Rozpoczął się wrzesień. To czas, kiedy większość Polaków powinna rozpocząć suplementację witaminą D.

Witamina D jest wyjątkiem, nasze ciała, pod wpływem promieni słonecznych potrafią ją syntetyzować. Niestety żyjemy w Polsce, gdzie w okresie wrzesień-kwiecień, nasłonecznienie jest niewystarczające do skórnej syntezy witaminy D.

Z tego powodu dorosłym osobom zaleca się suplementację w dawce 800-2000 jednostek na dobę. Są jednak grupy osób, które ze względu na styl życia, czy stan zdrowia są bardziej narażone na niedobór witaminy D i wymagają indywidualnego doboru dawki na podstawie oznaczenia stężenia w surowicy krwi.

Witamina D – kiedy i jak ją suplementować?

Pracownicy nocnej zmiany i pracownicy biurowi

Obie te grupy łączy jedno – ograniczona do minimum ekspozycja na słońce. Współczesne biura to często pomieszczenia bez okien, lub z małymi oknami. Z tego powodu pracownicy biurowi syntetyzują mniej witaminy D. Pracownicy nocnych zmian śpią w ciągu dnia, pracując w nocy, co ogranicza ich aktywność dzienną i dostęp do promieni słonecznych.

Weganie

Niewiele jest źródeł pokarmowych witaminy D, a te wartościowe są pochodzenia zwierzęcego. Należą do nich tran, ryby i jaja. Weganie, poza produktami spożywczymi wzbogaconymi, spożywają zatem mniej witaminy D i przez to są bardziej narażeni na niedobór.

Kobiety dbające o skórę

Obowiązkowym elementem dbania o skórę służącym zachowaniu jej młodego wyglądu, jest regularne stosowanie filtrów przeciwsłonecznych UVA/UVB. Filtry UVB mają też inne działanie, blokują lub mocno ograniczają syntezę witaminy D.

Osoby otyłe

Osoby otyłe mają więcej komórek, a każda komórka ciała potrzebuje witaminy D, podobnie jak innych składników odżywczych. Z tego powodu osoby z nadmierną masą ciała mają większe zapotrzebowanie na witaminę D i potrzebują większych dawek suplementacji.

