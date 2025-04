Mięso z indyka to dobra propozycja na smaczny obiad. Jednak indyka cenimy nie tylko za jego walory smakowe. Warto go włączyć do diety, by dostarczyć ważnych minerałów, takich jak potas, cynk czy fosfor. Indyk zawiera też witaminy B2, B6, B12 oraz witaminę D.

Potas

Mięso zajmuje w jadłospisie człowieka ważne miejsce, co potwierdza Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, więc tym bardziej warto zainteresować się mięsem z indyka. Jest ono źródłem potasu. Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, mięśni oraz w utrzymywaniu odpowiedniego ciśnienia krwi.

Cynk

Mięso z indyka, a w szczególności udo, zawiera cynk. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, zachowaniu zdrowych włosów i paznokci, a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Cynk wpływa na ogólne wzmocnienie odporności na infekcje, a jego niedobór grozi większą podatnością na przeziębienia i grypę1. Z tego względu bardzo ważne jest dostarczanie go wraz z pożywieniem w postaci produktów odzwierzęcych, np. mięsa z indyka.

Ponadto cynk bierze udział w procesie podziału komórek, pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej, w syntezie DNA, a także w prawidłowej syntezie białka.

Fosfor

Pierś z indyka zawiera też fosfor. Fosfor przyczynia się między innymi do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Oprócz tego pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu błon komórkowych i utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Współistnieje z innym pierwiastkiem, czyli wapniem. Niezwykle ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy fosforem i wapniem w organizmie. Niedobory fosforu mogą objawiać się częstymi bólami kości, osłabieniem, przykurczem mięśni, wymiotami, biegunką, brakiem apetytu, a nawet drgawkami2.

Jak jeszcze fosfor wpływa na organizm? Przede wszystkim ułatwia przewodnictwo nerwowe, zmniejsza ból mięśni po wysiłku, utrzymuje regularne bicie serca, a także równoważy poziom witamin B i D3.

Witaminy zawarte w mięsie indyka

Mięso indycze zawiera witaminy z grupy B (B2 - udo indycząt bez skóry, B3, B6, B12). Witaminy B2, B6 oraz B12 wpływają na samopoczucie, stan skóry oraz wiele procesów zachodzących wewnątrz organizmu. Witamina B2 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, witamina B6 z kolei pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witaminy B6 i B12 wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, co jest szczególnie ważne nie tylko w okresie jesienno-zimowym, lecz także przez resztę miesięcy w roku, gdyż odporność organizmu budujemy cały czas. Z tego względu w jadłospisie nie może zabraknąć produktów, które są źródłem witamin z grupy B.

Również witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest syntetyzowana pod wpływem działania promieni słonecznych, których niestety w Polsce przez większość roku brakuje. Na szczęście możemy ją dostarczyć wraz z pożywieniem. Witamina D pomaga także w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, zdrowych kości, zębów oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Ponadto jest pomocna przy wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu4.

Wysoka zawartość białka

Mięso z indyka charakteryzuje się też wysoką zawartością białka oraz niską zawartością sodu. Białko stanowi ważny element codziennej diety: przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Mięso indycze to dobra propozycja na obiad. Można je wykorzystać na wiele różnych sposobów: od pieczenia przez smażenie po gotowanie. Jak nie zaprzepaścić walorów mięsa indyczego w kuchni? „Warto postawić na pieczeń, gulasz czy kotlet prosto z grillowej lub teflonowej patelni i zrezygnować z panierowania. W ten sposób nie zwiększymy kaloryczności dania”

– podkreśla dr inż. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk, ekspert programu „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości”.

– podkreśla dr inż. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk, ekspert programu „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości".

