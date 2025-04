Owoce i sok z rokitnika są nieocenionym źródłem witaminy C. Rokitnik ma więcej witaminy C niż cytryny, pomarańcze, truskawki, pomidory, kiwi... i większość innych naturalnych źródeł tej witaminy. Poznaj lepiej rokitnik - niedoceniany w Polsce owoc i włącz go do swojej diety szczególnie teraz, gdy rośnie w całej Polsce za darmo.

Spis treści:

Choć to cytrusy uznaje się zazwyczaj za owoce najbogatsze w witaminę C, znacznie więcej tej witaminy jest w rokitniku, który rośnie w całej Polsce. Jagody rokitnika pod względem zawartości składników odżywczych i witamin, przewyższają większość owoców. Najbardziej charakterystyczną i pożądaną witaminą obecną w rokitniku jest witamina C.

Owoce rokitnika różnych odmian charakteryzują się różną zawartością witaminy C. Owoce rokitnika mogą mieć od 360 mg do nawet 2500 mg witaminy C na 100 g! To od 6 do nawet 45 razy więcej niż w pomarańczach i cytrynach.

Dokładna zawartość witaminy C w rokitniku zależy od gatunku rokitnika i warunków przyrodniczych panujących w trakcie jego wzrostu.

Gatunek rokitnika rosnący w Polsce i Europie: rhamnoides dostarcza ok. 360 mg witaminy C na 100 g rośliny. Rokitnik z Europy Południowej może mieć jej jeszcze więcej. Rokitnik podgatunku sinesis z Chin ma najwyższą zawartość witaminy C, sięgającą nawet do 2500 mg witaminy C na 100 g.

Rokitnik rosnący w Stanach Zjednoczonych ma od 114 do 1550 mg witaminy C. Średnio rokitnik pochodzący z Ameryki Północnej dostarcza 695 mg witaminy C na 100 g. Dla porównania w cytrynie i pomarańczy jest ok. 53 mg witaminy C na 100 g. Zawartość witaminy C w dzikiej róży to ok. 400 mg/ 100 g.

Tak duże różnice w pomiarach dokładnej zawartości witaminy C w rokitniku wynikają z różnic w długości okresu wegetacyjnego. Im dłuższe lato i im bardziej słoneczna jesień, tym więcej witaminy C w owocach rokitnika.

Zastanawiasz się, ile witaminy C dostarcza sok z rokitnika? To też doskonałe źródło tej bezcennej witaminy. Do soku przechodzi ok. 75% witaminy C. Przyjmując średnią zawartość witaminy C w rokitniku z Polski, 100 ml soku z rokitnika dostarcza 270 mg witaminy C na 100 ml.

Dzienne zapotrzebowanie dorosłej kobiety na witaminę C to 75 mg, a dorosłego mężczyzny to 90 mg. Żeby dostarczyć dzienną dawkę witaminy C z rokitnikiem:

Kobieta powinna zjeść 21 g jagód rokitnika , czyli niecałą małą garść.

, czyli niecałą małą garść. Mężczyzna powinien zjeść 25 g owoców rokitnika.

Kobieta może wypić 28 ml soku z rokitnika .

. Mężczyzna może wypić 33 ml soku z rokitnika.

fot. Rokitnik to doskonałe źródło witaminy C/ Adobe Stock, Asim Patel

By czerpać najwięcej witaminy C z rokitnika, najlepiej jeść go na surowo. Owoce rokitnika zbiera się we wrześniu, październiku i wczesnym listopadzie. Krzewy rokitników rosną dziko w całej Polsce, ale najczęściej znajdziesz je w okolicach rzek i terenów podmokłych. Krzewy rokitnika potrzebują dużo wody do prawidłowego wzrostu.

Jeśli napotkasz krzew rokitnika, możesz nazbierać jego owoców, to legalne. Zgodnie z komunikatem Lasów Państwowych, rokitnik jest jedną z roślin objętych ochroną częściową.

Rokitnik - dopuszczalny zbiór owoców, bez uszkadzania krzewów, poza siedliskami wydmowymi i klifowymi. - ustala rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin.

fot. Krzew rokitnika/ Adobe Stock, Vladimir Gerasimov

Owoce rokitnika są dość kwaśne i cierpkie. Warto przerobić je np. na mus lub sok. Owoce z rokitnika możesz wykorzystać w różny sposób, by czerpać z nich pełnię witaminy C:

dodaj je do owsianki,

dodaj je do domowej lemoniady lub herbaty na zimno (w ciepłej herbacie sporo witaminy C się rozłoży),

(w ciepłej herbacie sporo witaminy C się rozłoży), dodaj do jogurtu ze świeżymi owocami,

wymieszaj je ze słodkim dżemem.

Jeśli nie uda ci się dotrzeć do krzewu z rokitnika, możesz kupić w sklepie sok z rokitnika. Sięgaj po sok naturalny, bez dodatku cukru, najlepiej sok NFC (nie z koncentratu). Zachowuje on większość witamin i właściwości rokitnika. Sam sok z rokitnika jest zbyt intensywny w smaku, by pić go bezpośrednio. Wymieszaj porcję (ok. 30 ml) soku z rokitnika z wodą lub innym świeżym sokiem ze słodszych owoców.

Witamina C w rokitniku występuje w naturalnej formie, to duża zaleta. Jedząc rokitnik lub pijąc sok z rokitnika, dostarczasz nie tylko samej witaminy C, ale połączonych z nią potężnych, choć mniej znanych naturalnych substancji: flawonoli, biofenoli, antyoksydantów. W tej formie witamina C z rokitnika jeszcze mocniej działa i jest stabilniejsza. Naturalna suplementacja diety sokiem z rokitnika jest więc o wiele zdrowsza niż np. przyjmowanie witaminy C w tabletkach.

Nie trzeba uzasadniać, że wysoka zawartość witaminy C w rokitniku to jego ogromna zaleta. Oto kilka powodów, dla których naprawdę warto zadbać o odpowiednią podaż kwasu askorbinowego. Witamina C:

wspiera naturalną odporność,

wzmacnia kolagen i działa przeciwzmarszczkowo ,

, poprawia wchłanianie żelaza z pożywienia,

z pożywienia, dba o elastyczność skóry,

zapobiega kontuzjom i przyspiesza regenerację sportowców.

Oprócz tego można stosować sok z rokitnika na odchudzanie, doskonale wspiera on proces redukcji tkanki tłuszczowej.

