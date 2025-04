Myślisz o przyjmowaniu witamin na zmęczenie i brak energii, które ci dokuczają? Być może faktycznie brakuje ci niektórych witamin, ale czy to jest faktyczna przyczyna złego samopoczucia? A może jest inna, poważniejsza przyczyna? Warto to sprawdzić, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmowane preparaty witaminowe ci nie pomogą.

Faktem jest, że niedobory niektórych witamin mogą sprzyjać nieprawidłowemu funkcjonowaniu organizmu, co może powodować zmęczenie i brak energii.

Witamina B12 a zmęczenie i brak energii

Jest niezbędna do produkcji czerwonych krwinek i do ich dojrzewania. Gdy jej brakuje, może dojść do jednej z odmian anemii (anemia megaloblastyczna), w której krwinki czerwone są nienaturalnie duże i nie w pełni dojrzałe. Upośledzeniu wtedy ulega transport tlenu do komórek, co objawiać się może zmęczeniem i brakiem energii właśnie.

Na niedobory witaminy B12 narażeni są przede wszystkim wegetarianie oraz osoby chorujące na chorobę Addisona–Biermera. Objawami niedoborów witaminy B12, poza zmęczeniem mogą być: bóle głowy, skłonność do depresji, bladość lub zażółcenie skóry, dolegliwości ze strony układu pokarmowego (biegunki, wzdęcia, gazy, zaparcia, nudności), trudności z koncentracją, zapalenia w obrębie jamy ustnej, parestezje (mrowienie, drętwienie, swędzenie w różnych częściach ciała), skurcze i osłabienie mięśni.

Witamina B9 (kwas foliowy) a zmęczenie i brak energii

Podobnie jak witamina B12, tak i kwas foliowy biorą udział w procesie krwiotwórczym. Jego niedobór może powodować niedokrwistość i kłopoty z zaopatrzeniem organizmu w tlen, co może wywoływać objawy zmęczenia i braku energii. Innymi objawami niedoborów witaminy B9 są m.in.: obniżony nastrój, problemy z koncentracją i pamięcią, mrowienie i drętwienie kończyn, blada cera, bóle głowy, skrócenie oddechu, przebarwienia na paznokciach, kołatanie serca, skłonność do depresji.

Szczególnie zagrożone niedoborami kwasu foliowego są osoby palące papierosy, nadużywające alkoholu, ciężarne, stosujące niektóre leki, w tym antykoncepcyjne, przeciwpadaczkowe, przeciwzapalne.

Witamina C a brak energii i zmęczenie

Witamina C między innymi bierze udział w metabolizmie węglowodanów, białek i tłuszczu, wspomaga syntezę hemoglobiny, niektórych hormonów i czerwonych krwinek, ułatwia wchłanianie żelaza. Do objawów niedoboru witaminy C należy zmęczenie, brak energii, męczliwość przy niewielkim wysiłku, które wskazują na niedokrwistość z niedoboru żelaza. Niedobory kwasu askorbinowego mogą też dawać inne symptomy: obniżenie nastroju, osłabienie odporności, stany zapalne dziąseł i krwawienia z dziąseł, łatwość w powstawaniu siniaków, pogorszenie gojenia się ran.

Na niedobory witaminy C narażone są m.in. osoby z zaburzeniami wchłaniania, palące papierosy, nadużywające alkoholu, żyjące w przewlekłym stresie, spożywające za mało warzyw i owoców.

Witamina D a zmęczenie i brak energii

Główną rolą witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforowej, wspomaganie wytwarzania przeciwciał, regeneracji komórek nerwowych. Najczęstszymi objawami niedoborów witaminy D są: chroniczne zmęczenie, zaburzenia snu, osłabienie i skurcze mięśni, obniżenie nastroju i stany depresyjne, częste infekcje, powolne gojenie się ran, wypadanie włosów, skłonność do złamań.

Na niedobory witaminy D narażona jest większość ludzi w naszym kraju. Szczególnie wysokie ryzyko niedoboru tej witaminy występuje u osób przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, przeciwretrowirusowe, chorującym na otyłość lub zaburzenia wchłaniania wapnia.

Tego nie sposób powiedzieć, bez wykonania odpowiednich badań. Jak widzisz, objawy niedoborów są często podobne w przypadku różnych witamin, dlatego na podstawie samych objawów trudno coś stwierdzić.

Stan przewlekłego zmęczenia i braku energii zawsze trzeba skonsultować z lekarzem. Bardzo często bowiem jego przyczyną nie jest niedobór witamin czy minerałów, ale stan chorobowy. Takie objawy mogą dawać:

zaburzenia w pracy tarczycy,

niewydolność kory nadnerczy,

cukrzyca typu 2. i 1.,

choroby kardiologiczne,

choroby na tle reumatycznym,

infekcje.

Jeśli ciągłe zmęczenie i brak energii ma podłoże chorobowe i nie jest spowodowane niedoborem witamin, ich suplementacja nie przyniesie poprawy samopoczucia.

Jeśli przeczytałaś wszystko, co napisaliśmy powyżej, już domyślasz się, że tworzenie rankingów witamin i branie pod uwagę opinii z forów związanych z suplementacją na zmęczenie i brak energii to nie jest dobry pomysł.

Bez wykonania badań i konsultacji z lekarzem, nie jest możliwe stwierdzenie, co jest przyczyną dolegliwości. Owszem, to może być niedobór jakiejś witaminy, ale też niedobór innych mikroelementów i substancji (żelaza, magnezu, koenzymu Q10, kwasów omega-3) lub poważna choroba.

Przyjmowanie suplementów witaminowych i innych mających dodać energii bez postawienia diagnozy jest nierozsądne. Może nie tylko nie pomóc, ale wręcz zaszkodzić lub maskować objawy, prowadząc do jeszcze poważniejszych kłopotów zdrowotnych.

Przy stwierdzonych niedoborach lekarz lub farmaceuta poleci najskuteczniejsze preparaty, które zapewnią skuteczne wchłanianie i uzupełnianie braków w poziomie witamin.

