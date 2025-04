Mają więcej witaminy E, niż wszystkie warzywa i owoce, a wielu Polaków po prostu je wyrzuca. Są pyszne, wystarczy je wysuszyć

W pestkach dyni jest bardzo dużo witaminy E. 100 g pestek dyni dostarcza aż 35,1 mg witaminy E. By zapewnić dzienną wymaganą dawkę tej witaminy, wystarczy, że zjesz ok. 25 g pestek dyni dziennie. To niewielka garść lub 2 łyżki. Pestki dyni możesz kupić suszone lub pozyskać je z miąższu dyni. Jedz je na surowo lub po wysuszeniu w niewysokiej temperaturze.