleca się ją, jako witaminę poprawiającą stan włosów i paznokci. Biotyna odpowiada także za prawidłowe krzepnięcie krwi. Witamina B7 uczestniczy także w syntezie kwasów nukleinowych. Jej niedobór objawia się znużeniem, bólami mięśni, zaburzeniami łaknienia i zmianami skórnymi (łojotok, łupież). Uwaga! Suplementacja witaminą B7 może zaniżać wyniki TSH – hormonu regulującego pracę tarczycy.

Produkty:

drożdże piwowarskie,

wątroba wołowa,

żółtka jaja,

warzywa strączkowe,

grzyby.

Funkcje

Kwas foliowy jest niezbędny do prawidłowej syntezy krwinek czerwonych. Jego udział jest niezbędny w metabolizmie homocysteiny, której nadmiar jest szkodliwy dla układu krążenia. Witamina B9 bierze udział w rozwoju układu nerwowego płodu. Objawami niedoboru są niedokrwistość megaloblastyczna, zaburzenia pracy układu nerwowego i podwyższony poziom homocysteiny.

Produkty:

zielonolistne warzywa (np. szpinak, jarmuż),

nasiona roślin strączkowych,

produkty zbożowe pełnoziarniste,

brokuły,

cytrusy.

Funkcje

Witamina B12 jest jedyną witaminą, która występuje wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego. W ciele człowieka witamina ta uczestniczy w syntezie DNA, ochrania osłonki mielinowe nerwów.

Razem z kwasem foliowym i witaminą B6 bierze udział w powstawaniu krwinek czerwonych. Wraz z kwasem foliowym reguluje także stężenie homocysteiny we krwi. Witamina B12 jest niezbędna w powstawaniu szpiku kostnego. Jej niedobór prowadzi do niedokrwistości, zaniku błony śluzowej przewodu pokarmowego i zmian w układzie nerwowym.

Produkty:

wątroba,

nerki,

mięso,

mleko,

przetwory mleczne,

żółtka jaj.

Witaminy z gr. B możesz kupić w postaci pojedynczych suplementów (np. tylko z witaminą B1 lub tylko z witaminą B2), które stosuje się w konkretnych niedoborach pokarmowych potwierdzonych badaniami lub w postaci tzw. witaminy B complex.

Witamina B complex to nic innego jak suplement łączący w składzie wszystkie witaminy z gr. B. Preparat ten przyjmuje się w sytuacji zagrożenia niedoborami pokarmowymi np. w niewydolności wątroby lub stanie ekstremalnego stresu. Suplement należy dawkować zgodnie ze wskazaniami lekarza.

